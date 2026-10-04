SON DAKİKA: ADANA'DA KORKUTAN DEPREMLER! Art arda 3 deprem meydana geldi! AFAD ilk verileri açıkladı
ADANA DEPREM HABERLERİ... Adana ve Osmaniye'de peş peşe depremler meydana geldi. AFAD'ın son deprem verilerine göre, saat 14.28'de Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 3.1, saat 14.36'da Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.9 ve saat 14.43'te Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Art arda meydana gelen sarsıntıların ardından "Az önce deprem nerede oldu?", "Adana'da deprem mi oldu?" soruları gündeme geldi. Gözler AFAD'dan gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. İşte Adana'da korkutan depremlerin detayları...
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Adana ve Osmaniye'de art arda meydana gelen depremler bölgede hareketliliğe neden oldu. Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 14.19'da kaydedilen 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından peş peşe yeni sarsıntılar yaşandı. AFAD'ın güncel son depremler verilerine göre, saat 14.28'de Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 3.1, saat 14.36'da Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.9 ve saat 14.43'te Sumbas'ta 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kısa aralıklarla yaşanan depremlerin ardından "Adana'da deprem mi oldu?", "Osmaniye'de deprem mi oldu?", "Az önce deprem nerede oldu?" ve "Adana deprem kaç büyüklüğünde?" soruları gündeme geldi. İşte AFAD son depremler verileri ve Adana'da meydana gelen depremlere ilişkin son dakika gelişmeleri...
ADANA VE OSMANİYE'DE PEŞ PEŞE DEPREMLER
AFAD'ın verilerine göre bölgedeki hareketlilik saat 14.19'da Adana'nın Saimbeyli ilçesinde kaydedilen 4.8 büyüklüğündeki depremle dikkat çekti. İlk sarsıntının derinliği 7,99 kilometre olarak ölçüldü.
Bu depremin ardından bölgede yeni sarsıntılar meydana geldi.
Saat 14.28'de Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 3.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
Saatler 14.36'yı gösterdiğinde bu kez Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Sarsıntının derinliği 8,67 kilometre olarak kaydedildi.
Bölgedeki hareketlilik bununla da sınırlı kalmadı. Saat 14.43'te Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak belirlendi.
SON 3 DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ KAÇ?
AFAD'ın güncel verilerine göre son üç sarsıntının bilgileri şöyle:
Saat 14.28: Sumbas (Osmaniye) - 3.1 büyüklüğünde - 7 km derinlikte
Saat 14.36: Saimbeyli (Adana) - 4.9 büyüklüğünde - 8,67 km derinlikte
Saat 14.43: Sumbas (Osmaniye) - 5.2 büyüklüğünde - 7 km derinlikte
Böylece bölgede kısa süre içerisinde kaydedilen son üç depremin en büyüğü 5.2 oldu.
İLK DEPREM ADANA SAİMBEYLİ'DE 4.8 BÜYÜKLÜĞÜNDEYDİ
Bölgedeki sismik hareketlilik ilk olarak saat 14.19'da kaydedilen Adana Saimbeyli merkezli 4.8 büyüklüğündeki depremle gündeme geldi. AFAD, bu depremin yerin 7,99 kilometre derinliğinde meydana geldiğini bildirdi.
Yaklaşık 9 dakika sonra Sumbas'ta 3.1 büyüklüğünde yeni bir sarsıntı meydana geldi. Ardından saat 14.36'da Saimbeyli 4.9 ile, saat 14.43'te ise Sumbas 5.2 büyüklüğündeki depremle sallandı.
ADANA DEPREM SON DAKİKA: GÖZLER RESMİ AÇIKLAMALARDA
Adana ve Osmaniye çevresinde kısa aralıklarla meydana gelen depremlerin ardından vatandaşlar son gelişmeleri takip etmeye başladı.
AFAD verilerine göre bölgede 14.19 ile 14.43 arasında 4.8, 3.1, 4.9 ve 5.2 büyüklüğünde dört ayrı sarsıntı kaydedildi. Son üç sarsıntı ise 14.28 ile 14.43 arasında gerçekleşti.
Depremlerin ardından bölgedeki son durum ve resmi kurumlardan yapılacak açıklamalar takip ediliyor.
BAKAN ÇİFTÇİ'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Adana'da meydan gelen depremler hakkında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;
'Adana’mızın Saimbeyli ilçesinde saat 14.19’da 4,8, saat 14.36’da 4,9; Osmaniye’mizin Sumbas ilçesinde ise saat 14.43’te 5,2 büyüklüğünde depremler meydana gelmiştir.
AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır.
An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır.
Ekiplerimiz çalışmalarını devam ettirmektedir.' Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.
ADANA VALİSİ AÇIKLAMA YAPTI
Adana'da peş peşe meydana gelen depremlerin ardından Vali Mustafa Yavuz, açıklama yaptı. Adana Valisi Yavuz, depremler nedeniyle ilk belirlemelere göre bir olumsuzluk yaşanmadığını, saha çalışmalarının devam ettiğini kaydetti