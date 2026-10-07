KPSS'DE KAÇ PUAN İYİ SAYILIR? 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 KPSS puanı ne anlama geliyor?
KPSS'de kaç puan iyi sayılır, KPSS 60, 65, 70, 75, 80, 85 ve 90 puan iyi mi? 2026 KPSS Lisans sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar aldıkları puanların ne anlama geldiğini araştırmaya başladı. KPSS 60 puan düşük mü, 70 puanla atanılır mı, 75 KPSS puanı iyi mi, 80 puan yüksek mi, 85 ve 90 puanla atanma şansı nedir? KPSS'de bir puanın "iyi" veya "yeterli" olup olmadığı başvurulacak kadroya, puan türüne, mezuniyet şartına, kontenjana ve diğer adayların puanlarına göre değişiyor. İşte 2026 KPSS puan değerlendirmesi ile 60, 65, 70, 75, 80, 85 ve 90 KPSS puanının ne anlama geldiğine ilişkin merak edilenler...
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2026 KPSS Lisans sonuçları açıklandı, şimdi gözler KPSS puanlarına çevrildi. KPSS'den kaç puan almak iyi, 60 puan yeterli mi, KPSS 65 puan düşük mü, 70-75 puan iyi mi, KPSS 80 puanla atanılır mı, 85 ve 90 puan yüksek mi? soruları sonuçlarını öğrenen adayların gündeminde. ÖSYM tarafından açıklanan 2026 KPSS Lisans sonuçları sonrasında adaylar aldıkları puanları değerlendirmeye başladı. Ancak KPSS'de bütün adaylar ve kadrolar için geçerli tek bir"iyi puan" veya "atanma puanı" bulunmuyor. Kamu personeli yerleştirmelerinde kadro, mezuniyet şartı, nitelik kodu ve kontenjan gibi unsurlar değiştiği için aynı KPSS puanının farklı kadrolardaki karşılığı da değişebiliyor.
KPSS'DE KAÇ PUAN İYİ SAYILIR?
KPSS'de"iyi puan" için herkes açısından geçerli sabit bir sınır bulunmuyor.
Bir kadro için rekabetçi olabilecek puan başka bir kadro için yeterli olmayabilir. Adayların başvuru yapabileceği kadrolar; mezuniyet alanı, KPSS puan türü, nitelik kodu ve ilgili personel alımının şartlarına göre değişebilir.
Bu nedenle KPSS puanının değerlendirilmesinde"Kaç puan aldım?" kadar "Hangi kadroya başvuracağım?" sorusu da önem taşıyor.
Geçmiş yerleştirmelerde oluşan en düşük ve en yüksek puanlar adayların fikir edinmesini sağlayabilir. Ancak geçmiş dönemde oluşan taban puanlar yeni bir yerleştirmede aynı puanın oluşacağını garanti etmez.
KPSS 60 PUAN İYİ Mİ?
KPSS 60 puan iyi mi, 60 puanla atanılır mı, 60 KPSS puanıyla memur olunur mu?
KPSS'den 60 puan almak tek başına adayın atanıp atanamayacağını göstermez. Bir kamu personeli alımında minimum KPSS şartının 60 veya daha düşük olması durumunda aday, diğer koşulları da karşılaması halinde başvuru yapabilir.
Ancak başvuru yapabilmek doğrudan atanmak anlamına gelmez. Bu nedenle 60 puanın iyi veya yetersiz olduğu değerlendirmesi hedeflenen kadroya ve personel alım şartlarına göre yapılmalıdır.
KPSS 65 PUAN İYİ Mİ?
KPSS 65 puan iyi mi, 65 puanla memur olunur mu, 65 puanla atanılır mı?
65 puan alan adaylar, KPSS şartının bu seviyede veya daha düşük olduğu personel alımlarını değerlendirebilir. Ancak hangi ilanlara başvuru yapılabileceği adayın KPSS puan türüne, mezuniyetine ve ilandaki diğer koşullara göre değişebilir.
Bu nedenle 65 KPSS puanı, bütün kamu kurumları ve kadroları açısından ortak bir atanma sınırı değildir.
KPSS 70 PUAN İYİ Mİ?
KPSS 70 puan iyi mi, 70 puanla atanılır mı, 70 puan memurluk için yeterli mi?
70 puan, bazı personel alımlarında başvuru açısından yeterli olabilecek bir puan olabilir. Ancak minimum başvuru puanını karşılamak, adayın doğrudan kadroya yerleşeceği anlamına gelmez.
Özellikle kontenjan sayısı, kadronun nitelik koşulları ve başvuran adayların puanları sonucu etkileyebilir. Bu nedenle 70 KPSS puanını otomatik bir "atanma sınırı" olarak değerlendirmemek gerekiyor.
KPSS 75 PUAN İYİ Mİ?
