Şener Üşümezsoy’un deprem açıklaması yeniden gündem oldu! 7 büyüklüğü için o bölgeyi işaret etmişti

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Şener Üşümezsoy, daha önce yaptığı değerlendirmelerde Atatürk Barajı’nın güney kesimindeki faylara dikkat çekmiş, Bozova Fayı çevresindeki stres değişimlerinin takip edilmesi gerektiğini belirtmişti.



Pazarcık ve Elbistan depremlerinin ardından bölgedeki bazı faylarda gerilme yaşanabileceğini savunan Üşümezsoy’un bu değerlendirmeleri, Karaköprü’de meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından bir kez daha gündeme geldi.



Üşümezsoy, geçmiş yıllardaki açıklamalarında Sivrice, Acıpayam ve Yedisu’nun yanı sıra Silivri-Kumburgaz ve Simav-Sındırgı bölgelerindeki faylara ilişkin de değerlendirmelerde bulunmuştu. Son açıklamalarında ise dikkatlerin çevrildiği yerlerden biri Pamukkale-Denizli hattı oldu.