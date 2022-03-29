Ukrayna - Rusya savaşında son dakika gelişmeleri... İngilizler dünyaya duyurdu! İşte Rusya'nın barış şartları...

Konuşmasında, birçok ülke liderleriyle diplomatik görüşmelerin sürdürdüğüne dikkat çeken Zelenskiy, "İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İtalya Başbakanı Mario Draghi ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev. Savunmamızı daha fazla desteklemek ve Rusya'ya karşı yaptırımları güçlendirmek için İngiltere ile anlaştık. Kanada ayrıca Rus birliklerinin Ukrayna kentlerinde neden olduğu felakete dünyanın daha sert yanıt vermesini de destekliyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e, Ukrayna'ya sağlanan insani destek için teşekkür ettim" ifadelerini kaydetti. Birçok ülke tarafından Rusya’ya uygulanan yaptırımlarının sonuçları için bir uzman ekip kuracaklarını bildiren Zelenskiy, "Devlet Başkanlığı Ofisi'nde bu haftadan itibaren Rusya'ya uygulanan yaptırımları ve bunların sonuçlarını sürekli olarak analiz eden Ukraynalı ve uluslararası uzman grubu oluşturuyoruz" şeklinde konuştu.