Ukrayna - Rusya savaşında son dakika gelişmeleri... İngilizler dünyaya duyurdu! İşte Rusya'nın barış şartları...
Rusya'nın Ukrayna topraklarını işgal etmesiyle başlayan savaşta 34. güne girildi. Çatışmaların ve bombalamarın devam ettiği bölgeden son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Tüm dünyanın gözü İstanbul'da. İki ülkenin temsilcileri bugün İstanbul'da biraraya gelecek. Görüşmeden saatler önce ise İngiliz Financial Times gazetesinden çok konuşulacak bir iddia geldi. Gazete Rusya'nın barış için sunduğu bazı taleplerinden vazgeçtiğini duyurdu. Rusya Mİ-8 tipi helikopteri düşürdüklerini duyurdu. Zelenskiy, Rus ordusunun geri çekilmeye başladığını savundu. Ukrayna ordusu, Rus askerlerinin bulunduğu konvoya pusu kurarak bombalı saldırı düzenledi...
07.00
İstanbul'daki tarihi görüşmeye saatler kala İngiliz Financial Times gazetesinden çok konuşulacak bir iddia geldi.
Gazete Rusya'nın bugün İstanbul'da devam edecek Ukrayna ile müzakerelerde, ülkenin "Nazilerden arındırılması" talebinden vazgeçtiğini ve askeri bir ittifaka girmemesi halinde AB üyesi olabilmesine izin vermeye hazırlandığını yazdı.
Gazete, görüşmeler hakkında bilgi sahibi dört kişiye dayandırdığı haberinde, Moskova ve Kiev'in çatışmaların durdurulmasını görüştüğünü ve olası bir anlaşmanın parçası olarak, Ukrayna'nın güvenlik garantileri ve potansiyel AB üyeliği karşılığında NATO üyesi olma isteğinden vazgeçmesinin gündemde olduğunu belirtti.
3 ANA KOŞUL TASLAKTA YER ALMADI
Anlaşma henüz sonuçlandırılmadığı için adının açıklanmasını istemeyen yetkililerin verdiği bilgilere göre, taslak ateşkes anlaşması metninde, Rusya'nın başta dile getirdiği üç ana ana talep olan "Nazilerden arındırılma" ve "Silahsızlanma" ve "Ukrayna'da Rusça için yasal koruma" yer almıyor.
Tarafların temsilcilerinin bugün İstanbul'da bugün dördüncü tur görüşmelere başlayacağını belirten gazete, Rusya'nın ödünlerinin, Ukrayna'nın beklenenden daha sıkı bir direniş göstermesi ve Rusya'nın operasyonel yetersizlikleri sonucu bir aydır süren işgalin genel anlamda durma noktasına gelmesi sonucu olduğunu vurguluyor.
UKRAYNA TARAFINDA 'PERDELEME' ŞÜPHESİ
Ancak Ukrayna ve Batılı destekçilerinin Putin'in görüşmeleri yorgun güçlerini tazelemek ve yeni bir saldırı başlatmak için bir perdeleme olarak kullanmasından şüphe duyduğu vurgulanıyor.
Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'nin partisinin parlamentodaki lideri ve Kiev'in müzakere ekibinin bir parçası olan David Arakhamia da, gazeteye yaptığı açıklamada tarafların güvenlik garantileri ve Ukrayna'nın olası AB üyeliği konusunda uzlaşmaya yakın olunduğunu belirtiyor, ancak büyük bir ilerleme ihtimali konusunda ihtiyatlı olunması gerektiğine dikkat çekiyor.
Arakhamia "En başından beri tüm meseleler masada ama hala çözülemeyen noktalar var" diyor. Görüşmelere yakın bir başka kaynak da Rusya'nın neredeyse her gün hem askeri baskı hem de Kiev'in silahsızlanması konularında tutum değiştirmesinden kaygılı olduklarını belirtiyor.
Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov'un da "Rusya görüşmelerdeki ilerlemeler konusunda konuşamaz ve konuşmayacaktır. Bu sadece müzakere sürecine zarar verir" dediği aktarılıyor.
İŞTE RUSYA'NIN TALEPLERİ
Değerlendirilen anlaşmaya göre, Ukrayna'nın NATO üyeliğinden vazgeçmesinin yanı sıra, nükleer silah geliştirme ve topraklarında yabancı askeri üs bulundurmamasının da öngörüldüğü kaydediliyor.
Karşılığında da, Ukrayna'nın aralarında Rusya, ABD, İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya, Çin, İtalya, Polonya, İsrail ve Türkiye'den güvenlik garantileri alacağı söyleniyor.
