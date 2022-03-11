Ukrayna işgali ile gelen yaptırımlar Rusya'nın rotasını değiştirdi! İşte Rusların B planı: Türkiye'de iki şehir öne çıkıyor...

Batı'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar sonrasında Türkiye üzerinde farklı bir hareketin yaşanabileceğini dile getiren Karaaslan, "Rusya'da Batı'ya karşı soğuk bir bakış açısı var. Bu savaş bitse de artık devam edecek. Yaptırımlar Rusları zor durumda bıraktı. Avrupa'da çok farklı yatırımları var ama ben özellikle konut alımlarında Avrupa'dan İstanbul ve İzmir'e bir geçiş olacağını düşünüyorum. Önümüzdeki yıllardan itibaren Ruslar konut almak için İstanbul ve İzmir'i tercih edecek" şeklinde konuştu.