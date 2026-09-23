TEKNOFEST ŞANLIURFA 2026 NE ZAMAN, NEREDE? TEKNOFEST Güneydoğu giriş ücretsiz mi, kayıt nasıl yapılır?

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TEKNOFEST Şanlıurfa 2026 ziyaretçi kayıtları çevrim içi olarak gerçekleştiriliyor.



TEKNOFEST Güneydoğu'ya ziyaretçi kaydı oluşturmak isteyenlerin NSosyal hesabına sahip olması gerekiyor. Kayıt işleminin ardından her ziyaretçi adına ayrı bilet oluşturulması gerekiyor.



Bir başka ifadeyle aile veya arkadaş grubuyla festivale katılım sağlanacaksa tek bir kişinin adına oluşturulan bilet tüm grup için geçerli olmayacak. Her katılımcının ayrı bileti bulunması gerekiyor. 7 yaş altındaki çocuklar ise bu kayıt zorunluluğunun dışında tutuluyor.