Ancak Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'nin herhangi bir anlaşmanın garantörler tarafından kabul edilmesi ve parlamentolar tarafından onaylanması gerektiğini söylediği hatırlatılıyor.Zelenskiy'nin ayrıca, anayasayı değiştirmeden önce anlaşmayı referanduma sunacağını söylediği ve bunun en az bir yıl alacak bir süreç olduğu kaydediliyor.
Değerlendirilen taslak metinde, Ukrayna'nın Rusya'nın 2014'te ele geçirdiği iki bölgesini geri alma talebinden bahsedilmediği ve bunun Putin ve Zelenskiy arasında gelecekte yapılacak müzakerelere bırakıldığı ifade ediliyor.
Arakhamia Moskava'nın Rusya'nın, Kiev'in Kırım'ın ve doğudaki iki bölgenin ilhakını tanımasını talep ettiğini söylüyor ve "Bağımsızlık Bildirgemiz'in dışındaki hiçbir sınırı kabul etmeyeceğiz. Bu en kritik nokta" diyor.
Ateşkes anlaşması başarılı olursa, Ukrayna ve Rusya dışişleri bakanlarının buluşup, güvenlik garantilerini ve Rusça'nın Ukrayna'da korunması gibi sosyal meselelerdeki anlaşmaları sonuçlandıracağı ifade ediliyor. Bunu da Putin ve Zelenskiy arasındaki bir görüşmenin izleyeceği kaydediliyor. Ancak Kremlin Sözcüsü Peskov'un böyle bir görüşme için "herhangi bir hareket" olmadığını söylediği de aktarılıyor.
04.09
Ukrayna Savunma Birimleri, ülkedeki Moskova Patrikhanesi’ne bağlı olan Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne baskın düzenleyerek, Rusya yanlısı kilisenin papazı ve rahibi gözaltına aldı.
Rusya’nın Ukrayna saldırıları aralıksız devam ederken, Ukrayna halkı arasında da gerilim had safhaya çıktı. Ukrayna'da, Moskova Patrikhanesi’ne bağlı olan Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne bugün Ukrayna Savunma Birimleri tarafından baskın düzenlendi. Rusya yanlısı kiliseyi basan Ukrayna Savunma Birimleri tarafından, kilisede bulunan papaz ve rahip yaka paça gözaltına alındı. Birçok kişinin gözünün önünde yaşanan olayda papaz ve rahip Ukrayna askerleri tarafından alıkonulurken, bu şahısların nereye götürüldükleri ve yaşayıp yaşamadıkları konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Kilise çevresi, papaz ve rahibin Çerkesı’ya bağlı Smila kentine götürüldüğünü duyururken, gözaltındaki Hristiyan din adamlarının akıbetinin henüz bilinmediğini aktardı.
03.45
Ukrayna ordusu tarafından, Rus askerlerinin bulunduğu konvoya pusu kurarak bombalı saldırı düzenledi.
Ukrayna ve Rusya arasındaki çatışmalar kent ve kırsal alanlarda devam devam ediyor. Ukrayna ordusu tarafından, pusuyla düşürülen Rus ordusuna ait zırhlı araçların görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde, Ukrayna ordusu tarafından Rus konvoyunun geçişi sırasında zırhlı araçlara bombalı saldırı düzenlendiği kaydedildi. Saldırı sonrası kaç kişinin ve nerde öldüğüne ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
Öte yandan Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 33 gün içinde 17 bin Rus askerinin öldürüldüğü, Rus ordusuna ait 586 tank, 1694 zırhlı askeri araç, 302 top atış sistemi, 95 çoklu roketatar, 54 hava savunma sistemi, 123 savaş uçağı, 127 helikopter, 66 İnsansız Hava Aracı, bin 150 otomobil, 73 yakıt ikmal tankı, 7 gemi, 21 özel ekipman ve 4 adet operasyonel taktik roket sisteminin de imha edildiği duyuruldu.
02.53
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus ordusunun geri çekilmeye başladığını savunarak, birçok ülke liderleriyle diplomatik görüşmelerin sürdürdüğünü belirtti ve Rusya’ya uygulanan yaptırımlar ve sonuçlarının analiz edilmesi için uzman bir ekip kurulduğunu duyurdu.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın ülkesine sürdürdüğü saldırılar ve bugüne dair sonuçları hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklamasında, Rus ordusunun geri çekilmeye başladığını savunan Zelenskiy, "İşgalciler Irpen'den uzaklaştırıldı. Kiev'den uzaklaşıyorlar. Fakat bölgemizin bu kısmında güvenlikten bahsetmek için henüz çok erken. Çatışma devam ediyor. Rus birlikleri Kiev'in kuzeyini kontrol ediyor. Kaynaklara ve insan gücüne sahip. Zarar gören birimler yeniden toparlanıyor. Kayıpların yüzde 90 seviyelerine ulaşması bile onları durdurmuyor" ifadelerini kullandı. Ukrayna'nın Mariupol kentinde direnişin sürdüğünü aktaran Zelenskiy, "Mariupol’de bugün itibariyle 143 çocuğun öldüğü biliniyor. Mariupol direnmeye devam ediyor" diye konuştu.
