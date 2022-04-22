Ukrayna'da savaşın dönüm noktası! Kritik şehir Mariupol için peş peşe açıklamalar geldi...

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Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, ülke liderleri Ukrayna’ya destek amacıyla başkent Kiev’e ziyaretlerini sürdürüyor. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Kiev’de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Zelenskiy, “Önümüzde geleceği belirleyecek zor günler var. Devletimizi, topraklarımızı ve Ukraynalıları koruyabilmek için zor günler. Savunucularımız kendi hayatlarını ve ülkemizi korumak için ellerinden geleni yapıyor. Ukrayna’nın ihtiyaçları bugün konuklarımıza iletildi. Onlardan bir ambulans bekliyoruz” dedi. İspanya ve Danimarka’nın, Ukrayna’nın savunmasına verdiği destekleri hatırlatan Zelenskiy, “Rusya’ya baskı bu savaş sona erene kadar sürmeli. Gerçekten tüm bu yaptırımların derin, etkili ve Rusya’nın gerçekten hissetmesini istiyorum. Her 2 ülkeye de savunma gücümüze verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Ukrayna'nın AB'ye daha hızlı katılımı hak ettiğine inanıyoruz. Sizin ve halklarınızın desteğini hissediyoruz” diye konuştu.