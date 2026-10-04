SON DAKİKA: ADANA'DA KORKUTAN DEPREMLER! Art arda 3 deprem meydana geldi! AFAD ilk verileri açıkladı

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AFAD'ın verilerine göre bölgedeki hareketlilik saat 14.19'da Adana'nın Saimbeyli ilçesinde kaydedilen 4.8 büyüklüğündeki depremle dikkat çekti. İlk sarsıntının derinliği 7,99 kilometre olarak ölçüldü.



Bu depremin ardından bölgede yeni sarsıntılar meydana geldi.



Saat 14.28'de Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 3.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.



Saatler 14.36'yı gösterdiğinde bu kez Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Sarsıntının derinliği 8,67 kilometre olarak kaydedildi.



Bölgedeki hareketlilik bununla da sınırlı kalmadı. Saat 14.43'te Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak belirlendi.