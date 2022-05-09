Tarık Emir Tekin asker yolcusu! 'Biraz uzağa düştüm'

"OĞLUMA HAYRANLIK DUYUYORUM"

Önceki günlerde de 'Fatih Altaylı ile Bire Bir' programına konuk olan Şevval Sam, yine oğlu Tarık Emir Tekin hakkında konuşmuştu.



Tekin'e hayranlık duyduğunu belirten Sam, "Babasına çok benziyor. 9 ay boyunca dua ettim, 'kime benzerse benzesin ama içi bana benzesin.' diye" demişti.



Güzel oyuncu, sözlerine; "Çünkü 'büyüdüğü zaman onunla iyi arkadaş olmak istiyordum.' diyordum. Bana hiç bana benzemiyor ama bana ruhu çok benziyor. Çok entelektüel bir çocuk. Samimi ve gerçek ama bir yandan da aşırı cool. 23 yaşında anne oldum, onunla büyüdüm sayılır. Hayranlık duyuyorum. O da oyuncu oldu. Bu konuyla ilgili okuması, izlemesi konusunda ayrıca hayranlık duyuyorum. Metin futbolcuydu ama o sanata daha yatkın oldu" diye devam etmişti.