Ukrayna'da savaşın dönüm noktası! Kritik şehir Mariupol için peş peşe açıklamalar geldi...
Ukrayna'daki Rus işgali 58 gündür devam ediyor. Ukrayna’da sıkıyönetim 30 gün daha uzatıldı. Rusya Savunma Bakanı Şoygu, sahadaki gerçekler farklı olmasına karşın liman kenti Mariupol’ün tamamen ele geçirildiğini ilan etti. Rusya lideri Putin, kentte Ukrayna askerinin sığındığı çelik fabrikasına saldırı düzenlenmemesini istedi, “Kuşatma altında tutun” emri verdi. Uzmanlar, Putin’in yaklaşan Zafer Bayramı öncesi bir başarı müjdelemek istediği yorumunu yaptı. Rusya’dan 29 ABD’li ve 61 Kanadalı isme yaptırım. Rus kuşatması altındaki Mariupol’den tahliyeler zorlu koşullar altında sürüyor. Zelenskiy, Rusya’nın saldırıları sonucu oluşan ekonomik kayıplar nedeniyle Ukrayna'nın ayda yaklaşık 7 milyar dolara ihtiyacı olduğunu açıkladı. Dünya Bankası, Ukrayna'daki hasarın şu anda yaklaşık 60 milyar dolar olduğunu tahmin ediyor.
08.00 KRELİM'NİN MARIUPOL ACELESİ
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, sahadaki durumda bir önceki güne değişiklik olmamasına karşın Ukrayna’nın Mariupol kentini ele geçirdiklerini ilan etti. Kremlin Sarayı’nda Devlet Başkanı Vladimir Putin’in huzuruna çıkan Bakan Şoygu, şehrin kontrolünü sağladıklarını bildirdi. Putin ve bakanı arasındaki diyalog Rus televizyonlarında canlı yayımlandı. Toplam alanı 11 kilometre kareden büyük olan Azovstal demir-çelik fabrikasının halen Ukrayna askerinin elinde bulunduğu sırada gerçekleşen buluşma için “aceleci” yorumları yapıldı.
‘FABRİKADA 2 BİN ASKER VAR’
Yedi haftadır yoğun kuşatma altındaki kentteki duruma ilişkin Putin’e bilgi veren Şoygu, “Rusya silahlı kuvvetleri ile Donetsk milis güçleri, Mariupol’ü aşırı milliyetçi faşist unsurlardan kurtardı. Kentteki sekiz bin Ukrayna askerinden 4 bini öldü. Şu anda sadece çelik fabrikasında 2 bin civarında Ukrayna askeri kaldı. Bunların temizlenmesi birkaç günümüzü alacak” dedi. Şoygu’yu dikkatle dinleyen Putin ise memnuniyetini dile getirerek, “Görevlerin başarıyla yerine getirilmesinden ötürü sizi ve askerlerimizi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı. Çelik fabrikasına yönelik bir saldırıyı ise onaylamadığını söyleyen Putin, “Fabrikaya girmenizi yasaklıyorum. Orası yeraltı tünellerinin bulunduğu karmaşık bir yapı. Fabrikayı ele geçireceğiz diye askerlerimizin hayatını tehlikeye atamayız” şeklinde konuştu.
Fabrikanın “bir sinek dahi dışarı çıkamayacak şekilde” ablukaya alınmasını emreden Vladimir Putin, içerideki Ukrayna askerlerine seslenerek, “Silah bırakanlara can güvenliklerini garanti ediyorum. Teslim olanlara onurlu şekilde muamele edilecek” dedi.Televizyonda yayımlanan Putin-Şoygu buluşmasından sonra konuşan Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk ise “Mariupol’ün sadece adı kaldı. Rusya, haritada böyle bir şehir bırakmadı” yorumunu yaptı. Vereşçuk, halihazırda çelik fabrikasında “bin sivil ve 500 yaralı asker” bulunduğunu, tahliyelerini sağlamak için uğraştıklarını söyledi. Dün, üç gün aradan sonra kentten ilk kez 79 sivil tahliye edilebildi. Şehirde 100 bin kadar sivil kaldığı tahmin ediliyor.
