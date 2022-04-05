Ukrayna - Rusya savaşında son durum... 'Kömür' Rus askerlerinin kabusu oldu! Kadın keskin nişancı Ukrayna'da ulusal kahraman ilan edildi...
Dünyanın dikkatle takip ettiği Rusya-Ukrayna savaşında 41. güne girildi. Rus ordusuna ağır kayıplar verdiği belirtilen Ukraynalı keskin nişancı ilk defa gün yüzüne çıktı. Ağır kayıplar veren Rusya’nın ülkede gizli seferberlik ilan ettiği ve para karşılığında tecrübeli 60 bin kişiyi silah altına almaya hazırlandığını iddia edildi. ABD ve Avrupa’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakınlığıyla bilinen Rus oligarklara yaptırımlar devam ediyor. Ukrayna’da doğan 2 bebeğe ABD yapımı anti-tank füzesi Javelin’in adı verildi.
Rusya'nın Bucha kentinde sivillere karşı yaptığı katliam dünyayı dehşete düşürdü. ABD, Rusya’ya yaptırımların artırılacağını bildirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, “Kremlin, hepimizin açıkça görebildiklerini temelsiz ve utanmaz bir şekilde inkar etti" dedi. İşte savaş bölgesinde yaşanan saat saat gelişmeler...
07.50 RUS ASKERLERİNE KABUSU YAŞATTI
Rus askerlerine karşı Ukrayna güçlerinin en güvendiği birimlerin başında ise keskin nişancı bölüğü geliyor. Rus ordusuna ağır kayıplar verdiği belirtilen Ukraynalı keskin nişancı ilk defa gün yüzüne çıktı. Kimliği açıklanmayan, 'Kömür' kod adı ile tanıtılan keskin nişancı ulusal kahraman ilan edildi.
Dünya, 'Kömür' olarak bilinen Ukraynalı keskin nişancıyı konuşuyor. Gerçek adı henüz açıklanmayan gizemli keskin nişancı, Ukrayna silahlı kuvvetleri tarafından dünyaya tanıtıldı.
KİMLİĞİ GİZLİ TUTULUYOR... KOD ADI: KÖMÜR
Savaşın en sıcak bölgelerinde görev aldığı belirtilen 'Kömür' ile ilgili bilinen tek şey 2017 yılında Ukrayna deniz kuvvetlerine katıldığı ve o tarihten itibaren ülkenin doğusundaki Donetsk ve Luhansk'ta Rus yanlısı ayrılıkçılarla savaştığı.
Kimliğini korumak için yüzü kısmen fotoğraflarla kapatılan 'Kömür'ün Rus ordusu arasında da kötü bir şöhreti olduğu belirtiliyor.Ülke basınında yer alan haberlere göre, Ukraynalı keskin nişancılar Rus ordusuna ağır kayıplar verdiriyor.
Kadın keskin nişancı İkinci Dünya Savaşı'nda 309 Nazi'yi öldürdükten sonra 'Ölüm Leydisi' lakabını alan Ukraynalı efsanevi keskin nişancı Lyudmila Pavlichenko'ya benzetiliyor. Pavlichenko, bugüne kadarki en başarılı kadın keskin nişancı olarak kabul ediliyor.
PUTİN'İN ÖLÜM MELEĞİ KAÇAMADI
Ukrayna silahlı kuvvetleri, geçtiğimiz hafta siviller de dahil 40 Ukraynalıyı öldüren 'Baghera' kod adlı Irina Starikova'nın yaralı olarak yakalandığını açıklamıştı.
'Putin'in ölüm meleği' olarak anılan iki çocuk annesi Irina Starikova ilk yakalandığında gerçek kimliğine ilişkin birçok iddia ortaya atılmıştı.Daha sonra rahibe ve Sırbistan asıllı olduğu iddia edilen Starikova'nın aslen Donetsk'li olduğu ve Donbas bölgesindeki Rus yanlısı isyancılar adına savaştığı öğrenildi.
Ukrayna savaşında cephede yaralandıktan sonra arkadaşları tarafından ölüme terk edilen ve Ukrayna sağlık yetkilileri tarafından tedavi edildikten sonra gözaltına alınan kadının 2014'ten beri Ukrayna'da arandığı belirtildi.
KARI KOCA 140 KİŞİYİ ÖLDÜRMÜŞLER
41 yaşındaki Starikova'nın Belarus'tan kaçan ve birçok suçtan aranan 43 yaşındaki Alexander Ogrenich ile evli olduğu ortaya çıktı. Alexander Ogrenich 'Aka Gorynych' yani 'Slav ejderhası' ismiyle biliniyor.
Ogrenich'in 2014 yılında ayrılıkçıların sözde istihbarat birimine başkanlık ettiği ve buradaki çatışmalarda 100 kişiyi öldürdüğü iddia ediliyor. Bu da çiftin 140'tan fazla can aldıkları anlamına geliyor.