KPSS 75 puan iyi mi, 75 puanla atanılır mı, KPSS 75 puanla memur olunur mu?
75 puanın aday açısından ne ölçüde avantaj sağlayacağı başvurulacak kadroya göre değişir. Adayın mezuniyet bilgisi ve kadronun istediği KPSS puan türü de belirleyicidir.
Geçmiş merkezi yerleştirmelerde oluşan taban puanlar incelenerek karşılaştırma yapılabilir. Ancak geçmişte belirli bir kadronun 75 puan civarında kapanmış olması, yeni tercih döneminde de aynı puanla kapanacağı anlamına gelmez.
KPSS 80 PUAN İYİ Mİ?
KPSS 80 puan iyi mi, 80 puan yüksek mi, KPSS 80 puanla atanılır mı?
80 puan, puan sıralamasının etkili olduğu başvurularda adaya avantaj sağlayabilir. Ancak 80 KPSS puanı da tek başına atanma garantisi değildir.
Adayın hangi kadroya başvurduğu, ilgili kadronun mezuniyet şartları, kullanılan KPSS puan türü, kontenjan sayısı ve diğer adayların puanları önem taşır.
Bu nedenle 80 puanın sağlayacağı avantajın hedeflenen kadroya göre değerlendirilmesi gerekir.
KPSS 85 PUAN İYİ Mİ?
KPSS 85 puan iyi mi, 85 puanla atanma şansı yüksek mi?
KPSS'den 85 puan almak, puana dayalı sıralamalarda adayın elini güçlendirebilir. Ancak adayın başvuracağı kadronun mezuniyet ve nitelik şartlarını da karşılaması gerekir.
Başka bir ifadeyle yüksek KPSS puanı, adayın eğitim ve diğer başvuru şartlarını taşımadığı bir kadroya başvuru hakkı oluşturmaz.
Bu nedenle 85 puanın belirli bir kamu kurumuna kesin atama sağladığını söylemek doğru değildir.
KPSS 90 PUAN İYİ Mİ?
KPSS 90 puan iyi mi, 90 puanla kesin atanılır mı, KPSS'den 90 almak yüksek mi?
90 puan, puan üstünlüğünün belirleyici olduğu süreçlerde güçlü bir sonuç olarak değerlendirilebilir. Buna karşılık 90 ve üzeri KPSS puanı dahi tek başına kesin atama anlamına gelmez.
Kadronun aradığı mezuniyet şartı, kullanılacak KPSS puan türü, kontenjan ve tercih koşulları yine belirleyicidir.
Bu nedenle yüksek puan alan adayların da personel alımı ilanlarını kendi mezuniyet ve puan türlerine göre incelemeleri gerekir.
KPSS PUANI YÜKSELDİKÇE ATANMA ŞANSI ARTAR MI?
Puana göre sıralama yapılan süreçlerde daha yüksek KPSS puanı adaya sıralama avantajı sağlayabilir. Ancak KPSS puanını atanmanın tek belirleyicisi olarak görmek doğru değildir.
Örneğin adayın puanı yüksek olsa bile tercih edilen kadronun mezuniyet veya nitelik şartlarını karşılamıyorsa söz konusu kadro için başvuru yapılamayabilir.
Bu nedenle KPSS puanını değerlendirirken;
KPSS puan türü
Mezun olunan bölüm
Kadro şartları
Nitelik kodları
Kontenjan
Geçmiş yerleştirme puanları birlikte değerlendirilmelidir.
KPSS-2026/1: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler
KPSS'DE KAÇ PUANLA KESİN ATANILIR?
KPSS'de kesin atanmayı sağlayan ortak bir puan bulunmuyor.
"70 puan alan atanır", "80 puan kesin yeter" veya "90 puan alan kesin memur olur" şeklindeki değerlendirmeler bütün kadrolar açısından geçerli değil.
Merkezi yerleştirmelerde en düşük ve en yüksek puanlar kadrodan kadroya değişebilir. Bir tercih döneminde ortaya çıkan taban puan da sonraki tercih döneminin kesin taban puanı değildir.
KPSS PUANIMIN İYİ OLUP OLMADIĞINI NASIL ANLARIM?
KPSS sonucunu değerlendiren adayın yalnızca aldığı puana bakması yerine öncelikle hangi kadrolara başvurabileceğini belirlemesi daha doğru olacaktır.
Bunun için adayın;
KPSS puan türünü,
mezun olduğu bölümü,
başvurabileceği kadroları,
kadroların nitelik şartlarını,
geçmiş dönemlerde oluşan taban puanlarıbirlikte incelemesi gerekir.
Geçmiş yerleştirme sonuçları, adayın puanını karşılaştırması açısından fikir verebilir. Ancak geçmiş taban puanların gelecekte yapılacak yerleştirmelerin kesin sonucu olmadığı unutulmamalıdır.