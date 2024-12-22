Yılbaşına günler kala kar yağışı etkisini artırıyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 günün hava durumunu açıkladı ve bazı bölgeleri uyardı

Bu hafta itibarıyla otellerimiz dolmaya başladı. Yılbaşı periyodu da çok güzel gidiyor. Yılbaşında otellerimizi şimdiden doldurduk. Bu bizim için çok güzel bir haber çünkü Erciyes hem kayak turizmi hem de kış turizmi anlamında gerçekten mutlaka uğranılması gereken ve deneyimlenmesi gereken bir lokasyon. 'Neleri farklı' derseniz çok kaliteli bir karı var. Özellikle de profesyonel kayakçılar da burayı çok fazla kullanıyorlar ama 'Ben ilk defa kar deneyimi yaşayacağım, kayak tatili yaşamak istiyorum' diyenler içinde çok ciddi, güzel ve konforlu bir deneyim sunuyor" dedi.