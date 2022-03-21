Süslü Korkuluk dizisine Camdaki Kız'dan bomba transfer!

Olgun Şimşek'in Mustafa rolüyle Peyami'nin babası rolüne hayat vereceği dizide usta bir oyuncu daha rol alacak. Son olarak Camdaki Kız'daki muhteşem oyunculuyla seyircinin bir kez daha hayran olduğu Engin Şenkan "Süslü Korkuluk"ta Peyami'nin hikâyede aslında ölü olan dedesini oynayacak.