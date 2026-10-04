ADANA DEPREM SON DAKİKA | Adana'da deprem mi oldu, artçı deprem olacak mı? Bu geceyi dışarıda geçirmek gerekir mi?
ADANA DEPREM SON DAKİKA... Adana ve Osmaniye'de peş peşe meydana gelen depremlerin ardından gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler verilerine çevrildi. Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4,8 ve 4,9 büyüklüğünde iki deprem meydana gelirken, hemen ardından Osmaniye'nin Sumbas ilçesi 5,2 büyüklüğündeki depremle sallandı. Bölgede daha küçük sarsıntılar da kaydedilirken "Artçı deprem olacak mı?", "Adana'da yeniden deprem olur mu?", "Büyük deprem bekleniyor mu?" ve "Bu geceyi dışarıda geçirmek gerekir mi?" soruları gündeme geldi. Peki uzmanlar Adana ve Osmaniye depremleri için ne diyor? İşte son depremler, uzman yorumları ve bölgede son durum...
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Adana deprem son dakika haberleri, 4 Ekim Pazar günü peş peşe meydana gelen sarsıntıların ardından yakından takip ediliyor. AFAD verilerine göre ilk olarak saat 14.19'da Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 14.36'da Saimbeyli bu kez 4,9 büyüklüğünde sallandı. Sadece 7 dakika sonra saatler 14.43'ü gösterdiğinde Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 5,2 büyüklüğünde üçüncü deprem kaydedildi.
Peş peşe yaşanan depremler Adana ve Osmaniye başta olmak üzere bölgede yaşayan vatandaşları son deprem verilerine yöneltti. "Adana'da deprem mi oldu?", "Az önce deprem nerede oldu?", "Artçı deprem olacak mı?", "Büyük deprem olacak mı?" ve "Bu geceyi dışarıda geçirmek gerekir mi?" sorularına yanıt aranırken uzmanlardan bölgedeki hareketliliğe ilişkin değerlendirmeler geldi. AFAD ve Adana Valiliği de saha taramalarının sürdüğünü bildirdi.
ADANA'DA DEPREM Mİ OLDU?
AFAD'ın verilerine göre Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4 Ekim Pazar günü saat 14.19'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7,99 kilometre olarak ölçüldü.
İlk depremin ardından bölgedeki hareketlilik devam etti. Saat 14.36'da yine Saimbeyli merkezli 4,9 büyüklüğünde ikinci bir deprem kaydedildi. Bu sarsıntının ardından saat 14.43'te Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sumbas merkezli depremin derinliği 7 kilometre olarak açıklandı.
ADANA VE OSMANİYE'DEKİ DEPREMLER KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDEYDİ?
AFAD verilerine göre peş peşe meydana gelen üç depremin saatleri ve büyüklükleri şöyle:
14.19: Saimbeyli (Adana) 4,8
14.36: Saimbeyli (Adana) 4,9
14.43: Sumbas (Osmaniye) 5,2
Büyük sarsıntıların ardından Saimbeyli ve Sumbas çevresinde daha küçük büyüklüklerde depremler de AFAD kayıtlarına yansıdı.
ADANA DEPREMİ SONRASI ARTÇI DEPREM OLACAK MI?
Adana ve Osmaniye'de kısa aralıklarla meydana gelen depremlerin ardından en çok merak edilen konuların başında sarsıntıların devam edip etmeyeceği geliyor.
Deprem bilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz, bölgedeki hareketliliğin izlenmesi gerektiğine dikkat çekti. Zaman zaman deprem fırtınalarının yaşanabildiğini belirten Tüysüz, farklı büyüklüklerde depremlerin meydana gelebileceğini ve bölgedeki artçıların sürebileceğini ifade etti.
Tüysüz ayrıca 4, 4,5 ve 5 civarındaki depremler nedeniyle ülkenin başka bir noktasında büyük bir deprem meydana geleceği yönündeki yorumların doğru olmadığını belirtti.
BÜYÜK DEPREM OLACAK MI?
Peş peşe sarsıntıların ardından "Adana'daki depremler büyük depremin habercisi mi?" sorusu da gündeme geldi.