02.04
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Ukrayna’nın Bucha kentinde yaşanan katliama karşı kayıtsız kalmayacaklarını ifade ederek, Ukrayna’ya desteğin devam edeceğini ve Rusya’ya yaptırımların artırılacağını bildirdi.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında, Rusya’nın Ukraynalı sivillere karşı Bucha kentinde gerçekleştirdiği katliama ait görüntülerin korkunç olduğunu belirterek, “Şimdi kayıtsız kalma zamanı değil, Ukraynalılar vatanlarını cesurca savunurken ABD de onlara askeri, insani ve ekonomik açıdan destek olmaya devam edecek” dedi.
ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, Ukrayna’dan gelen güvenlik desteği taleplerini yerine getirmek için 24 saat boyunca çalıştığını ifade eden Sullivan, önümüzdeki günlerde ABD ve müttefik ülkelerden Ukrayna’ya daha fazla askeri destek gönderilmesini beklediğini ifade etti. Sullivan ayrıca, bu hafta Beyaz Saray’ın Rusya’ya yeni ekonomik yaptırımlar açıklayacağını bildirdi.
Konuşmasının sonunda üç gerçeğe vurgu yapan Sullivan, Rusya’nın askeri gücünü kullanarak egemen Ukrayna’yı işgal etmeye ve topraklarına el koymaya, Ukrayna ordusunun ve halkının cesurca ve etkin bir şekilde anavatanlarını savunmaya ve ABD’nin ise sonuna kadar Ukrayna’nın yanında yer almaya devam edeceğini aktardı.
Biden, Rusya’ya yaptırımların artacağını belirtmişti
ABD’nin Delaware eyaletinden başkent Washington DC'ye dönen ABD Başkanı Joe Biden ise, gazetecilere verdiği demeçte, Bucha’daki vahşeti “savaş suçu” olarak nitelendirmiş, "Putin'e savaş suçlusu dediğim için eleştiri aldığımı hatırlarsınız. İşin aslı Bucha'da olanları gördünüz. Bu beni haklı çıkartıyor. O bir savaş suçlusu” demişti.
Bucha'da olanları “soykırım” olarak kabul edip etmediğinin sorulması üzerine Biden, "Hayır. Bence bu bir savaş suçu" ifadelerini kullanmış, Rusya’ya yönelik daha fazla yaptırımı kısa süre içinde açıklayacağını aktarmıştı.
01.46
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD'nin Ukrayna'daki savaş suçlarına dair kanıtları toplamak ve analiz etmek için oluşturulacak çok uluslu bir savcı ekibi desteklediğini açıklarken, “Kremlin, hepimizin açıkça görebildiklerini temelsiz ve utanmaz bir şekilde inkar etti" dedi.
Rusya’nın Ukrayna’da işlediği savaş suçlarının belgelenmesi için ABD, çok uluslu bir savcı ekibinin oluşturulmasını destekliyor. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price yaptığı açıklamada, ABD'nin Ukraynalı yetkililerin talebi üzerine Ukrayna'daki savaş suçlarına dair kanıt toplamak, korumak ve analiz etmek için bölgeye gidecek olan çok uluslu bir savcı ekibini desteklediğini aktardı.
Price, Ukrayna’daki zulümlerin sorumlularının da kendilerine emir verenler gibi hesap vermeleri gerektiğini ifade ederek, ABD’nin elindeki raporlara dayanarak Ukrayna’da yaşanan vahşeti askerlerin tek başına yapmadığını, bu vahşetin daha geniş ve rahatsız edici bir şekilde yapıldığını öne sürdü.
Price, “Rus güçleri son birkaç gün içinde geri çekilirken, dünya Kremlin'in Bucha ve Kiev yakınlarındaki diğer şehirlerdeki vahşetinin korkunç görüntüleri karşısında şok oldu. Çoğu elleri bağlı olan sivil, görünüşe göre sokaklarda, diğerleri ise toplu mezarlarda infaz edildi” dedi.
"İşkence, tecavüz ve sivillerin aileleriyle birlikte infaz edildiğine dair güvenilir raporlar görüyoruz" ifadelerini kullanan Price, "Putin'in güçlerinin daha fazla sivili yaralamak için hedeflerinde başarısız olduktan sonra geri çekilirken harap olmuş bölgelerde istikrarı ve toparlanmayı yavaşlatmak için geride bıraktığı kara mayınları ve bubi tuzaklarına dair raporlar ve görüntüler var” dedi.
“Kremlin, hepimizin açıkça görebildiklerini temelsiz ve utanmaz bir şekilde inkar etti"Price, "Kremlin, başkalarını kendi iğrenç eylemleriyle suçlama konusundaki uzun geçmişine uygun olarak, Bucha'da ve Kiev bölgesinin kurtarılmış kasabalarında hepimizin açıkça görebildiklerini temelsiz ve utanmaz bir şekilde inkar etti" dedi.