‘ERKEN MÜJDE’ YORUMLARI
Şoygu’nun sahadaki durumun aksine Mariupol’ün tamamen ele geçirildiğini söylemesi askeri ve siyasi gözlemcilerin dikkatinden kaçmadı. Ukrayna cephesinden Rusya’nın gururunu okşayacak haberler gelmediğine dikkat çeken gözlemciler, “Geçtiğimiz hafta Karadeniz’de yaşanan ‘Moskova’ kruvazörü fiyaskosundan sonra Putin’in halkına bir zafer müjdelemesi gerekiyordu. Rusya’nın en büyük bayramı olan ‘9 Mayıs Zafer Günü’ de yaklaşıyor. Putin, 20 gün sonra kutlanacak bayramda Mariupol meydanında boy göstermeyi düşünüyor olabilir” değerlendirmesini yaptı.
07.15
ABD merkezli uydu görüntüleme şirketi Maxar’ın, 19 Mart ile 3 Nisan tarihlerinde Mariupol’de çektiği uydu fotoğrafları ile Rus ordusunun kazdığı toplu mezarlar tespit edildi.
Rusya’nın kuşatması altındaki Ukrayna’nın Mariupol kentinde kazılan toplu mezarlar, ABD merkezli uydu görüntüleme şirketi MAXAR’ın farklı tarihlerde çektiği uydu fotoğrafları ile tespit edildi. Maxar’ın, 19 Mart ile 3 Nisan tarihlerinde Mariupol'ün yaklaşık 20 kilometre batısında yer alan Manhush köyünde çektiği uydu fotoğraflarının karşılaştırılması ile oraya çıkan toplu mezarların, 23 ve 26 Mart tarihleri arasında genişlemeye başladığı tespit edildi. Toplu mezarların, köydeki mevcut mezarlığın bitişiğine kazıldığı görüldü. Maxar, "Mezarlar, doğrusal sıralardan oluşan dört bölümde hizalanmış ve 200'den fazla yeni mezar içermekte" ifadelerini kullandı.
“Alman faşistlerinin yerine Ruslar geldi"
Mariupol Belediye Meclisi tarafından yapılan açıklamada, “İşgalciler yaklaşık 30 metre uzunluğunda hendekler kazıyorlar ve cesetleri getirmek için çöp kamyonları kullanıyorlar" ifadeleri kullanılarak, "Neredeyse 80 yıl önce Naziler, Agrobaza köyünde 12 bin Mariupol sakinini vurarak öldürdü. Manhush yakınlarında. En fazla 13 kilometre. Tarih tekerrür ediyor. Sadece Alman faşistlerinin yerine Ruslar geldi" denildi.
07.08
Rus saldırılarının hedefindeki birçok kent harabeye döndü. Dünya Bankası Başkanı David Malpass yaptığı açıklamada, Rusya'nın işgali nedeniyle Ukrayna'daki binalara ve altyapıya verilen fiziksel hasarın yaklaşık 60 milyar dolara ulaştığını belirterek, savaş devam ettikçe bunun daha da artacağını belirtti.
Ukrayna'nın mali yardım ihtiyaçlarıyla ilgili Dünya Bankası konferansına verdiği demeçte Malpass, "dar" hasar maliyetlerinin erken tahmininin savaşın Ukrayna'da artan ekonomik maliyetlerini içermediğini belirterek, "Tabii ki savaş hala devam ediyor, dolayısıyla bu maliyetler artıyor" dedi.
