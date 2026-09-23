TEKNOFEST ŞANLIURFA 2026 NE ZAMAN, NEREDE? TEKNOFEST Güneydoğu giriş ücretsiz mi, kayıt nasıl yapılır?
TEKNOFEST Şanlıurfa 2026 ne zaman, nerede yapılacak? TEKNOFEST Güneydoğu giriş ücretli mi, ücretsiz mi? TEKNOFEST Şanlıurfa ziyaretçi kaydı nasıl yapılır, kayıt yaptırmadan festivale girilir mi? Türkiye'nin en büyük teknoloji organizasyonlarından TEKNOFEST için bu kez gözler Şanlıurfa'ya çevrildi. Havacılık, uzay ve teknoloji tutkunlarını buluşturacak TEKNOFEST Güneydoğu için geri sayım sürerken ziyaretçi kayıtları da başladı. Festival 30 Eylül-4 Ekim 2026 tarihlerinde Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda gerçekleştirilecek. Katılımın ücretsiz olacağı festivalde ziyaretçilerin önceden çevrim içi kayıt yaptırması gerekiyor. Peki, TEKNOFEST Şanlıurfa saat kaçta başlayacak, kaç gün sürecek, 7 yaş altı çocuklar için kayıt gerekiyor mu? İşte TEKNOFEST Şanlıurfa 2026 tarihi, yeri, ziyaretçi kayıt işlemleri ve festival hakkında merak edilen ayrıntılar...
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TEKNOFEST heyecanı 2026 yılında Güneydoğu Anadolu'ya taşınıyor. “TEKNOFEST Şanlıurfa ne zaman?”, “TEKNOFEST 2026 nerede yapılacak?”, “TEKNOFEST Güneydoğu ücretsiz mi?”, “TEKNOFEST Şanlıurfa kayıt nasıl yapılır?” ve “TEKNOFEST kaçta açılıyor?” soruları, festival tarihinin yaklaşmasıyla birlikte ziyaretçilerin gündemine girdi. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde düzenlenecek festival, 30 Eylül Çarşamba günü başlayacak ve 4 Ekim Pazar günü sona erecek. Beş gün boyunca sürecek TEKNOFEST Güneydoğu'nun adresi ise Şanlıurfa GAP Havalimanı olacak.
Teknoloji yarışmalarından hava gösterilerine, bilim şovlarından atölyelere kadar çok sayıda etkinliğin gerçekleştirileceği festivalde ziyaretçi katılımı ücretsiz olacak. Ancak ücretsiz olması kayıt gerekmediği anlamına gelmiyor. Festival alanına giriş yapacak ziyaretçilerin etkinlik öncesinde çevrim içi ziyaretçi kaydı oluşturması gerekiyor. Her katılımcı adına ayrı bilet düzenlenirken 7 yaşından küçük çocuklar için kayıt zorunluluğu bulunmuyor.
TEKNOFEST ŞANLIURFA 2026 NE ZAMAN?
TEKNOFEST 2026 için beklenen tarih belli oldu. TEKNOFEST Güneydoğu, 30 Eylül-4 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Şanlıurfa'nın ev sahipliği yapacağı teknoloji festivali beş gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak. 2026 yılı organizasyonunda gençler, girişimciler, öğrenciler, aileler ve teknoloji meraklıları aynı festival çatısı altında buluşacak.
TEKNOFEST ŞANLIURFA NEREDE YAPILACAK?
TEKNOFEST Güneydoğu, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenecek.
Dolayısıyla “TEKNOFEST Şanlıurfa nerede?” sorusunun yanıtı Şanlıurfa GAP Havalimanı olacak. 30 Eylül'de başlayacak organizasyon, 4 Ekim'deki son gün etkinliklerinin ardından tamamlanacak.
TEKNOFEST ŞANLIURFA GİRİŞ ÜCRETLİ Mİ, ÜCRETSİZ Mİ?
Festivale gitmek isteyenlerin merak ettiği konuların başında TEKNOFEST Şanlıurfa giriş ücreti geliyor. TEKNOFEST Güneydoğu'ya katılım ücretsiz olacak. Ziyaretçilerin festival için giriş ücreti ödemesi gerekmiyor. Ancak etkinlik alanına girebilmek için önceden ziyaretçi kaydı oluşturulması gerekiyor. Bu nedenle ziyaretçilerin “ücretsiz olduğu için kayıt yaptırmadan gidebilirim” düşüncesiyle hareket etmemesi gerekiyor. Etkinlik öncesinde çevrim içi ziyaretçi kaydının tamamlanması isteniyor.
TEKNOFEST ŞANLIURFA KAYITLARI BAŞLADI MI?
