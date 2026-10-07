KPSS'DE KAÇ PUAN İYİ SAYILIR? 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 KPSS puanı ne anlama geliyor?

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KPSS'de"iyi puan" için herkes açısından geçerli sabit bir sınır bulunmuyor.



Bir kadro için rekabetçi olabilecek puan başka bir kadro için yeterli olmayabilir. Adayların başvuru yapabileceği kadrolar; mezuniyet alanı, KPSS puan türü, nitelik kodu ve ilgili personel alımının şartlarına göre değişebilir.



Bu nedenle KPSS puanının değerlendirilmesinde"Kaç puan aldım?" kadar "Hangi kadroya başvuracağım?" sorusu da önem taşıyor.



Geçmiş yerleştirmelerde oluşan en düşük ve en yüksek puanlar adayların fikir edinmesini sağlayabilir. Ancak geçmiş dönemde oluşan taban puanlar yeni bir yerleştirmede aynı puanın oluşacağını garanti etmez.