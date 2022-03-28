Ukrayna - Rusya savaşında son dakika haberleri... Zelenskiy dünyaya duyurdu: Bana söylenene göre Türkiye'de...
Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş tüm şiddetiyle sürerken bölgeden bombalama ve çatışma haberleri gelmeye devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Putin için 'Tanrı aşkına, bu adam iktidarda kalamaz' diyen Biden sessizliğini bozdu. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı gün sonu değerlendirmesinde çarpıcı açıklamalarda bulundu. Belarus'tan Volın Bölgesi’nin merkezi Lutsk kentine füze saldırısı düzenlendi. Rus birlikleri tarafından Ukrayna'nın birçok kentine gece saatlerinde füze saldırıları düzenlendi...
09.52
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları devam ediyor. Rus ordularının, Ukrayna’nın Çernobil bölgesinde bulunan Slavutıç kasabasını ele geçirmesinin ardından Slavutıç Belediye Başkanı Yurgi Fomiçev’den yeni bir açıklama geldi. Fomiçev, Rus ordusunun bölgeden ayrıldığını belirterek, “Rus askerleri, Çernobil’de yapmayı düşündükleri işi tamamladılar. Kasabayı araştırdılar ve bugün de bölgeyi terk ettiler. Şuan da kasabada hiç Rus askeri yok” ifadelerini kullandı.
Çernobil'de bulunan Slavutıç kasabası dün günün erken saatlerinde Rusya ordusunun kontrolüne geçmiş, Slavutıç Belediye Başkanı Yuryi Fomiçev, kasabanın Rusya tarafından işgal edildiğini açıklamıştı. Fomiçev, “3 gün önce Rus birlikleri tarafından kenti savaşmadan teslim etme konusunda ültimatom aldık. Ancak buna rağmen şehri kararlılıkla savunduk. Ama Slavutıç, bugünden itibaren işgal altında" demişti.
09.14
Ukrayna ordusu, Rus işgalcilerin Donetsk ve Lugansk'taki beş saldırısının geri püskürtüldüğünü bildiriyor. Misillemede iki tank yok edildi.
Bilgi notunda, başkent Kiev'e giden anahtar rotalarda ise kontrol halen Ukrayna güçlerinde.
08.59
Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki okullar bugün çevrimiçi uzaktan eğitim yoluyla yeniden açılacak. Kiev belediye başkanı Vitali Klitschko, duyuruyu Telegram güncellemesinde yaptı.
Klitschko açıklamasında “28 Mart'ta eğitim süreci başkentte çevrimiçi olarak devam edecek. Mevcut koşullara daha fazla adapte olacaktır. Ve öğrenciler için farklı eğitim platformları kullanmak” ifadelerini kullandı.
08.34
İngiltere Savunma Bakanlığı, son 24 saat içinde Ukrayna'daki Rus kuvvetlerinin mevzilerinde “önemli bir değişiklik” olmadığını belirten son istihbarat raporunu yayınladı.
06.25
Kiev Üniversitesi İktisat Fakültesi'nin yeni tahminine göre Rusya'nın işgali, ülkenin altyapısına 63 milyar dolarlık zarar verdi. Tahmine göre 4431 konutlara ait bina, 92 fabrika, depo ve 378 okul ya zarar gördü ya yıkıldı ya da el konuldu.
06.06
Avrupa temaslarının son gününde önce Polonya’nın başkenti Varşova’da Ukraynalı mültecileri ziyaret eden Biden daha sonra halka hitap etmiş ve burada Rusya Devlet Başkanı Putin ile ilgili gündem olan ifadeler kullanmıştı. Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i kast ederek 'Tanrı aşkına, bu adam iktidarda kalamaz' demişti.
ABD'li yetkililer her fırsatta bu açıklamanın 'Rusya’da rejim değişikliği çağrısı' olmadığının altını çizmiş Moskova ise bu sözlere çok sert bir yanıt vermişti.Konu ile ilgili pek çok açıklama yapılırken Biden sonunda sessizliğini bozdu.
Pazar günü Washington DC'nin Georgetown semtindeki Holy Trinity Kilisesi'nden ayrılan Biden'a çevredeki muhabirler 'Putin'in görevden alınmasını istiyor musunuz' sorusunu yöneltti.
'Tanrı aşkına, bu adam iktidarda kalamaz' sözlerini hatırlatan muhabirler Biden'dan kısa bir yanıt aldı.Biden'ın muhabirlere doğru 'hayır' diye bağırdığı duyuldu. İngiliz Daily Mail gazetesi bu gelişmeyi 'Biden'dan U dönüşü' başlığı ile duyurdu.
04.00
Rusya, aralarında Ukrayna’nın Lutsk, Jitomir, Harkov ve Rivne kentleri ve başkent Kiev dahil olmak üzere ülkenin bazı kentlerine gece saatlerinde füze saldırıları düzenledi.
03.49
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı saldırılar aralıksız devam ederken, Rus birlikleri tarafından Ukrayna'nın birçok kentine gece saatlerinde füze saldırıları düzenlendi. Rusya Savunma Bakanlığı, son günlerde artan stratejik füze saldırılarında Ukrayna’ya ait kritik noktaların vurulduğunu duyururken, bu saldırılar gece saatlerinde de birçok kente devam etti. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus saldırılarının gerçekleştiği kentlerin isimlerini duyurarak, "Yine Ukrayna’ya toplu füze saldırıları yapıldı. Lutsk, Jitomir, Harkov ve Rivne. Her gün daha fazla füze. Mariupol hala bombardıman altında" ifadelerini kullandı. Rusya tarafından düzenlenen gece saldırıları sırasında Ukrayna'nın başkenti Kiev'e de füzeli saldırılar düzenlendi. Saldırıların kentteki hangi noktaları hedef aldığı konusunda ise henüz bir açıklama yapılmadı. Ayrıca Odessa kenti açıklarına demirleyen Rus savaş gemileri tarafından da gece saatlerinde kent merkezine saldırılar gerçekleştirildi. Odessa basınına yansıyan haberlerde, Rus gemileri tarafından kent merkezine aralıklarla bombardıman yapıldığı, kentteki sivillerin ise sığınaklara indiği aktarıldı.
