Şener Üşümezsoy’un deprem açıklaması yeniden gündem oldu! 7 büyüklüğü için o bölgeyi işaret etmişti
Şanlıurfa’da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından gözler yeniden Türkiye’deki fay hatlarına çevrildi. Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’dan ise dikkat çeken yeni bir deprem açıklaması geldi. Pamukkale Fayı’nı işaret eden Şener Üşümezsoy, Buldan, Karahayıt, Pamukkale ve Denizli hattında 6,5 ile 7 arasında deprem üretme potansiyeli bulunduğunu savundu. Peki, Şener Üşümezsoy hangi bölgeyi işaret etti, 7 büyüklüğündeki deprem nerede olabilir? İşte Üşümezsoy’un dikkat çeken değerlendirmesi...
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Türkiye’de meydana gelen son depremler aktif faylara yönelik endişeleri yeniden gündeme taşırken, Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’un açıklamaları dikkat çekti. Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde 24 Eylül’de meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından Üşümezsoy’un daha önce bölgedeki faylar hakkında yaptığı değerlendirmeler yeniden gündeme geldi.
Şener Üşümezsoy, bundan sonraki süreçte dikkatle izlenmesi gerektiğini düşündüğü bölgelerden birinin Denizli ve çevresi olduğunu belirterek Pamukkale Fayı’na işaret etti.
ŞENER ÜŞÜMEZSOY HANGİ BÖLGEYİ İŞARET ETTİ?
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Pamukkale Fayı üzerine yaptığı değerlendirmede Buldan, Karahayıt, Pamukkale ve Denizli hattına dikkat çekti.
Üşümezsoy, söz konusu fay hattının yaklaşık 6,5 ile 7 arasında büyüklükte deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu savundu.
Bu değerlendirme, bölgede yakın zamanda veya belirli bir tarihte 7 büyüklüğünde deprem olacağı anlamına gelmiyor. Üşümezsoy’un açıklaması, söz konusu fayın üretebileceği depremin büyüklük potansiyeline ilişkin bir değerlendirme niteliği taşıyor.
ŞENER ÜŞÜMEZSOY’A GÖRE 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM NEREDE OLABİLİR?
Şener Üşümezsoy’un son değerlendirmelerinde öne çıkan bölge Pamukkale ve Denizli çevresi oldu.
Üşümezsoy, Buldan’dan başlayarak Karahayıt ve Pamukkale üzerinden Denizli’ye uzanan hat üzerinde durdu. Pamukkale Fayı için 6,5 ile 7 aralığında deprem üretme potansiyelinden söz eden Üşümezsoy, bölgenin geçmişteki sismik hareketliliğine de dikkat çekti.
Üşümezsoy ayrıca antik Laodikeia kentinin bulunduğu bölgede geçmişte yıkıcı depremler yaşandığını hatırlatırken, Pamukkale’deki sıcak su kaynaklarının bölgedeki tektonik kırık ve fay sistemleriyle ilişkisine işaret etti.
ŞANLIURFA DEPREMİ SONRASI ÜŞÜMEZSOY’UN AÇIKLAMALARI GÜNDEMDE
Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde 24 Eylül 2026 günü saat 10.40’ta 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7,4 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, Şanlıurfa’nın yanı sıra çevre illerde de hissedildi.
Depremin ardından Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’un Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında bölgedeki faylara ilişkin yaptığı değerlendirmeler yeniden gündeme taşındı.
BOZOVA FAYINA DA DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Şener Üşümezsoy, daha önce yaptığı değerlendirmelerde Atatürk Barajı’nın güney kesimindeki faylara dikkat çekmiş, Bozova Fayı çevresindeki stres değişimlerinin takip edilmesi gerektiğini belirtmişti.
Pazarcık ve Elbistan depremlerinin ardından bölgedeki bazı faylarda gerilme yaşanabileceğini savunan Üşümezsoy’un bu değerlendirmeleri, Karaköprü’de meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından bir kez daha gündeme geldi.
Üşümezsoy, geçmiş yıllardaki açıklamalarında Sivrice, Acıpayam ve Yedisu’nun yanı sıra Silivri-Kumburgaz ve Simav-Sındırgı bölgelerindeki faylara ilişkin de değerlendirmelerde bulunmuştu. Son açıklamalarında ise dikkatlerin çevrildiği yerlerden biri Pamukkale-Denizli hattı oldu.