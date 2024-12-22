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GündemYılbaşına günler kala kar yağışı etkisini artırıyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 günün hava durumunu açıkladı ve bazı bölgeleri uyardı
HaberlerGündem Haberleri Yılbaşına günler kala kar yağışı etkisini artırıyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 günün hava durumunu açıkladı ve bazı bölgeleri uyardı

Yılbaşına günler kala kar yağışı etkisini artırıyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 günün hava durumunu açıkladı ve bazı bölgeleri uyardı

Yeni yıla girmeye günler kalan yurdun farklı noktalarından kar yağışı haberleri gelmeye devam ediyor. Bingöl Karlıova, Hakkari Yüksekova ve Elazığ Harput'ta son 24 saatte etkili olmaya başlayan kar yağışı kentleri beyaz bürüdü. Kar yağışını avantaja çevirmek isteyen kayak sporcuları Yüksekova'da kayak malzemelerini alarak antrenmana çıktılar. Kayseri Erciyes'te de kar yağışı etkisini artırdıkça turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Erciyes'teki otellerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaşırken otelciler sömestr tatilinde de bu yoğunluğun devam edeceğini belirtti.Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DHA - Haber Merkezi
• 22 Aralık 2024 - 16:05 • Son Güncelleme:
DHA - Haber Merkezi
• 22 Aralık 2024 - 16:05 • Son Güncelleme:
1ELAZIĞIN TARİHİ MAHALLESİ HARPUT BEYAZA BÜRÜNDÜ

ELAZIĞ'IN TARİHİ MAHALLESİ HARPUT BEYAZA BÜRÜNDÜ

Elazığ'da yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, tarihi Harput Mahallesi’ni beyaza bürüdü. Kar altındaki tarihi yapılar, güzel görüntüler oluşturdu.

2Yılbaşına günler kala kar yağışı etkisini artırıyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 günün hava durumunu açıkladı ve bazı bölgeleri uyardı

Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla, 1200 rakımlı tarihi Harput Mahallesi beyaz örtüyle kaplandı. Birçok tarihi yapı, kar örtüsü altında kaldı. Mahallede güzel görüntüler ortaya çıktı.

3Yılbaşına günler kala kar yağışı etkisini artırıyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 günün hava durumunu açıkladı ve bazı bölgeleri uyardı

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu; Malatya, Adıyaman ve Elazığ çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği,

4Yılbaşına günler kala kar yağışı etkisini artırıyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 günün hava durumunu açıkladı ve bazı bölgeleri uyardı

Tunceli ve Bingöl çevrelerininse karla karışık yağmur ve aralıklı kar yağışlı olacağının tahmin edildiği belirtilerek, gece ve sabah saatlerindeyse buzlanma ve don olayıyla birlikte yüksek kesimlerde yer yer pus hadisesinin görüleceğinin tahmin edildiği kaydedildi.

5KARLIOVADA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

KARLIOVA'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

Bingöl'ün Karlıova ilçesi etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. Bingöl- Elazığ kara yolundaysa yağışla birlikte karayolları ekipleri çalışma başlattı.

6Yılbaşına günler kala kar yağışı etkisini artırıyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 günün hava durumunu açıkladı ve bazı bölgeleri uyardı

Karlıova’da etkili olan kar yağışıyla, ilçe beyaza büründü. Kar kalınlığının 4 santimetreyi geçtiği ilçede bazı mahalle yollarında sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

7Yılbaşına günler kala kar yağışı etkisini artırıyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 günün hava durumunu açıkladı ve bazı bölgeleri uyardı

İl Özel İdaresi ekipleri köy yollarının kapanma ihtimaline karşı hazırda bekletilirken, bazı bölgelerde kar temizleme çalışması başlatıldı. Bingöl- Elazığ kara yolu Kuruca mevkisinde ise etkili olan kar yağışıyla Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

8YÜKSEKOVADA KAR; ARAÇLAR YOLDAN ÇIKTI

YÜKSEKOVA'DA KAR; ARAÇLAR YOLDAN ÇIKTI

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde etkisini gösteren kar nedeniyle birçok araç yoldan çıkarken, belediye ekipleri tuzlama çalışması yaptı.

