• 23 Şubat 2022 - 14:00 • Son Güncelleme:
Tuba Ünsal galada gözyaşlarına boğuldu!
Ayşe Kulin’in çok satan romanlarından 'Adı Aylin'i üç yıllık bir çabanın ardından tiyatro sahnesine taşıyan Tuba Ünsal, gala gecesinde gözyaşlarını tutamadı. Mutluluktan ağlayan Ünsal, "kadın olunca geçtiğiniz yollar çok aydınlık olmuyor" diye konuştu.
• 23 Şubat 2022 - 14:00 • Son Güncelleme:
1
Ayşe Kulin’in en başarılı romanları arasında yer alan ve Aylin Devrimel Radomisli Cates’in gerçek hayat hikayesini anlatan “Adı Aylin”, Tuba Ünsal’ın prodüksiyonuyla tiyatro sahnesine aktarıldı.
3
Oldukça duygulu anlar yaşayan Ünsal, “Güzel bir maceraydı, çok heyecanlıydık. Hazırlık üç sene sürdü, dört aydır prova yapıyoruz. Hepsinin tek tek ayrı yeri var, ekibimizle gurur duyuyorum. Kadın olunca geçtiğiniz yollar çok aydınlık olmuyor, benim yolum aydınlık olmadı, onun için çok gururluyum” diyerek gözyaşları içinde duygularını aktardı. Pelin Karahan, Ece Sükan, Hatice Aslan, Müge Boz gibi ünlü isimler de galaya katılarak Tuba Ünsal’ı yalnız bırakmadı.
4