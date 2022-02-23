Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
MagazinTuba Ünsal galada gözyaşlarına boğuldu!
HaberlerMagazin Haberleri Tuba Ünsal galada gözyaşlarına boğuldu!
• 23 Şubat 2022 - 14:00 • Son Güncelleme:

Tuba Ünsal galada gözyaşlarına boğuldu!

Ayşe Kulin’in çok satan romanlarından 'Adı Aylin'i üç yıllık bir çabanın ardından tiyatro sahnesine taşıyan Tuba Ünsal, gala gecesinde gözyaşlarını tutamadı. Mutluluktan ağlayan Ünsal, "kadın olunca geçtiğiniz yollar çok aydınlık olmuyor" diye konuştu.

• 23 Şubat 2022 - 14:00 • Son Güncelleme:
1Tuba Ünsal galada gözyaşlarına boğuldu
ABONE OL

Ayşe Kulin’in en başarılı romanları arasında yer alan ve Aylin Devrimel Radomisli Cates’in gerçek hayat hikayesini anlatan “Adı Aylin”, Tuba Ünsal’ın prodüksiyonuyla tiyatro sahnesine aktarıldı.

2Tuba Ünsal galada gözyaşlarına boğuldu

Oyun, önceki akşam Zorlu PSM’de düzenlenen galayla prömiyer yaptı. Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre; Gala gecesinde, oyunun hem yapımcılığını hem de başrolünü üstlenen Tuba Ünsal, gözyaşlarına hakim olamadı.

3Tuba Ünsal galada gözyaşlarına boğuldu

Oldukça duygulu anlar yaşayan Ünsal, “Güzel bir maceraydı, çok heyecanlıydık. Hazırlık üç sene sürdü, dört aydır prova yapıyoruz. Hepsinin tek tek ayrı yeri var, ekibimizle gurur duyuyorum. Kadın olunca geçtiğiniz yollar çok aydınlık olmuyor, benim yolum aydınlık olmadı, onun için çok gururluyum” diyerek gözyaşları içinde duygularını aktardı. Pelin Karahan, Ece Sükan, Hatice Aslan, Müge Boz gibi ünlü isimler de galaya katılarak Tuba Ünsal’ı yalnız bırakmadı.

4“Mutluluktan uçuyorum”

“Mutluluktan uçuyorum”

Oyunun yazarı Ayşe Kulin, “Tuba o kadar azimli ki ona hayranlığım sonsuz. Ben gözlerime inanamıyorum, mutluluktan uçuyorum. Her şeye bayıldım, bütün ekibe teşekkür ederim” diye konuştu.

5Tuba Ünsal galada gözyaşlarına boğuldu

Caner Erdeniz-Müge Boz

6Tuba Ünsal galada gözyaşlarına boğuldu

Pelin Karahan-Bedri Güntay

7Tuba Ünsal galada gözyaşlarına boğuldu

Ece Sükan

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
Alişan ve Buse Varol barıştı mı? Flaş gelişme...

Alişan ve Buse Varol barıştı mı? Flaş gelişme...

Özge Ulusoy'dan samimi itiraflar! 'Kulaklarım büyüktür, bebek ayağı gibidir'

Özge Ulusoy'dan samimi itiraflar! 'Kulaklarım büyüktür, bebek ayağı gibidir'

Tuba Ünsal galada gözyaşlarına boğuldu!

Tuba Ünsal galada gözyaşlarına boğuldu!

Survivor'da Yasin - Hikmet kavgasında neler yaşandı? Adem Kılıçcı anlattı!

Survivor'da Yasin - Hikmet kavgasında neler yaşandı? Adem Kılıçcı anlattı!