9Yılbaşına günler kala kar yağışı etkisini artırıyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 günün hava durumunu açıkladı ve bazı bölgeleri uyardı

Meteoroloji'nin uyarısı sonrası Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar etkili oldu. Günlerdir güneşli havanın hakim olduğu ilçe merkezi akşam saatlerinde kar yağışı ile birlikte beyaza bürünürken, vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

10Yılbaşına günler kala kar yağışı etkisini artırıyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 günün hava durumunu açıkladı ve bazı bölgeleri uyardı

Kar kalınlığı ilçe merkezinde 5, yüksek kesimlerde ise 15 santimetreye kadar ulaşırken; yetkililer tarafından kar yağışı sırasında yüksek kesimlerde tipinin de etkili olacağı belirtilerek, özellikle sürücüler buzlanma ve don olaylarına karşı uyarıldı.

11Yılbaşına günler kala kar yağışı etkisini artırıyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 günün hava durumunu açıkladı ve bazı bölgeleri uyardı

Kar ile birlikte yollar buz pistine dönerken, birçok araç kayarak yoldan çıktı. Bölgeye sevk edilen belediye ekipleri, yollarda kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.

12YÜKSEKOVA’YA KAR YAĞDI, KAYAKÇILAR YARIŞLAR İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLADI

YÜKSEKOVA’YA KAR YAĞDI, KAYAKÇILAR YARIŞLAR İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Yüksekova ilçesinde kar kalınlığının 10 santimetreye ulaşmasıyla 60 sporcu, 2025 kayak sezonundaki yarışmalar için Kamışlı köyündeki kayak pistinde antrenmanlara başladı.

13Yılbaşına günler kala kar yağışı etkisini artırıyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 günün hava durumunu açıkladı ve bazı bölgeleri uyardı

Yüksekova ilçe merkezinde dün akşam kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığının 10 santimetreyi bulması üzerine Kamışlı köyündeki kayak pistine gelen, yaşları 10 ile 20 arasında değişen 60 sporcu,

14Yılbaşına günler kala kar yağışı etkisini artırıyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 günün hava durumunu açıkladı ve bazı bölgeleri uyardı

Kayaklı Koşu Milli Takım ve Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürlüğü antrenörleri İrfan Değenek, Soner Taşkın, Şefik Yaşar ve Ayhan Arslan eşliğinde yoğun programla çalışıyor.

15Yılbaşına günler kala kar yağışı etkisini artırıyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 günün hava durumunu açıkladı ve bazı bölgeleri uyardı

Kayaklı Koşu Milli Takım Antrenörü İrfan Değenek, "Daha önce antrenmanlarımızı tekerlekli kayaklarla, Esendere ve Şemdinli kara yolu üzerinde bulunan Yürekli köyü yolunda yapıyorduk.

16Yılbaşına günler kala kar yağışı etkisini artırıyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 günün hava durumunu açıkladı ve bazı bölgeleri uyardı

Dün akşam kar yağışının ardından sporcularımızı alarak kayak pistindeki antrenmanlarımıza başladık. Yarışmalarımız var, ocak ayının ilk haftasında burada il birincilik yarışması olacak.

17Yılbaşına günler kala kar yağışı etkisini artırıyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 günün hava durumunu açıkladı ve bazı bölgeleri uyardı

Daha sonra da eleme yarışmalarımız olacak. Erzurum, Bitlis ve Bolu'da yarışmalarımız için hazırlanıyoruz. Şu anda 60 sporcumuz var. Yarışa gidecek 45 sporumuz olacak. Yoğun bir tempoyla hazırlanıyoruz" dedi.

18ERCİYES’TE, YILBAŞI REZERVASYONLARI YÜZDE 100E ULAŞTI

ERCİYES’TE, YILBAŞI REZERVASYONLARI YÜZDE 100'E ULAŞTI

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi'nde yılbaşı tatili için yapılan rezervasyonlarla oteller, yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

19Yılbaşına günler kala kar yağışı etkisini artırıyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 günün hava durumunu açıkladı ve bazı bölgeleri uyardı

Uzak Doğu ve Orta Doğu başta olmak üzere gelen çok sayıda turistin de yılbaşını Erciyes'te geçireceği öğrenildi. Erciyes Kayak Merkezi'nde otel genel müdürlüğü yapan İlker Şen, "Özellikle hafta sonları günübirlikçi misafirlerimizle beraber iyi bir yoğunluğa ulaştık sayılır. Yılbaşı için oda satışlarımız tamamen tükendi. Sezonun erken başlaması bizi olumlu yönde etkiledi" dedi.

