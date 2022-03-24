Ukrayna-Rusya savaşı bitmeden yeni kriz başladı! Kuzey Kore füze fırlattı Güney Kore yanıt verdi: ABD ve Japonya'dan sert tepki geldi

Başbakan Kishida, "ABD ve diğer ülkelerle yakın işbirliği içinde bilgi toplamaya devam edeceğiz. Teyakkuzda kalarak ülkemizin barış ve güvenliğini sağlamak için mümkün olan her türlü çabayı göstereceğiz. Kuzey Kore'nin eylemleri Japonya'nın, bölgenin ve uluslararası toplumun barış ve güvenliğini tehdit ediyor" şeklinde konuştu.