Konuşmasında, birçok ülke liderleriyle diplomatik görüşmelerin sürdürdüğüne dikkat çeken Zelenskiy, "İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İtalya Başbakanı Mario Draghi ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev. Savunmamızı daha fazla desteklemek ve Rusya'ya karşı yaptırımları güçlendirmek için İngiltere ile anlaştık. Kanada ayrıca Rus birliklerinin Ukrayna kentlerinde neden olduğu felakete dünyanın daha sert yanıt vermesini de destekliyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e, Ukrayna'ya sağlanan insani destek için teşekkür ettim" ifadelerini kaydetti. Birçok ülke tarafından Rusya’ya uygulanan yaptırımlarının sonuçları için bir uzman ekip kuracaklarını bildiren Zelenskiy, "Devlet Başkanlığı Ofisi'nde bu haftadan itibaren Rusya'ya uygulanan yaptırımları ve bunların sonuçlarını sürekli olarak analiz eden Ukraynalı ve uluslararası uzman grubu oluşturuyoruz" şeklinde konuştu.
02.38
Rus ordusunun kontrolü sağlamaya çalıştığı Ukrayna'nın Mariupol kentinde alan kontrolü yapan bir Rus tankı, pusuya yatan bir Ukraynalı direnişçi tarafından el tipi tanksavar ile vurulmasına rağmen patlamadı.
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarında en çok çatışmaların yaşandığı Mariupol kentinde Rus birlikleri kontrolü sağlamaya çalışıyor. Rusya kentte tam kontrolü sağladıklarını duyururken, Ukrayna tarafı ise kontrolün hala kendilerinde olduğunu iddia ediyor. Kentte haftalardır yaşanan çatışmalar hala devam ederken, kent içinde 2 taraf arasındaki çatışmalar ise şiddetlenerek devam ediyor. Mariupol kentinde kaydedilen bir görüntüde, Rus birliklerinin kentte kontrolü sağlamak için sürekli devriyeler yaptığı sırada Rus ordusuna ait T-72 tipi tank bir sokağa girdi. Görüntülerde, çevrede Ukrayna askerlerinin olup olmadığını kontrol ederek ilerleyen tankı hedefine alan bir Ukraynalı direnişçi ise gizlendiği binanın penceresinden el tipi bir tanksavarı ateşlediği kaydedildi. Binanın penceresinden görüntüleri çeken kişi ise, "Yaşasın Azov taburu" ifadelerini kullandı. Tankın üst kısmı roketin vurmasıyla birlikte alev alırken, tank patlamayarak ise hiçbir şey olmamış gibi sokakta ilerleyişine devam etti.
Ayrıca Rusya’nın operasyonları sırasında Ukrayna ordusuna ait 41 askeri tesisin vurulduğunu belirten Konaşenkov, "Gün boyunca, operasyonel-taktik havacılık grupları, Ukrayna'nın 41 askeri tesisini vurdu. Özel askeri harekatın başlangıcından bu yana toplamda 123 uçak ve 74 helikopter, 309 insansız hava aracı, bin 721 tank ve diğer zırhlı muharebe aracı, 172 çoklu roketatar sistemi, 721 top ve bir havan imha edildi. Ayrıca bin 568 adet özel askeri araç imha edildi" dedi.
02.20
Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya’nın Ukrayna saldırıları sırasında Ukrayna’nın en önemli silahlı yapılarından olan Azov taburunun komutanlarını sevk etmeye giden Mİ-8 tipi helikopterini düşürdüklerini duyurdu.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov ise, Rusya ordusunun Ukrayna’daki operasyonlarının bugünkü sonuçları hakkında açıklamalarda bulundu. Konaşenkov yaptığı açıklamada, seyir füzeleri ile bazı hedeflerin vurulduğunu belirterek, "Denizden fırlatılan Kalibr yüksek hassasiyetli seyir füzeleri ile Jitomir Bölgesi’ndeki büyük mühimmat depoları imha edildi. 28 Mart'ta gün boyunca, Rus havacılık ve hava savunma sistemleri havada Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin 3 uçağını daha düşürdü. Jitomir’de 2 adet Su-24 ve Donetsk’te 1 adet Su-25 savaş uçağı düşürüldü. Mariupol Bölgesi’nde, Azak Denizi’nin kıyı şeridine 5 kilometre uzaklıkta Azov taburu komutanlarının acil tahliyesine giden Mi-8 tipi helikopter düşürüldü. Ayrıca Çarnobaevka Köyü yakınlarında 1 adet insansız hava aracı düşürüldü" ifadelerini kullandı.