Prof. Dr. Okan Tüysüz, bu büyüklüklerdeki depremlerden hareketle ülkenin başka bir yerinde büyük bir deprem meydana geleceğini söylemenin doğru olmayacağını belirtirken, bölgedeki hareketliliğin takip edilmesi gerektiğini vurguladı.
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür ise Adana ve Osmaniye'deki depremlerin ardından yaptığı değerlendirmede Doğu Anadolu Fayı'na ve 6 Şubat depremlerinin bölgedeki etkilerine dikkat çekti.
Prof. Dr. Şükrü Ersoy da bölgede meydana gelen sarsıntıların yakından izlenmesi gerektiğini belirterek deprem hareketliliğine dikkat çekti.
BU GECEYİ DIŞARIDA GEÇİRMEK GEREKİR Mİ?
Adana ve Osmaniye'de peş peşe meydana gelen depremlerin ardından vatandaşların en fazla merak ettiği konulardan biri de "Bu geceyi dışarıda geçirmek gerekir mi?" sorusu oldu.
Şu ana kadar yapılan resmi açıklamalarda bölge genelinde vatandaşların geceyi dışarıda geçirmesine yönelik genel bir çağrı bulunmuyor. AFAD, depremlerin ardından mevcut durumda olumsuz bir durum bulunmadığını ve saha tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Adana Valiliği de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne olumsuz bir ihbar ulaşmadığını ve ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.
Uzman değerlendirmeleri ise bölgedeki sismik hareketliliğin takip edilmesi gerektiğine işaret ediyor. Prof. Dr. Okan Tüysüz, artçı sarsıntıların sürebileceğini belirtirken, söz konusu depremlerden hareketle başka bir yerde büyük bir deprem meydana geleceğini söylemenin doğru olmayacağını ifade etti.
Ancak resmi açıklamalar her binanın güvenli olduğu anlamına gelmiyor. Deprem sonrasında binasında hasar bulunduğundan şüphelenen vatandaşların hasarlı yapılardan uzak durması ve AFAD ile diğer yetkili kurumların açıklama ve yönlendirmelerini takip etmesi önem taşıyor.
ADANA DEPREMİNDE OLUMSUZ BİR DURUM VAR MI?
Adana Valiliği tarafından yapılan açıklamada, meydana gelen depremler sonrasında mevcut durumda herhangi bir olumsuzluk bulunmadığı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne olumsuz bir ihbar ulaşmadığı ve saha taramalarının devam ettiği belirtildi.
AFAD da Adana'nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen 4,8 ve 4,9 büyüklüğündeki depremler ile Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde kaydedilen 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından olumsuz bir durum bulunmadığını ve çalışmaların sürdüğünü açıkladı.
AFAD SON DEPREMLER 4 EKİM 2026
Adana ve Osmaniye'de yaşanan depremlerin ardından AFAD son depremler listesi de yakından takip ediliyor. AFAD kayıtlarında 5,2 büyüklüğündeki Sumbas depreminin ardından Saimbeyli ve Sumbas çevresinde daha küçük büyüklüklerde sarsıntılar da yer aldı.
Vatandaşlar meydana gelen yeni depremlerin büyüklüğü, merkez üssü, saati ve derinlik bilgisini AFAD tarafından açıklanan güncel son deprem verilerinden takip edebiliyor.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
Adana ve Osmaniye'de peş peşe meydana gelen sarsıntıların ardından Kandilli Rasathanesi son depremler listesi de araştırılıyor. Bölgede yeni bir deprem olup olmadığına ilişkin veriler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son deprem kayıtları üzerinden takip edilebiliyor.
SON DEPREM NEREDE OLDU, AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?
Deprem hareketliliğinin ardından "Az önce deprem mi oldu?" ve "Son deprem nerede oldu?" soruları da araştırılıyor. Özellikle Adana'nın Saimbeyli ilçesi ile Osmaniye'nin Sumbas ilçesi çevresindeki sarsıntılar nedeniyle bölgedeki güncel deprem hareketliliği yakından takip ediliyor.
AFAD kayıtlarına göre ana sarsıntıların ardından bölgede daha küçük büyüklüklerde depremler de kaydedildi.