YDS BAŞVURULARINDA SON GÜN! 2026 ÖSYM YDS/2 başvurusu bitti mi, nasıl yapılır, saat kaçta bitecek? YDS/2 sınavı ne zaman?
YDS/2 başvuruları bitti mi, bugün son gün mü? 2026 YDS/2 başvurusu saat kaçta bitiyor, ÖSYM YDS başvuru ekranına nasıl girilir? YDS/2 başvuru ücreti ne kadar, sınav ne zaman yapılacak? Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na katılmaya hazırlanan adaylar için başvurularda son güne girildi. ÖSYM tarafından 30 Eylül'de başlatılan 2026-YDS/2 başvuruları 8 Ekim 2026 Perşembe günü sona erecek. Adaylar başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS), ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması veya başvuru merkezleri aracılığıyla gerçekleştirebiliyor. Peki, YDS başvuruları saat kaçta bitecek, YDS/2 sınav ücreti ne kadar, sınav hangi tarihte ve geç başvuru ne zaman? İşte 2026 YDS/2 başvuru takvimi ve merak edilenler...
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2026 YDS/2 başvuru son gün araştırmaları 8 Ekim itibarıyla hız kazandı. YDS'ye katılarak yabancı dil puanı almak isteyen adayların gündeminde ÖSYM YDS başvuru ekranı, YDS başvurusu nasıl yapılır, YDS başvuruları ne zaman bitiyor, YDS/2 sınav tarihi ve YDS başvuru ücreti gibi konular bulunuyor. ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre 2026-YDS/2 başvuruları bugün tamamlanacak. Sınav ise kasım ayında gerçekleştirilecek. Normal başvuru dönemini kaçıran adaylara ayrıca bir günlük geç başvuru hakkı tanınacak.
YDS/2 BAŞVURULARI BİTTİ Mİ, BUGÜN SON GÜN MÜ?
2026-YDS/2 başvuruları henüz sona ermedi. Bugün, 8 Ekim 2026 Perşembe, normal başvuru döneminin son günü.
ÖSYM, YDS/2 başvurularını 30 Eylül 2026 saat 10.00'da başlattı. Başvuru süreci bugün saat 23.59'da sona erecek.
Bu nedenle sınava girmek isteyen ancak henüz işlemini tamamlamayan adayların başvurularını süre dolmadan gerçekleştirmeleri gerekiyor.
YDS/2 BAŞVURUSU SAAT KAÇTA BİTİYOR?
ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nde yer alan takvime göre 2026-YDS/2 başvuruları 8 Ekim 2026 saat 23.59'da sona erecek.
Dolayısıyla bugün YDS/2'ye başvuru yapmak isteyen adaylar açısından normal başvuru döneminin son günü.
ÖSYM YDS/2 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar 2026-YDS/2 başvurularını ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden bireysel olarak gerçekleştirebiliyor.
Başvuru işlemleri ayrıca ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden veya gerekli durumlarda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla yapılabiliyor.
Adayların başvuru işlemlerinin ardından başvuru bilgilerinin doğruluğunu kontrol etmesi ve sınav ücretinin süresi içerisinde ödenmiş olduğundan emin olması gerekiyor.
ÖSYM kılavuzunda, başvuru bilgilerinin Aday İşlemleri Sistemi'ne girilmiş olmasının tek başına yeterli olmadığı belirtiliyor. Sınav ücretinin belirtilen süre içerisinde yatırılmaması halinde başvuru tamamlanmamış sayılıyor.
YDS/2 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR 2026?
2026-YDS/2 için belirlenen sınav ücreti 1.200 TL.
ÖSYM'nin 2026-YDS/2 kılavuzuna göre normal başvuru dönemi 30 Eylül ile 8 Ekim tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Sınav ücretinin ödenmesi için son gün ise 9 Ekim 2026.
Bu nedenle başvurusunu bugün tamamlayan adayların ücret ödeme süresini de kaçırmaması gerekiyor.
YDS/2 SINAVI NE ZAMAN 2026?
2026 yılının ikinci Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı olan 2026-YDS/2, 22 Kasım 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.
Sınav saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.
ÖSYM kılavuzuna göre adayların sınav binalarına alınma işlemleri saat 10.00'a kadar tamamlanacak. Saat 10.00'dan sonra adaylar sınav binalarına alınmayacak.
YDS/2 HANGİ DİLLERDE YAPILACAK?
2026-YDS/2'de adaylar;
Almanca
Arapça
Fransızca
İngilizce
Rusça
dillerinden sınava katılabilecek.
Adayların başvuru işlemleri sırasında sınava girecekleri yabancı dili seçmeleri gerekiyor.
YDS/2 GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN 2026?
Normal başvuru süresini kaçıran adaylar için bir başvuru fırsatı daha bulunuyor. ÖSYM'nin 2026-YDS/2 kılavuzuna göre YDS/2 geç başvuru günü 14 Ekim 2026 olarak belirlendi.
Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti yüzde 50 artırımlı olarak aynı gün ödenecek. Bu nedenle 8 Ekim'deki normal başvuru süresini kaçıran adaylar, 14 Ekim tarihinde geç başvuru hakkından yararlanabilecek.
YDS/2 BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ 2026
Başvuruların başlangıcı: 30 Eylül 2026
Normal başvuru son günü: 8 Ekim 2026
Başvuruların bitiş saati: 23.59
Ücret ödeme son günü: 9 Ekim 2026
Geç başvuru günü: 14 Ekim 2026
Sınav tarihi: 22 Kasım 2026
Sınav saati: 10.15
Sınav süresi: 180 dakika
Sınav ücreti: 1.200 TL
YDS/2 BAŞVURULARINDA SON GÜNE DİKKAT
2026-YDS/2'ye katılmayı planlayan adaylar için bugün normal başvuru sürecinin son günü. Başvuruların saat 23.59'da tamamlanacak olması nedeniyle adayların işlemlerini son dakikaya bırakmaması önem taşıyor.
Normal başvuru dönemini kaçıran adaylar ise 14 Ekim'deki geç başvuru gününü değerlendirebilecek. Ancak geç başvuruda sınav ücretinin yüzde 50 artırımlı olarak ödenmesi gerekiyor.