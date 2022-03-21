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MagazinSüslü Korkuluk dizisine Camdaki Kız'dan bomba transfer!
HaberlerMagazin Haberleri Süslü Korkuluk dizisine Camdaki Kız'dan bomba transfer!
• 21 Mart 2022 - 16:42 • Son Güncelleme:

Süslü Korkuluk dizisine Camdaki Kız'dan bomba transfer!

Esra Bilgiç ve Çağatay Ulusoy'un yer aldığı Süslü Korkuluk dizisine, Burcu Biricik ile Feyyaz Şerifoğlu'nun başrolünü paylaştığı Camdaki Kız'ın usta oyuncusu dahil oluyor.

• 21 Mart 2022 - 16:42 • Son Güncelleme:
1Süslü Korkuluk dizisine Camdaki Kızdan bomba transfer
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Çağatay Ulusoy'un yeni dizisi Süslü Korkuluk'un ne zaman sete çıkacağı merak konusu... Ulusoy'un Peyami adlı bir terziye hayat vereceği dizinin tv8'de tanıtımları dönmüş ancak daha sonra proje sessiz sedasız yayın planından çıkarılmıştı.

2Süslü Korkuluk dizisine Camdaki Kızdan bomba transfer

Netflix'te yayınlanması gündeme gelen dizinin mekan araştırması ve provaları devam ediyor. Geçen günlerde Çağatay Ulusoy, Süslü Korkuluk'un Esvet'i Esra Bilgiç ve Dimitri'si Salih Bademci okuma provasında bir araya geldi.

3Süslü Korkuluk dizisine Camdaki Kızdan bomba transfer

Olgun Şimşek'in Mustafa rolüyle Peyami'nin babası rolüne hayat vereceği dizide usta bir oyuncu daha rol alacak. Son olarak Camdaki Kız'daki muhteşem oyunculuyla seyircinin bir kez daha hayran olduğu Engin Şenkan "Süslü Korkuluk"ta Peyami'nin hikâyede aslında ölü olan dedesini oynayacak.

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