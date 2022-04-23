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    SağlıkKanser hücrelerinin oluşumunu durduruyor, kolesterolü kontrol altında tutuyor! Dikkat: Çekirdeği çok zararlı...
    HaberlerSağlık Haberleri Kanser hücrelerinin oluşumunu durduruyor, kolesterolü kontrol altında tutuyor! Dikkat: Çekirdeği çok zararlı...
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    Kanser hücrelerinin oluşumunu durduruyor, kolesterolü kontrol altında tutuyor! Dikkat: Çekirdeği çok zararlı...

    Vücudun su kaybını önlüyor, antioksidanlar bakımından zengin, C vitaminiyle vücutta kanser hücrelerinin gelişmesine neden olan serbest radikallerin oluşumunu engelleyebiliyor. Kolesterolün vücuda, özellikle kan damarlarına yapabileceği hasarın da en aza indirilmesine yardımcı oluyor. Kas ağrısını hafifletiyor, içerisindeki A vitamini sayesinde cildi gençleştiriyor, kırışık oluşumunu ve lekeleri önlüyor. Saçları güçlendiriyor, kilo verdiriyor. Yazın favori meyvesi, lezzetiyle ağız sulandırıyor. Vücudun sıvı ihtiyacını karşılıyor, kalp sağlığını koruyor. Ancak, uzmanlar karpuz çekirdeği hakkında önemli bir uyarıda bulunuyor. İşte detaylar...

    • 23 Nisan 2022 - 17:08 • Son Güncelleme:
    • 23 Nisan 2022 - 17:08 • Son Güncelleme:
    1Kanser hücrelerinin oluşumunu durduruyor, kolesterolü kontrol altında tutuyor Dikkat: Çekirdeği çok zararlı...

    Karpuz, düşük kalorisi, tok tutma özelliği ve içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde vücuda fayda sağlıyor. Şeker oranı yüksek olması nedeniyle karpuzda porsiyon miktarına mutlaka dikkat etmek gerekiyor. Karpuz ne kadar masum bir meyve gibi görünse de içinde meyve şekeri var.

    2Kanser hücrelerinin oluşumunu durduruyor, kolesterolü kontrol altında tutuyor Dikkat: Çekirdeği çok zararlı...

    Lif oranı da düşük olduğu için glisemik indeksi yüksek bir meyve. Dolayısıyla diyabetik kişilerde bir porsiyondan fazla tüketilmesi kan şekerinin hızla yükselmesine yol açıyor. Karpuz tüketirken yanında bir dilim peynir gibi bir protein kaynağı tüketmek ise kan şekeri dengesinin daha kolay kontrol edilmesini sağlıyor.

    3VÜCUDUN SIVI İHTİYACINI KARŞILIYOR

    VÜCUDUN SIVI İHTİYACINI KARŞILIYOR

    Karpuzun bileşiminin yüzde 92’si sudan oluşuyor. Aynı zamanda elektrolit içeriği sayesinde vücudumuzdaki su kaybını önlemek için tüketebileceğimiz en sağlıklı ara öğünlerden biri olarak nitelendiriliyor.

    4KANSERİ ÖNLEMEYE YARDIMCI OLUR

    KANSERİ ÖNLEMEYE YARDIMCI OLUR

    Karpuz antioksidanlardan zengin bir meyve. İçerdiği likopen antioksidanı bağışıklık sistemini güçlendirici etkiye sahip. Aynı zamanda hücre bölünmesinde yer alan bir protein olan insülin benzeri büyüme faktörünün (IGF) vücudumuzdaki sayısını düşürüyor. Bu sayede kanser riskini azalttığı belirtiliyor. Bunun yanı sıra içerdiği C vitaminiyle vücutta kanser hücrelerinin gelişmesine neden olan serbest radikallerin oluşumunu engelleyebiliyor.

    5KALP SAĞLIĞINI KORUR

    KALP SAĞLIĞINI KORUR

    Yapılan çeşitli çalışmalar likopenin kolesterol ve kan basıncını düşürmeye yardımcı olabileceğini gösteriyor. Karpuz kolesterolün vücuda, özellikle kan damarlarına yapabileceği hasarın da en aza indirilmesine yardımcı oluyor. Ayrıca vücuttaki nitrik oksit seviyelerini arttırabilen bir amino asit olan sitrülini içeriyor. Nitrik oksit kan damarlarının genişlemesine yardımcı oluyor ve bu etkisiyle kan basıncını düşürüyor.