“Ukrayna'nın ayda yaklaşık 7 milyar dolara ihtiyacı var”
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) forumuna videokonferans yoluyla yaptığı hitabında, savaşın neden olduğu ciddi "ekonomik kayıplar" nedeniyle Ukrayna'nın şu anda ayda yaklaşık 7 milyar dolara ihtiyacı olduğunu aktarmış, “Rus ordusu, Ukrayna'da ekonomik olarak hizmet edebilecek tüm şeyleri yok etmeyi hedefliyor. Buna tren istasyonları, gıda depoları ve petrol rafinerileri dahil" demişti.
06.56
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) forumuna videokonferans yoluyla hitap etti. Rusya'yı küresel gıda kaynaklarını tehdit etmekle suçlayan Zelenskiy, Rusya'nın Karadeniz’deki liman şehirlerini kuşatması nedeniyle Ukrayna’nın buğday gibi gıda maddelerini ihraç etmesinin imkansız hale geldiğini ifade etti.
Zelenskiy, Rusya’nın saldırılarının ve kuşatmalarının tahıl ithalatı yapan ülkelerde gıda fiyatlarının fırlamasına neden olduğunu belirtti.
Zelenskiy, savaşın neden olduğu ciddi "ekonomik kayıplar" nedeniyle Ukrayna'nın şu anda ayda yaklaşık 7 milyar dolara ihtiyacı olduğunu aktararak, "Rus ordusu, Ukrayna'da ekonomik olarak hizmet edebilecek tüm şeyleri yok etmeyi hedefliyor. Buna tren istasyonları, gıda depoları ve petrol rafinerileri dahil" dedi.
05.44
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, ülke liderleri Ukrayna’ya destek amacıyla başkent Kiev’e ziyaretlerini sürdürüyor. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Kiev’de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Zelenskiy, “Önümüzde geleceği belirleyecek zor günler var. Devletimizi, topraklarımızı ve Ukraynalıları koruyabilmek için zor günler. Savunucularımız kendi hayatlarını ve ülkemizi korumak için ellerinden geleni yapıyor. Ukrayna’nın ihtiyaçları bugün konuklarımıza iletildi. Onlardan bir ambulans bekliyoruz” dedi. İspanya ve Danimarka’nın, Ukrayna’nın savunmasına verdiği destekleri hatırlatan Zelenskiy, “Rusya’ya baskı bu savaş sona erene kadar sürmeli. Gerçekten tüm bu yaptırımların derin, etkili ve Rusya’nın gerçekten hissetmesini istiyorum. Her 2 ülkeye de savunma gücümüze verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Ukrayna'nın AB'ye daha hızlı katılımı hak ettiğine inanıyoruz. Sizin ve halklarınızın desteğini hissediyoruz” diye konuştu.
“Borodyanka’yı ziyaret ettim ve Rus işgali sırasında orada neler olup bittiğini kendi gözlerimle gördüm”
Zelenskiy’in ardından söz alan Danimarka Başbakanı Frederiksen, Ukrayna’nın Rusya’ya karşı mücadelesine verdikleri desteklerden bahsederek, “Danimarka en başından itibaren Ukrayna’ya siyasi, mali desteklerinin yanı sıra savunması için de silah ve ekipman sağladı. Ukrayna’nın güvenliği ve savunması için sağlanan destek 600 bin Danimarka kronu (88 bin dolar) düzeyinde oldu” dedi. Ukrayna’da neler olduğunu kendi gözleriyle gördüğünü ifade eden Frederiksen, “Bugün Borodyanka’yı ziyaret ettim ve Rus işgali sırasında orada neler olup bittiğini kendi gözlerimle gördüm. Rusya tarafından Ukrayna'ya karşı işlenen tüm suçların belgelenmesi için Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin desteğinin yanı sıra etkilenen ailelerin de desteğine ihtiyacımız var. Bu suçların sorumlusu olanların yargılanmasını sağlamalıyız” diye konuştu.
