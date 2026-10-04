ADANA DEPREM SON DAKİKA | Adana'da deprem mi oldu, artçı deprem olacak mı? Bu geceyi dışarıda geçirmek gerekir mi?

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Adana ve Osmaniye'de peş peşe meydana gelen depremlerin ardından vatandaşların en fazla merak ettiği konulardan biri de "Bu geceyi dışarıda geçirmek gerekir mi?" sorusu oldu.



Şu ana kadar yapılan resmi açıklamalarda bölge genelinde vatandaşların geceyi dışarıda geçirmesine yönelik genel bir çağrı bulunmuyor. AFAD, depremlerin ardından mevcut durumda olumsuz bir durum bulunmadığını ve saha tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Adana Valiliği de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne olumsuz bir ihbar ulaşmadığını ve ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.



Uzman değerlendirmeleri ise bölgedeki sismik hareketliliğin takip edilmesi gerektiğine işaret ediyor. Prof. Dr. Okan Tüysüz, artçı sarsıntıların sürebileceğini belirtirken, söz konusu depremlerden hareketle başka bir yerde büyük bir deprem meydana geleceğini söylemenin doğru olmayacağını ifade etti.



Ancak resmi açıklamalar her binanın güvenli olduğu anlamına gelmiyor. Deprem sonrasında binasında hasar bulunduğundan şüphelenen vatandaşların hasarlı yapılardan uzak durması ve AFAD ile diğer yetkili kurumların açıklama ve yönlendirmelerini takip etmesi önem taşıyor.