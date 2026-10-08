YDS BAŞVURULARINDA SON GÜN! 2026 ÖSYM YDS/2 başvurusu bitti mi, nasıl yapılır, saat kaçta bitecek? YDS/2 sınavı ne zaman?

8



Normal başvuru süresini kaçıran adaylar için bir başvuru fırsatı daha bulunuyor. ÖSYM'nin 2026-YDS/2 kılavuzuna göre YDS/2 geç başvuru günü 14 Ekim 2026 olarak belirlendi.



Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti yüzde 50 artırımlı olarak aynı gün ödenecek. Bu nedenle 8 Ekim'deki normal başvuru süresini kaçıran adaylar, 14 Ekim tarihinde geç başvuru hakkından yararlanabilecek.