01.17
Rusya’nın kuşatması altındaki Ukrayna’nın Mariupol’de 100 Türk vatandaşının tahliye beklediği bildirildi. Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk yaptığı açıklamada, "Yunanistan vatandaşları bir şekilde tahliye edildi. Mart ayı başlarında tahliyeler daha mümkündü. Bir kısım Türk vatandaşı da tahliye edildi. Mariupol’de tahliye bekleyen yabancılar ve Ukraynalılar bizim için tahliye için aynıdır ve aynı imkanlara sahiptirler. Şimdi Mariupol’de tahliye bekleyen 100 Türk vatandaşı kaldı. Erdoğan Türk ve Ukrayna vatandaşlarının özellikle de çocukların ve kadınların tahliyesi için söz verdi" ifadelerini kullandı.
Rusya, Erdoğan’ın talebi üzerine Mariupol’de insani koridor açmıştı
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından 2 Nisan’da yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den talebi doğrultusunda Mariupol'daki sivillerin ve yabancı vatandaşların tahliyesinde tam yardım sağlanmasına karar verildiği bildirilerek, dün Moskova Mariupol'dan Berdyansk'a insani koridor açılacağı, hareket yolunda "sessizlik rejimine" sıkı bir şekilde uyulacağının garanti edildiği kaydedilmişti.
00.59
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik 24 Şubat’ta başlattığı saldırıların ardından savaşın insanlar üzerindeki etkisini ortaya koyan gelişme yaşandı. Ukrayna’da doğan 2 bebeğe ABD yapımı anti-tank füzesi Javelin’in adı verildi.
Konuya ilişkin açıklama Ukrayna Adalet Bakanlığı, "Yeni doğan çocuklara aileler isim seçerken aile adetlerini, popülerliği ve dini, milli ya da siyasi değerleri göz önünde bulundururlar. Bazılarının isim seçiminde ise savaş önemli bir rol oynadı. Kiev şehrinde yeni doğan kız çocuğuna Javelina, Vinitsa bölgesinde doğan erkek çocuğuna ise Yan Javelin ismi verildi” denildi.
00.20
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarının ardından ABD ve Avrupa’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakınlığıyla bilinen Rus oligarklara yaptırımlar devam ediyor. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ekiplerinin İspanya Sivil Muhafızları ile birlikte yaptıkları operasyonda bu sabah Rus oligark Viktor Vekselberg’in Mallorca Adası’nda demirli bulunan lüks yatına el konuldu.
İspanya Sivil Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, Putin ile yakın ilişkisi olan Vekselberg’e Avrupa Birliği (AB) tarafından herhangi bir yaptırım kararı bulunmadığı ancak ABD’de vergi kaçırma, kara para aklama ve Tango adlı yatın mülkiyetini gizlemek amacıyla belgede sahtecilik suçlarından kendisine soruşturma açıldığı belirtilerek, operasyonun ABD’li makamların talebi üzerine gerçekleştirildiği bildirildi.
ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, Rus oligark Vekselberg hakkında üç yıldır tutuklama kararı bulunduğu bildirilerek, Rus oligarkın 2011 yılında satın aldığı bilinen Tango adlı yatın mülkiyetini paravan şirketler ile ABD hükümetinden gizlemeye çalışması nedeniyle 6 Nisan 2018 tarihinde hakkında tutuklama kararı çıkarıldığı belirtildi.
Açıklamada ayrıca, ABD hükümetinin, Rus hükümetine yakın bir ismin mal varlığına ilk kez el koyduğu aktarılarak, bunun son olmayacağı ve Rus hükümetinin haksız savaşına destek veren herkesten hesap sorulacağı ifade edildi. Vekselberg’in Tango adlı lüks yatının 78 metre uzunluğunda ve 90 milyon dolar değerinde olduğu belirtiliyor.
Avrupa’da birçok Rus oligarka ait yata el koyulmuştu
İspanya’da daha önce Rus oligarklara ait olduğu bildirilen Crescent, Valerie ve Lady Anastasia adlı yatlara, İtalya’da, Rus milyarder Andrey Malniçenko’nun 578 milyon dolar değerindeki lüks yatına, Fransa’da, Igor Sechin’in 88 metrelik Amore Vero adlı yatına, İngiltere’de ise ismi gizli tutulan bir Rus oligarka ait olan Phi adlı yata el koyulmuştu.
00.00
Ukrayna’da ağır kayıplar veren Rusya’nın ülkede gizli seferberlik ilan ettiği ve para karşılığında tecrübeli 60 bin kişiyi silah altına almaya hazırlandığını iddia edildi.
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Donetsk ve Lugansk bölgelerinde 7 düşman saldırısı geri püskürtüldü. 2 zırhlı araç ve 43 otomobil, 3 adet savaş uçağı, 1 helikopter ve 2 seyir füzesi imha edildi. Ayrıca Rusya’da gizli seferberlik ilan edildi ve para karşılığında tecrübeli 60 bin asker alımı planlanıyor. Askerler, Krasnador bölgesi, Perm bölgesi, Dağıstan Özerk Cumhuriyeti, Inguşetya ve Kalmıkya’dan seçilecek" ifadeleri kullanıldı.