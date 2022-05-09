Tarık Emir Tekin asker yolcusu! 'Biraz uzağa düştüm'
'Sadakatsiz' dizisindeki Selçuk karakteriyle adından söz ettiren Tarık Emir Tekin, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Sevgilisi Sofia ile birlikte kahve içmeye çıkan Tekin, gazetecilerin sorularını yanıtlayarak askere gideceğini açıkladı.
Şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam'ın, eski futbolcu Metin Tekin ile 1993-1999 yılları arasında süren evliliğinden dünyaya gelen Tarık Emir Tekin, Kalan D'nin fenomen dizisi 'Sadakatsiz'deki Selçuk rolüyle adından söz ettiriyor.Tekin, dizideki performansıyla hayranlarının yanı sıra ailesinin de takdirini kazanıyor.
"DONANIMI ÇOK FAZLA"
Geçtiğimiz aylarda oğlunun başarısından gurur duyduğunu belirten Sam, "Oyunculuğa dair konuştuğumuzda ondan çok şey öğreniyorum. Donanımı çok fazla. İşine, mesleğine tutku ile bağlı olan biri olduğun için geliştirmek için ne gerekiyorsa yapıyor" demişti.
"Oğlunuzun kariyer planlamasıyla ilgili fikir alışverişi yapıyor musunuz?" sorusuna da yanıt veren oyuncu, "Taro yolunu başından beri kendisi çizdi. Ben herhangi bir destek vermedim. Bizde öyle pohpohlamak yoktur. Herkes kendi parmak izini kendi keşfeder. Taro da kendi yolunu kendi başına çizen bağımsız bir birey. Dolayısıyla gelecek adına ondan umutluyum" ifadelerini kullanmıştı.
"OĞLUMA HAYRANLIK DUYUYORUM"
Önceki günlerde de 'Fatih Altaylı ile Bire Bir' programına konuk olan Şevval Sam, yine oğlu Tarık Emir Tekin hakkında konuşmuştu.
Tekin'e hayranlık duyduğunu belirten Sam, "Babasına çok benziyor. 9 ay boyunca dua ettim, 'kime benzerse benzesin ama içi bana benzesin.' diye" demişti.
Güzel oyuncu, sözlerine; "Çünkü 'büyüdüğü zaman onunla iyi arkadaş olmak istiyordum.' diyordum. Bana hiç bana benzemiyor ama bana ruhu çok benziyor. Çok entelektüel bir çocuk. Samimi ve gerçek ama bir yandan da aşırı cool. 23 yaşında anne oldum, onunla büyüdüm sayılır. Hayranlık duyuyorum. O da oyuncu oldu. Bu konuyla ilgili okuması, izlemesi konusunda ayrıca hayranlık duyuyorum. Metin futbolcuydu ama o sanata daha yatkın oldu" diye devam etmişti.
"DAHA HAVALI BİR OYUNCU GÖRDÜNÜZ MÜ?"
Tekin, geçtiğimiz aylarda ise Şevval Sam'ın doğum günü için annesi ve Eda Ece ile bir araya gelmişti. Daha önce Taro'yu, dünyaca ünlü oyuncu Johnny Deep’e benzettiği hatırlatılan Ece, "Daha havalı bir oyuncu gördünüz mü?" şeklinde konuşmuştu.
Tarık Emir Tekin ise bu sözlere; "Eda çok değerli, çok teşekkür ediyorum. Böyle şeyler beni çok onurlandırıyor" şeklinde karşılık vermişti.
SOLUĞU BODRUM'DA ALDILAR
Tekin, geçtiğimiz yaz uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Sofia ile birlikte soluğu Bodrum'da almıştı. Yalıkavak'daki bir plajda kameralara yansıyan ikiliden Tarık Emir Tekin, romantik anlar yaşadığı sevgilisini öpmeye doyamamıştı. Birlikte güzel vakit geçiren ünlü çift, gazetecilerin kendilerini görüntülediğini fark ettiğinde ise istiflerini bozmamışlardı.
"HER ŞEYİ DOLU DOLU YAŞAMAK İSTİYORUM"
Öncesinde ise sevgilisi Sofia ile yedi yıldır çok güzel bir ilişkilerinin olduğunu söyleyen Taro, "Sofia lise aşkım, yedi yıldır tanışıyoruz. Her şey çok güzel gidiyor" demişti. Başarılı oyuncu, "Her şeyi dolu dolu yaşamak istiyorum. Evlilik tabii ki neden olmasın ama daha 24 yaşındayım" açıklamasıyla sözlerini noktalamıştı.
Milliyet'ten Hüseyin Altun'un haberine göre; Ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu, "Haftaya askere gidiyorum. Onun öncesinde kız arkadaşımla biraz keyif yapalım diye kahve içmeye geldik" açıklamasını yaptı. Bedelli askerlik yapacağını söyleyen oyuncu, "Nereye Düştünüz?" sorusuna ise esprili bir yanıt verdi:"Biraz uzağa düştüm. Benim evim Fenerbahçe'de. Ben de Maltepe'ye düştüm."
"RAKİP OLARAK BAKMIYORUM"
"Annenizle rakip olmak nasıl bir duygu?" sorusuna ise ünlü isim, "Ben hiç rakip olarak bakmıyorum bu duruma. Annem de, ben de hatta siz de eğlence endüstrisinde çalışan insanlarız. Topluma keyifli hikayeler anlatmak, onların zamanını keyifli geçirmelerini sağlamak tek amacımız" diye yanıt vermişti.
Genç oyuncu, bu söylemleri ve düşünceleriyle görenlerin takdirini kazanmıştı.