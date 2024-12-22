Yılbaşına günler kala kar yağışı etkisini artırıyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 günün hava durumunu açıkladı ve bazı bölgeleri uyardı
Yeni yıla girmeye günler kalan yurdun farklı noktalarından kar yağışı haberleri gelmeye devam ediyor. Bingöl Karlıova, Hakkari Yüksekova ve Elazığ Harput'ta son 24 saatte etkili olmaya başlayan kar yağışı kentleri beyaz bürüdü. Kar yağışını avantaja çevirmek isteyen kayak sporcuları Yüksekova'da kayak malzemelerini alarak antrenmana çıktılar. Kayseri Erciyes'te de kar yağışı etkisini artırdıkça turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Erciyes'teki otellerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaşırken otelciler sömestr tatilinde de bu yoğunluğun devam edeceğini belirtti.Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DHA - Haber Merkezi
• 22 Aralık 2024 - 16:05 • Son Güncelleme:
DHA - Haber Merkezi
• 22 Aralık 2024 - 16:05 • Son Güncelleme: