18 bin 850 sahte dolarla yakalandılar: 4 kişi gözaltına alındı

Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla İzmir yönünden otomobille turizm bölgelerine sahte dolar götürüleceği bilgisine ulaştı. Çalışma başlatan polis, sabah saatlerine ilçe girişindeki uygulama noktasında şüpheli bir otomobili durdurarak arama yaptı. Otomobilde ve şüphelilerin üzerlerindeki aramalarda sahte olduğu belirlenen toplam 18 bin 850 dolar ele geçirildi. Otomobilde 2'si Azerbaycan, 1'i Özbekistan uyruklu 3 kadının da aralarında olduğu 4 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.