İspanya’dan Ukrayna’nın AB’ye katılımı için destek
İspanya Başbakanı Sanchez ise yaptığı konuşmada, Ukrayna’ya her yönden destek verdiklerini belirterek, “Sayın Başkan, Avrupa ailesine katılma isteğinizi destekliyoruz. Kaderinizi seçme hakkınız var ve Avrupa Birliği’ne katılmak için haklı gerekçeleriniz var. İspanya ve halkı Ukrayna halkının özgürlüğünü destekliyor. İspanya’nın bu haksız savaşı şiddetle kınadığımıza ve savaşa karşı olduğu konusunda güvence veriyoruz. Putin'in işlediği suçların, ülkesinin işlediği suçların hesabını vermesini istiyoruz. Ukrayna için özgürlük ve barış hedefimize ulaşana kadar Ukrayna'ya, Ukrayna halkına yardım edeceğiz” dedi. Ukrayna’ya savunma alanında verdikleri desteklerden de bahseden Sanchez, “Son haftalarda Ukrayna’ya tıbbi, silah ve teçhizat desteği sağlıyoruz. İspanya, Avrupa Barış Fonu'na 120 milyon euro katkıda bulundu ve insani yardım paketini 31 milyon euro ile destekledi” ifadelerini kullandı.
04.48
Rusya’nın kuşatması altındaki Ukrayna’nın Mariupol kentinden tahliyeler aralıklarla devam ediyor. Siviller otobüslerle Mariupol’den Zaparoji’ye tahliye edilirken, tahliye otobüsleri çamura saplanması nedeniyle askeri araçlar tarafından halat yardımıyla çekildi. Tahliye görüntülerini yayınlayan Acil Durumlar Servisi tarafından yapılan açıklamada, "Mariupol tahliyesi işte böyle gerçekleşti artık güvendeler. Zaparoji kentine Mariupol halkından 79 kişi getirildi. Kamenskoye köyünde 3 tahliye aracı çamura saplandı. Kurtarma ekipleri sayesinde araçlar kurtarıldı, insanlar Zaparoji’ye tahliye noktasına getirildi ve artık güvendeler" ifadeleri kullanıldı.
Rusya, Mariupol’de kontrolü ele geçirdiğini açıklamıştı
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Ukrayna'nın Mariupol kentinde kontrolün Rus güçlerine geçtiği raporunu vermiş ve Putin’in Azovstal çelik fabrikasına gerçekleştirilmesi planlanan operasyona ise onay vermediğini açıklamıştı. ABD, Rusya’nın Mariupol’de kontrolü ele geçirdiğine dair kanıt olmadığını belirtmişti.
03.48
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, ABD Başkanı Joe Biden’ın duyurduğu Ukrayna’ya yönelik ek savunma yardımı paketi içerisinde 120’den fazla Phoenix Ghost taktik insansız hava sistemi bulunduğunu aktardı.
ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'yı Rusya'nın işgaline karşı güçlendirmek üzere ABD'nin 800 milyon dolarlık ek savunma teçhizatı sağlayacağını duyurmasının ardından ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby paket içeriğine dair detayları paylaştı. Kirby, paketin içerisinde ABD Hava Kuvvetleri tarafından Ukrayna'nın ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirilen 120'den fazla Phoenix Ghost taktik insansız hava sistemi bulunduğunu aktararak, “Özellikle Ukrayna’nın gereksinimlerine yanıt olarak Hava Kuvvetleri tarafından hızla geliştirildi” dedi. Phoenix Ghost’un kamikaze insansız hava araçlarına benzer yeteneklere sahip olduğunu fakat aralarında farklılıklar bulunduğunu aktaran Kirby, kamikaze insansız hava araçları ve Phoenix Ghost arasındaki farklılıkların ne olduğunu ise paylaşmadı.
Kirby, söz konusu yardım paketinin Ukrayna'nın Donbass bölgesinde Rusya'nın başlattığı yeni taarruza karşı kritik öneme sahip olduğunu ifade ederek, pakette Phoenix Ghost taktik insansız hava sistemi haricinde, 72 adet 155 milimetre obüs top sistemi, 144 bin top mermisi, 155 milimetre obüsleri çekmek için 72 taktik araç ile diğer saha ekipmanı ve yedek parçalar bulunduğunu aktardı.