Evet. TEKNOFEST Güneydoğu ziyaretçi kayıtları başladı.
10 Eylül'de yapılan duyuruyla festival için ziyaretçi kayıtlarının açıldığı açıklandı. Katılım sınırlı sayıda olacağı için TEKNOFEST Şanlıurfa'ya gitmeyi planlayan ziyaretçilerin etkinlik öncesinde kayıtlarını tamamlamaları gerekiyor.
TEKNOFEST ŞANLIURFA KAYIT NASIL YAPILIR?
TEKNOFEST Şanlıurfa 2026 ziyaretçi kayıtları çevrim içi olarak gerçekleştiriliyor.
TEKNOFEST Güneydoğu'ya ziyaretçi kaydı oluşturmak isteyenlerin NSosyal hesabına sahip olması gerekiyor. Kayıt işleminin ardından her ziyaretçi adına ayrı bilet oluşturulması gerekiyor.
Bir başka ifadeyle aile veya arkadaş grubuyla festivale katılım sağlanacaksa tek bir kişinin adına oluşturulan bilet tüm grup için geçerli olmayacak. Her katılımcının ayrı bileti bulunması gerekiyor. 7 yaş altındaki çocuklar ise bu kayıt zorunluluğunun dışında tutuluyor.
TEKNOFEST ŞANLIURFA KAYIT FORMU
TEKNOFEST'E KAYIT OLMADAN GİRİLİR Mİ?
TEKNOFEST Güneydoğu'ya giriş ücretsiz olmasına rağmen ziyaretçilerden önceden çevrim içi kayıt yaptırmaları isteniyor.
Festivale giriş yapabilmek için etkinlik öncesinde ziyaretçi kaydının tamamlanması gerekiyor. Ayrıca festivale katılımın sınırlı sayıda olacağı belirtiliyor.
ÇOCUKLAR İÇİN TEKNOFEST KAYDI GEREKİYOR MU?
Çocuklarıyla birlikte TEKNOFEST Şanlıurfa'ya gitmek isteyen aileler için yaş sınırı önem taşıyor.
7 yaş altındaki çocukların TEKNOFEST Güneydoğu'ya katılımı için ziyaretçi kaydı oluşturulması gerekmiyor. Diğer katılımcılar için ise ayrı bilet oluşturulması gerekiyor.
Festival kapsamında eğitici atölyeler, bilim şovları ve simülasyon deneyim alanları gibi farklı yaş gruplarına hitap eden etkinlikler de ziyaretçilerle buluşacak.
TEKNOFEST ŞANLIURFA SAAT KAÇTA AÇILACAK, KAÇTA KAPANACAK?
TEKNOFEST Şanlıurfa'da ziyaretçi giriş ve çıkış saatleri de belli oldu. Festival süresince etkinlik alanına ziyaretçi giriş ve çıkışları 09.00 ile 20.00 saatleri arasında gerçekleştirilebilecek.
Buna göre ziyaretçiler 30 Eylül-4 Ekim arasındaki festival günlerinde belirlenen ziyaret saatleri içerisinde etkinlik alanına giriş yapabilecek.
TEKNOFEST ŞANLIURFA'DA NELER OLACAK?
TEKNOFEST Güneydoğu yalnızca teknoloji yarışmalarından oluşmayacak. Festivalde farklı yaş ve ilgi gruplarına yönelik çok sayıda etkinlik gerçekleştirilecek.
TEKNOFEST Şanlıurfa'da;
Hava gösterileri
Konserler
Sahne gösterileri
Sergiler
Eğitici atölyeler
Simülasyon deneyim alanları
Bilim şovları
Kara ve hava araçlarının sergileri
Fuar etkinlikleri
gibi birçok etkinlik ziyaretçilerle buluşacak. Festival kapsamında planetaryum ve teknoloji yarışmaları da teknoloji tutkunlarının ilgisine sunulacak.
TEKNOFEST 2026 TEKNOLOJİ YARIŞMALARINDA KAÇ KATEGORİ VAR?
TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında teknoloji yarışmaları da organizasyonun önemli bölümlerinden birini oluşturacak.
Festival kapsamında 61 ana ve 143 alt kategoride teknoloji yarışmaları düzenlenecek. Ön eleme aşamasını geçen takımlar için 100 milyon TL'nin üzerinde maddi destek sağlanırken, dereceye giren takımlara toplamda 75 milyon TL'nin üzerinde ödül verilecek.
Yarışmalar havacılık ve uzaydan yapay zekaya, savunma sanayiinden enerji ve tarım teknolojilerine kadar farklı teknoloji alanlarını kapsıyor.