20Yılbaşına günler kala kar yağışı etkisini artırıyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 günün hava durumunu açıkladı ve bazı bölgeleri uyardı

Türkiye’nin önde gelen kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi, kar sezonunun açılmasıyla birlikte ziyaretçilerin yoğun ilgisini görmeye başladı. 112 kilometrelik pist uzunluğu, 41 farklı kayak pisti ve 19 mekanik tesisi ile hem kış tatili yapmak isteyen hem de günübirlik kayak yapmak isteyen yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi gören merkezde,

21Yılbaşına günler kala kar yağışı etkisini artırıyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 günün hava durumunu açıkladı ve bazı bölgeleri uyardı

yeni yıla sayılı günler kala otel rezervasyonları yüzde 100 doluluğa ulaştı. Erciyes Kayak Merkezi'nde otel genel müdürlüğü yapan İlker Şen, "Erciyes’te kar kalınlığı 60 santim ama kar yağışı bu sene her zamankinden daha önce başladı. Kasım ayının son günleri itibarıyla kar yağışı başladı. Kar durumundan gayet memnunuz. Hemen hemen bütün pistler şu anda açık. O yüzden de bayağı bir misafir gelmeye başladı.

22Yılbaşına günler kala kar yağışı etkisini artırıyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 günün hava durumunu açıkladı ve bazı bölgeleri uyardı

Özellikle hafta sonları günübirlikçi misafirlerimizle beraber iyi bir yoğunluğa ulaştık sayılır. Yılbaşı için oda satışlarımız tamamen tükendi. Dağdaki diğer oteller gibi bizde sömestir tatilinde iyi bir doluluk oranı bekliyoruz. Sezonun erken başlaması bizi olumlu yönde etkiledi. Bu doluluğu yılın son günlerinde beklerken ayın 15’i itibariyle iyi bir doluluk oranına ulaşmaya başladık. Aslında bu sezonun daha da uzun süreceğini gösteriyor. Daha önce şubat ayının son zamanları bitecek gibi gözükürken biz şu anda nisan ayına kadar uzatmayı bile planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

23‘UZAK DOĞU VE ORTA DOĞU’DAN ÇOK MİSAFİRİMİZ VAR’

‘UZAK DOĞU VE ORTA DOĞU’DAN ÇOK MİSAFİRİMİZ VAR’

Otellerdeki turist yoğunluğuna değinen İlker Şen, “Şu anda otelimiz yüzde 100 doluluk oranıyla çalışmaya devam ediyor. En büyük ağırlık aslında lokal misafirlerden, Türk misafirlerimizde. Bunun yanı sıra özellikle bu dönemde Uzak Doğu ve Orta Doğu’dan çok misafirimiz var.

24Yılbaşına günler kala kar yağışı etkisini artırıyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 günün hava durumunu açıkladı ve bazı bölgeleri uyardı

Rusya’dan, Ukrayna’dan az da olsa misafirlerimiz var. Misafirin gelmiş olduğu ülke dağılımlarına baktığımızda oldukça dengeli bir dağılım söz konusu ama ağırlık tabii ki de Türk misafirlerimiz de. Şu anda çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Otelde verilen servislerde kendimizi biraz daha geliştirdiğimiz için misafirler son derece memnunlar. Bu sene konsept değişikliğine gittik. Hem servis kalitemizi artırdığımız için hem de sadece oda ve kahvaltı paketi olarak değil oda, kahvaltı ve akşam yemeği dahil paket program satışı yapmaya başladık” diye konuştu.

25‘ERCİYES’İN ÇOK KALİTELİ BİR KARI VAR’

‘ERCİYES’İN ÇOK KALİTELİ BİR KARI VAR’

Erciyes Kayak Merkezi'nde otel satış ve pazarlama direktörü olarak görev yapan Deniz Dikkaya ise Erciyes’in mutlaka uğranılması gereken bir yer olduğunu vurgulayarak, "Erciyes’te sezonumuz erken başladı. Geçtiğimiz haftalardan itibaren çok ciddi bir karşılık almaya başladık.