    6KAS AĞRISINI HAFİFLETİR

    KAS AĞRISINI HAFİFLETİR

    Karpuzun besin bileşiminde bulunan bir amino asit olan sitrülin kas ağrısını hafifletebiliyor. Spordan hemen sonra 1 bardak karpuz suyu kas ağrısını azaltmada ve antreman sonrasında toparlanmada yararlı olabiliyor.

    7CİLDİ GENÇLEŞTİRİR

    CİLDİ GENÇLEŞTİRİR

    C vitamini kollajen üretimini artırarak cildin daha genç görünmesine katkıda bulunurken, cilt yüzeyini yumuşatıp daha canlı görünmesini sağlıyor, kırışık oluşumunu engelliyor. Aynı zamanda koyu gözaltı halkalarını hafifletmeye yardımcı oluyor. A vitamini de cildi gençleştiren, kırışık oluşumunu önleyen ve lekeleri açan özelliğiyle ön plana çıkıyor.

    8SAÇLARI GÜÇLENDİRİR

    SAÇLARI GÜÇLENDİRİR

    A ve C vitaminleri saçlar üzerinde de önemli etkiye sahipler. C vitamini kollajenin vücudumuzda yapılanmasına yardımcı olarak saçları güçlendiriyor. A vitamini de antioksidan özelliğiyle saç sağlığının korunmasına yardımcı oluyor. Özellikle güneşin yıpratıcı etkilerinin azaltılması konusunda faydalı oluyor.

    9KİLO VERMEYE YARDIMCI OLUR

    KİLO VERMEYE YARDIMCI OLUR

    Karpuz bol miktarda su ve az miktarda lif içeriyor. Lif ve suyun bir arada olması hem tok hissedilmesini sağlıyor hem de bağırsakların çalışmasında etkili oluyor. Porsiyon kontrolü sağlanması kaydıyla diyetlerde hem ana hem de ara öğünlerde kullanılabiliyor.

    10İLTİHAPLANMANIN AZALMASINA KATKI SAĞLAR

    İLTİHAPLANMANIN AZALMASINA KATKI SAĞLAR

    Karpuz anti-enflamatuar antioksidanlar olan likopen ve C vitamininden zengin bir besin. Bu içerikleri iltihaplanmanın azaltılmasına yardımcı oluyor.

    11KARPUZ YERKEN DİKKAT

    KARPUZ YERKEN DİKKAT!

    Ara öğünü tercih ederseniz karpuzu yemeklerden en erken 2 saat sonra tüketin. Bu hem kan şekerinin dengeli seyretmesini hem de sindirim sistemine aşırı yüklenmeyi engelliyor.

    12Kanser hücrelerinin oluşumunu durduruyor, kolesterolü kontrol altında tutuyor Dikkat: Çekirdeği çok zararlı...

    Yemekle berber tüketecekseniz o öğünde ekmeği azaltın. Çünkü her 2 besin de karbonhidrat grubuna girdiği için aynı öğünde tüketilmeleri yemeğin karbonhidrat yükünü arttırıyor, bunun sonucunda da kilo kontrolünü güçleştiriyor.

    13Kanser hücrelerinin oluşumunu durduruyor, kolesterolü kontrol altında tutuyor Dikkat: Çekirdeği çok zararlı...

    Karpuz fazla olgunlaştıkça orta kısımlarında bozulmalar ve çürümeler başlıyor. Kesildiğinde kötü koku veya ekşi bir tat hissederseniz asla yemeyin. Su içeriği yüksek, asit seviyesi düşük olduğu için kolay bozulan bir meyve. Bu nedenle kestikten sonra buzdolabında 3 günden fazla saklamayın. Karpuzun çekirdeği sindirilemediği için fazla tüketmemenizde fayda var, çekirdeğinin kabuklarını çıkartıp yiyebilirsiniz. (Mynet)

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