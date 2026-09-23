TEKNOFEST ŞANLIURFA KAYIT EKRANI 2026 | TEKNOFEST Güneydoğu ziyaretçi kaydı nasıl yapılır, ücretli mi?

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TEKNOFEST Şanlıurfa'ya ailesi veya arkadaşlarıyla gitmeyi planlayanlar için de önemli bir kural bulunuyor.



Festivalde her katılımcı için ayrı bilet oluşturulması gerekiyor. Dolayısıyla tek kişinin oluşturduğu ziyaretçi bileti bütün aile veya arkadaş grubu adına kullanılamıyor. Bu kuralın istisnasını ise 7 yaşından küçük çocuklar oluşturuyor.