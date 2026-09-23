TEKNOFEST ŞANLIURFA KAYIT EKRANI 2026 | TEKNOFEST Güneydoğu ziyaretçi kaydı nasıl yapılır, ücretli mi?
TEKNOFEST Şanlıurfa kayıt ekranı 2026 açıldı mı, TEKNOFEST Güneydoğu ziyaretçi kaydı nasıl yapılır? TEKNOFEST Şanlıurfa giriş ücretli mi, ücretsiz mi, kayıt olmadan festivale girilir mi? Şanlıurfa'da düzenlenecek havacılık, uzay ve teknoloji festivali için geri sayım sürerken ziyaretçilerin beklediği kayıt süreci başladı. 30 Eylül-4 Ekim 2026 tarihlerinde Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda gerçekleştirilecek TEKNOFEST Güneydoğu'ya katılım ücretsiz olacak ancak festival alanına giriş için ziyaretçi kaydı yapılması gerekiyor. Peki, TEKNOFEST Şanlıurfa kayıt nasıl yapılır, kayıt için NSosyal hesabı gerekiyor mu, çocuklara bilet alınacak mı, her aile üyesi ayrı kayıt yaptırmalı mı? İşte TEKNOFEST Şanlıurfa ziyaretçi kayıt ekranı, bilet işlemleri, giriş saatleri ve merak edilen ayrıntılar...
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TEKNOFEST Şanlıurfa için hazırlıklar sürerken “TEKNOFEST Şanlıurfa kayıt ekranı açıldı mı?”, “TEKNOFEST kayıt nasıl yapılır?”, “TEKNOFEST ücretsiz mi?”, “TEKNOFEST'e kayıt olmadan girilebilir mi?”, “TEKNOFEST bileti nasıl alınır?” soruları da gündeme geldi. TEKNOFEST Güneydoğu için ziyaretçi kayıtlarının başladığı duyuruldu. Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenecek festivale katılmak isteyen ziyaretçilerin etkinlik öncesinde çevrim içi kayıt işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.
TEKNOFEST Güneydoğu 30 Eylül-4 Ekim 2026 tarihleri arasında teknoloji tutkunlarını ağırlayacak. Festival alanına giriş ücretsiz olacak. Ancak ücretsiz giriş hakkından yararlanmak için ziyaretçilerin önceden kayıt yaptırması gerekiyor. Ayrıca katılım sınırlı sayıda olacak ve her katılımcı adına ayrı bilet oluşturulması gerekecek. 7 yaşından küçük çocuklar için ise kayıt şartı bulunmuyor.
TEKNOFEST ŞANLIURFA KAYIT EKRANI AÇILDI MI?
Evet. TEKNOFEST Şanlıurfa 2026 ziyaretçi kayıtları başladı.
Festival organizasyonu tarafından 10 Eylül 2026 tarihinde yapılan duyuruyla TEKNOFEST Güneydoğu ziyaretçi kayıtlarının açıldığı açıklandı. Katılımın sınırlı sayıda olması nedeniyle festivale gitmeyi planlayanların ziyaretçi kayıtlarını önceden tamamlamaları gerekiyor.
TEKNOFEST GÜNEYDOĞU KAYIT EKRANI
Kayıt süreci yarışmacı başvurusundan farklı olarak festival alanına ziyaretçi olarak giriş yapmak isteyenlere yönelik gerçekleştiriliyor.
TEKNOFEST ŞANLIURFA ZİYARETÇİ KAYDI NASIL YAPILIR?
TEKNOFEST Şanlıurfa ziyaretçi kaydı çevrim içi olarak gerçekleştiriliyor. Festivale katılacak ziyaretçilerin etkinlik öncesinde kayıt işlemlerini tamamlayarak kendileri için bilet oluşturmaları gerekiyor.
TEKNOFEST Güneydoğu ziyaretçi kaydı oluşturmak isteyenlerin NSosyal hesabının bulunması gerekiyor. Ziyaretçiler kayıt sistemindeki işlemleri tamamladıktan sonra festival için biletlerini oluşturabiliyor.
Burada dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri biletlerin kişiye özel oluşturulması. Birden fazla kişinin festivale katılması halinde her ziyaretçi için ayrı bilet gerekiyor.
TEKNOFEST ŞANLIURFA KAYIT ÜCRETLİ Mİ?
Hayır. TEKNOFEST Güneydoğu'ya katılım ücretsiz.
Ziyaretçilerden festival alanına giriş için ücret alınmayacak. Ancak ücretsiz giriş yapılabilmesi, kayıt zorunluluğunu ortadan kaldırmıyor. Festival öncesinde ziyaretçi kaydının oluşturulması gerekiyor.
Dolayısıyla “TEKNOFEST bileti ne kadar?”, “TEKNOFEST Şanlıurfa ücretli mi?” sorularının yanıtı net. Ziyaretçi katılımı için herhangi bir giriş ücreti bulunmuyor.
TEKNOFEST'E KAYIT OLMADAN GİRİLİR Mİ?
TEKNOFEST Güneydoğu'ya gitmeyi planlayanların dikkat etmesi gereken en önemli ayrıntılardan biri ziyaretçi kaydı.
Festivale giriş yapmak isteyen ziyaretçilerin etkinlik öncesinde çevrim içi kayıt yaptırmaları gerekiyor. Ayrıca katılımın sınırlı sayıda olacağı belirtiliyor.
