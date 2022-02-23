Tuba Ünsal galada gözyaşlarına boğuldu!

Oldukça duygulu anlar yaşayan Ünsal, “Güzel bir maceraydı, çok heyecanlıydık. Hazırlık üç sene sürdü, dört aydır prova yapıyoruz. Hepsinin tek tek ayrı yeri var, ekibimizle gurur duyuyorum. Kadın olunca geçtiğiniz yollar çok aydınlık olmuyor, benim yolum aydınlık olmadı, onun için çok gururluyum” diyerek gözyaşları içinde duygularını aktardı. Pelin Karahan, Ece Sükan, Hatice Aslan, Müge Boz gibi ünlü isimler de galaya katılarak Tuba Ünsal’ı yalnız bırakmadı.