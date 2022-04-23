Kanser hücrelerinin oluşumunu durduruyor, kolesterolü kontrol altında tutuyor! Dikkat: Çekirdeği çok zararlı...

KİLO VERMEYE YARDIMCI OLUR

Karpuz bol miktarda su ve az miktarda lif içeriyor. Lif ve suyun bir arada olması hem tok hissedilmesini sağlıyor hem de bağırsakların çalışmasında etkili oluyor. Porsiyon kontrolü sağlanması kaydıyla diyetlerde hem ana hem de ara öğünlerde kullanılabiliyor.