Bu nedenle festival alanına gitmeden önce ziyaretçi kayıt işlemlerinin tamamlanması önem taşıyor.
TEKNOFEST KAYDI İÇİN NSOSYAL HESABI GEREKİYOR MU?
Evet. TEKNOFEST Güneydoğu ziyaretçi kaydı yaptırmak isteyenlerin NSosyal hesabının bulunması gerekiyor.
Dolayısıyla kayıt sırasında sorun yaşamamak isteyen ziyaretçilerin TEKNOFEST ziyaretçi bileti işlemlerinden önce NSosyal hesabı gerekliliğini dikkate almaları gerekiyor.
AİLECE TEKNOFEST'E GİDECEKLER AYRI AYRI KAYIT YAPTIRMALI MI?
TEKNOFEST Şanlıurfa'ya ailesi veya arkadaşlarıyla gitmeyi planlayanlar için de önemli bir kural bulunuyor.
Festivalde her katılımcı için ayrı bilet oluşturulması gerekiyor. Dolayısıyla tek kişinin oluşturduğu ziyaretçi bileti bütün aile veya arkadaş grubu adına kullanılamıyor. Bu kuralın istisnasını ise 7 yaşından küçük çocuklar oluşturuyor.
7 YAŞ ALTI ÇOCUKLAR İÇİN TEKNOFEST KAYDI GEREKİYOR MU?
Hayır. 7 yaşından küçük çocuklar için TEKNOFEST ziyaretçi kaydı şartı bulunmuyor.
Diğer katılımcılar için ayrı bilet oluşturulması gerekirken 7 yaş altındaki çocuklar kayıt zorunluluğundan muaf tutuluyor.
Bu ayrıntı özellikle çocuklarıyla birlikte TEKNOFEST Şanlıurfa'ya gitmeyi planlayan aileler için önem taşıyor.
TEKNOFEST ŞANLIURFA 2026 NE ZAMAN?
TEKNOFEST Güneydoğu, 30 Eylül-4 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Beş gün sürecek festival, Şanlıurfa'da teknoloji, havacılık ve uzay meraklılarını bir araya getirecek.
TEKNOFEST 2026 kapsamında gençler, girişimciler, öğrenciler, aileler ve teknoloji tutkunları çok sayıda etkinliği yerinde takip edebilecek.
TEKNOFEST ŞANLIURFA SAAT KAÇTA AÇILIYOR?
Festival alanındaki ziyaretçi giriş ve çıkışları 09.00-20.00 saatleri arasında gerçekleştirilebilecek.
Bu nedenle TEKNOFEST Şanlıurfa'ya gidecek ziyaretçilerin festival planlarını açıklanan giriş ve çıkış saatlerine göre yapmaları gerekiyor.
TEKNOFEST ŞANLIURFA'DA NELER VAR?
TEKNOFEST Güneydoğu, ziyaretçilere yalnızca teknoloji yarışmalarını değil, çok sayıda farklı etkinliği de bir arada sunacak.
Festival kapsamında;
Hava gösterileri
Konser ve sahne gösterileri
Sergiler
Eğitici atölyeler
Simülasyon deneyim alanları
Bilim şovları
Kara ve hava araçlarının sergileri
Fuar etkinlikleri
Teknoloji yarışmaları
Çeşitli aktiviteler ziyaretçilerle buluşacak.
TEKNOFEST ŞANLIURFA KAYIT VE BİLET İŞLEMLERİ HAKKINDA MERAK EDİLENLER
TEKNOFEST Şanlıurfa kayıtları başladı mı?
Evet. TEKNOFEST Güneydoğu ziyaretçi kayıtları başladı. Kayıtların başladığı 10 Eylül 2026 tarihinde duyuruldu.
TEKNOFEST Şanlıurfa giriş ücretsiz mi?
Evet. Festivale katılım ücretsiz. Buna karşılık ziyaretçilerin önceden çevrim içi kayıt yaptırmaları gerekiyor.
TEKNOFEST Şanlıurfa ziyaretçi kaydı nasıl yapılır?
Ziyaretçi kayıtları çevrim içi kayıt sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. Kayıt yaptıracak ziyaretçilerin NSosyal hesabının bulunması gerekiyor.
TEKNOFEST bileti ücretli mi?
Hayır. TEKNOFEST Güneydoğu'ya ziyaretçi katılımı ücretsiz.
Her ziyaretçi için ayrı TEKNOFEST bileti gerekiyor mu?
Evet. Her katılımcı adına ayrı bilet oluşturulması gerekiyor.
Çocuklara TEKNOFEST bileti almak gerekiyor mu?
7 yaş altındaki çocuklar için kayıt şartı bulunmuyor.
TEKNOFEST'e kayıt olmadan girilir mi?
Festival alanına giriş için ziyaretçilerin etkinlik öncesinde çevrim içi ziyaretçi kaydı yaptırması gerekiyor.
TEKNOFEST Şanlıurfa nerede?
Festival Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.
TEKNOFEST Şanlıurfa hangi tarihlerde yapılacak?
Festival 30 Eylül-4 Ekim 2026 tarihleri arasında düzenlenecek.
TEKNOFEST Şanlıurfa giriş saatleri kaç?
Festival alanına ziyaretçi giriş ve çıkışları 09.00-20.00 saatleri arasında yapılabilecek.