26Yılbaşına günler kala kar yağışı etkisini artırıyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 günün hava durumunu açıkladı ve bazı bölgeleri uyardı

Bu hafta itibarıyla otellerimiz dolmaya başladı. Yılbaşı periyodu da çok güzel gidiyor. Yılbaşında otellerimizi şimdiden doldurduk. Bu bizim için çok güzel bir haber çünkü Erciyes hem kayak turizmi hem de kış turizmi anlamında gerçekten mutlaka uğranılması gereken ve deneyimlenmesi gereken bir lokasyon. 'Neleri farklı' derseniz çok kaliteli bir karı var. Özellikle de profesyonel kayakçılar da burayı çok fazla kullanıyorlar ama 'Ben ilk defa kar deneyimi yaşayacağım, kayak tatili yaşamak istiyorum' diyenler içinde çok ciddi, güzel ve konforlu bir deneyim sunuyor" dedi.

27‘SÖMESTİR TATİLİNDE DE SONRASINDA DA BEKLİYORUZ’

‘SÖMESTİR TATİLİNDE DE SONRASINDA DA BEKLİYORUZ’

Erciyes’e turistlerin yoğun talep gösterdiğini söyleyen Dikkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:"Erciyes tabi Kayseri'nin bütün imkanlarından da yararlanıyor. Erciyes, Kayseri merkeze 25 kilometre uzaklıkta. Aslında çok yakın. Aynı zamanda da neredeyse 45-50 dakika bir Kapadokya’ya gidiliyor. Turistlerin çok ciddi anlamda talep gösterdiği bir yer. Yılbaşında yüzde 100 doluluk oranına şimdiden ulaştık. Bu bizi çok mutlu ediyor.

28Yılbaşına günler kala kar yağışı etkisini artırıyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 günün hava durumunu açıkladı ve bazı bölgeleri uyardı

'Peki biz ne zaman Erciyes'e geleceğiz, nasıl gelebiliriz' diyenler için de sömestirlerimiz var. Sömestirimizde hala yerlerimiz var. Eğer kayak tatili yapmak isteyenler, kış tatili yapmak isteyenler varsa mutlaka sömestir tatilinde de sonrasında da bekliyoruz.”

29KEMALİYE - ARAPGİR YOLUNDA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

KEMALİYE - ARAPGİR YOLUNDA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

Erzincan’ın Kemaliye ilçesi ile Malatya’nın Arapgir ilçesi arasında bulunan karayolunda kar yağışı etkili oldu.Meteorolojiden Erzincan için kar yağışı uyarısında bulunuldu. Kar yağışı Kemaliye ilçesinin yüksek kesimlerinde başladı. Kar yağışı dolayısıyla Kemaliye ile Arapgir arasında bulunan karayolu beyaza büründü. Ulaşımda aksamama yaşanmaması için Karayolları ekipleri yolda kar küreme ve tuzlama çalışması sürdürüyor.Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son tahminlere göre, bölge genelinde hava çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görülecek. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

30“ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI”

“ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI”

Bölgede dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

31YURTTA HAVA DURUMU

YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

32Yılbaşına günler kala kar yağışı etkisini artırıyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 günün hava durumunu açıkladı ve bazı bölgeleri uyardı

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yurdun güney kıyı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

33HAVA SICAKLIĞI

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde yağışla birlikte biraz azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği, yurdun doğu kesimlerinde normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

34RÜZGAR

RÜZGAR

Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz kıyıları ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

35UYARILAR

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR: Rüzgarın Batı Karadeniz kıyıları ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar vb olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

36Yılbaşına günler kala kar yağışı etkisini artırıyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 günün hava durumunu açıkladı ve bazı bölgeleri uyardı

BUZLANMA VE DON: Yurdun doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden, ulaşımda aksamalar vb olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

37Yılbaşına günler kala kar yağışı etkisini artırıyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 günün hava durumunu açıkladı ve bazı bölgeleri uyardı

ÇIĞ: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

384 İLE SARI UYARI

4 İLE SARI UYARI

Meteoroloji'den Adana, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye için ise sarı kodlu uyarı yapıldı.