Aynı zamanda Rus basınında yer alan haberlerde, Rusya yanlısı Donetsk milislerinin gece yarısı Donbass Bölgesi’ndeki Ukrayna mevzilerine Toçka-U roketleriyle saldırdığı belirtildi. Aralıksız süren saldırılarda çok sayıda Toçka roketleri ateşlenirken, Donbass’ta hala çatışmaların devam ettiği öğrenildi.
03.02
Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'de gerçekleşecek olan Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakereye ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleri neticesinde, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetleri Türkiye'de bir araya gelecekler. Tarafların Türkiye'ye duyduğu güvenin sorumluluğunun bilincindeyiz. Toplantıların kalıcı ateşkesle sonuçlanarak barışa vesile olmasını ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.
02.06
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın ülkesine başlattığı saldırının üzerinden 1 ay geçmesi üzerine ülkede yaşananlara ve saldırılara ilişkin bir klip yayınladı. Zelenskiy, Rusya’nın Ukrayna saldırılarında zarar gören kentlerin, yıkılan binaların, bombalanan hastanelerin ve ülkeden ayrılan Ukraynalı mültecilerin görüntülerini paylaştı. Uluslararası düzeyde Ukrayna’ya destek olmak için bir Polonya televizyon kanalının başlattığı yardım maratonu için hazırlanan klipte Zelenskiy, "Bir ay geçti ve biz hala savaşıyoruz. Arzulamadığımız bir savaşta elinde bir silah ve çıplak elleriyle halk barışı kazanmak için ayağa kalktı. Eskisi gibi yaşamak için, seninle özgürce yaşamak için. Ukrayna ile barış içinde olan herkesle yaşamak için" diyerek Ukrayna halkının Rusya’ya karşı direnişine dikkat çekti.
01.54 'BELARUS'TAN SEYİR FÜZESİ FIRLATILDI
Rusya’nın Ukrayna saldırılarında bugüne kadar çok az hedef olan Ukrayna’nın kuzeybatısındaki Volın Bölgesi’nin merkezi Lutsk kentine saldırı düzenlendi. Volın Bölgesel Devlet İdaresi Başkanı Yurij Poguliajko saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, füzelerin Belarus topraklarından ateşlendiğini belirterek, "Volın’daki füze saldırısı Belarus topraklarından gerçekleşti. Seyir füzesi alçak irtifada ilerlediği için hava savunma sistemleri ve radarlar fark edemedi. Füze saldırısının gerçekleştiği alanda kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Kayıplarla ilgili herhangi bir rapor henüz çıkmadı" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Lutsk Belediye Başkanı Igor Polishchuk ise akşam saatlerinde yazılı bir açıklama yaparak, kentlerine Rusya tarafından füzeli saldırı yapıldığını ve bu saldırılarda bazı petrol rafinerilerinin vurulduğunu belirtmişti.
01.23 ZELENSKİY: TÜRKİYE'DE YÜZ YÜZE GÖRÜŞMELER OLACAK
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Türkiye’de yapılacak olan Rusya-Ukrayna müzakerelerini hatırlatarak, "Önümüzde yeni bir müzakere turu var çünkü biz barış arıyoruz. Bana söylenene göre Türkiye'de yüz yüze görüşmeler olacak" dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy her gece yaptığı gün sonu değerlendirmelerinde bugünkü açıklamalarında, Rusya ile Ukrayna müzakere heyetleri arasında Türkiye’de yapılacak olan görüşmelere değindi. Ukrayna’nın barış istediğini aktaran Zelenskiy, müzakerelerde Türkiye'de görüşmelerin olacağını işaret ederek, "Önümüzde yeni bir müzakere turu var ve biz barış istiyoruz. Bana söylenene göre Türkiye'de yüz yüze görüşmeler olacak. Bu fena değil. Sonuca bakacağız. Müzakerelerde önceliklerimiz biliniyor. Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü şüphesizdir. Devletimiz için etkin güvenlik garantileri zorunludur. Hedefimiz açıktır. Barış ve en kısa sürede ana devletimizde normal yaşamın restorasyonu" ifadelerini kullandı.
Ukrayna için küresel çapta düzenlenen destek mitinglerinden de bahseden Zelenskiy, "Dünyanın diğer düzinelerce kentlerinde insanlar devletimizi desteklemek için, özgürlüğü desteklemek için toplandılar. Diğer kıta ve Avrupa meydanlarında etkileyici insan kalabalıkları var. Bu çok önemli. Çünkü insanlar meydandayken politikacılar artık duymuyormuş gibi yapamayacaklar" diye konuştu. Rus işgali altındaki kentlerde direnen Ukrayna halkına da teşekkürlerini ileten Zelenskiy, "Herson, Kakhovka, Slavutiç ve diğer kentlerdeki işgalcilere direnmekten vazgeçmeyen halkımıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca Rus birlikleriyle sürekli iş birliği yapmaya çalışan aptallara kendilerinin terk edildiğini hatırlatmak istiyorum" ifadelerini kaydetti.