02.58
ABD ve Kanada’nın yaptırımlarına karşılık veren Rusya, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg'in de aralarında olduğu 29 ABD vatandaşı ile 61 Kanada vatandaşını yaptırım listesine aldı.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, ABD ve Kanada çok sayıda Rus kişi ve kuruma yaptırım uygulamıştı. ABD ve Kanada’nın yaptırımlarına karşılık veren Rusya, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg'in de aralarında olduğu 29 ABD vatandaşı ile 61 Kanada vatandaşı hakkında yaptırım kararı aldı. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yaptırım listesinde Harris ve Zuckerberg’in yanı sıra ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in eşi, Beyaz Saray Genel Sekreteri Ron Klain, Beyaz Saray Kabine Sekreteti Evan Ryan, Savunma Bakanı Yardımcıları ve ABD Genelkurmay Başkanlığından bazı üst düzey yöneticiler bulunuyor. Bakanlık, ABD’li yetkililere ve kişilere yönelik yaptırım kararını ABD’nin Rusya’ya karşı aldığı yaptırım kararlarına misilleme olduğuna dikkat çekti.
Kanadalı 61 kişiye yaptırım
Dışişleri Bakanlığı ayrıca, ABD’nin yanı sıra Kanadalı 61 diplomat, asker ve gazeteciyi yaptırım listesine dahil edildiğini duyurdu. Kanada Başbakanlık İletişim Direktörü Cameron Ahmad, Kanada'da yayın yapan CTS News kanalı sahibi Michael Melling ve Ottawa Belediye Başkanı Jim Watson gibi isimler listede yer aldı.
Dışişleri Bakanlığı, listeye dahil edilen kişilere Rusya'ya giriş yasağı konulduğunu belirterek, bu kişilerin Rusofobik propaganda yaptıkları ve Kanada yönetiminin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara misilleme olarak yaptırım listesine alındığını ifade etti.
01.51
ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'yı Rusya'nın işgaline karşı güçlendirmek üzere ABD'nin 800 milyon dolarlık ek savunma teçhizatı sağlayacağını ve Ukrayna hükümetine 500 milyon dolarlık ekonomik yardım yapacağını duyurarak, Rusya bağlantılı gemilerin ABD limanlarına yanaşmasının yasaklandığını bildirdi.
ABD, Ukrayna’ya askeri ve ekonomik yardımlara devam ediyor. ABD Başkanı Joe Biden Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın Ukrayna'daki işgaline karşı Ukrayna güçlerini desteklemek için ABD'nin Ukrayna'ya sağlayacağı yeni yardımları açıkladı. Konuşmasına Ukrayna'daki savaş suçlarını ortaya çıkaran ekiplere teşekkür ederek başlayan Biden, “Putin, acımasız ve kanlı savaşından sorumlu. Rus kuvvetleri, arkalarında korkunç bir kanıt bırakarak Kiev'den geri çekildiler ve bunu hepimiz gördük. Bu noktada Ukrayna'da sahada olan ekiplere borçluyuz. Onlar Ukrayna'ya ve halka karşı vahşetlerin ve savaş suçlarının bu kanıtlarını ortaya çıkardılar" dedi.
ABD ve müttefiklerinin Ukrayna’nın ihtiyaç duydukları silahları sağlamak için mümkün olduğunca hızlı hareket ettiğini ifade eden Biden, Ukraynalıların uluslarını savunmak için teçhizata ihtiyaç duyduklarını vurguladı.
Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık ek savunma yardımı sağlayacaklarını söyleyen Biden, "Geçen hafta, Ukrayna'ya ihtiyaçlarına cevap veren ve Donbass bölgesini desteklemek için uyarlanmış bir teçhizat içeren 800 milyon dolarlık bir güvenlik yardımı paketi imzaladım" dedi. Biden, 800 milyon dolarlık yardım paketinin ağır topçu silahları, düzinelerce obüs ve obüslerle birlikte kullanılmak üzere 144 bin mermi mühimmatı içerdiğini söyledi.
Biden, ABD'nin son 2 ayda Ukrayna'ya çok sayıda insansız hava aracı, silah ve teçhizatı rekor hızda taşıdığını, binlerce zırhlı ve füzesavar helikopter, el bombası, makineli tüfek, tüfek radar sistemleri ve 50 milyondan fazla mermi gibi mühimmat gönderdiğini de hatırlatarak, "Ukrayna'yı Rus saldırganlığına karşı savunmaya yardımcı olmak için önemli miktarda istihbaratı zamanında Ukrayna ile paylaşıyoruz ve paylaşmaya devam edeceğiz" dedi.
Ukrayna hükümetine 500 milyon dolarlık ek yardım
Biden, Ukrayna'ya yeni yardımlar çerçevesinde ayrıca ABD'den Ukrayna hükümetine 500 milyon dolarlık ek yardım paketini açıkladı. Biden, "Ukrayna'nın savaş alanındaki direnişini güçlendirmenin yanı sıra, Ukrayna halkına da desteğimizi gösteriyoruz. Bugün ABD, Ukrayna hükümetine doğrudan ekonomik yardım olarak 500 milyon dolar daha sağlamayı planladığını duyuruyor. Bu, Ukrayna'ya toplam ekonomik desteğimizi son 2 ayda 1 milyar dolara getiriyor" dedi. Biden, Ukrayna için yeni finansman paketinin onaylanması için gelecek hafta Kongre'ye resmi olarak talepte bulunacağını söyledi.
Daha hızlı göçmenlik programı
Biden ayrıca, savaş nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan Ukraynalı göçmenlerin ABD'ye gelmesini kolaylaştıracak yeni bir sistemin uygulanacağını aktardı. Biden, "Sığınma arayan Ukraynalıların doğrudan ABD’ye gelmelerini sağlayacak yeni programla, aile veya sivil toplum kuruluşu gibi bir ABD sponsoru olan Ukraynalılar için ABD’ye güvenli ve yasal göç için uygun bir kanal sağlanacaktır. Bu program Ukrayna halkı için hızlı sığınma sağlarken ayrıca Putin üzerindeki baskıyı artırmaya ve Rusya'yı daha da yalnızlaştırmaya devam edecek" dedi.
Rusya bağlantılı gemilerin ABD limanlarına yanaşması yasaklandı
Biden, Ukrayna'yı işgali nedeniyle Rusya'yı daha fazla izole edeceğini ve Rusya ile bağlantılı gemilerin ABD limanlarından yasaklanacağını aktararak, "Rus bayrağı altında seyreden veya Rus çıkarlarına ait olan hiçbir geminin ABD limanına yanaşmasına veya kıyılarımıza erişmesine izin verilmeyecek" dedi.
"Mariupol'ün düştüğüne dair kanıt yok"
Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın Mariupol kentini kontrol edip etmediğinin "şüpheli" olduğunu belirterek, “Mariupol'ün düştüğüne dair kanıt yok" dedi.
Biden ayrıca, Ukrayna'daki savaşın "kritik bir pencerede" olduğunu söyleyerek, "Şimdi Ukrayna'yı coğrafi açıdan daha sınırlı olacak bir Rus saldırısına karşı desteklemek adına yardım paketini hızlandırmalıyız" dedi.
00.30
Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş 57’nci gününde devam ederken, Ukrayna’da bir kez daha sıkıyönetimin uzatılmasına karar verildi. Ukrayna Parlamentosu, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından ilk kez 24 Şubat’ta ilan edilen ve 26 Nisan’da son bulacak sıkıyönetim uygulamasını 30 gün daha uzatma kararı aldı.