Sarıkamış'ta sezon öncesi rezervasyon patlaması: Yüzde yüz kar garantisini duyan akın etti!

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Turizm işletmecisi Kürşad Gemalmaz ise bu yıl hem kar yağışının erken yağması hem de suni karlama sayesinde sezonu erken açacaklarını belirterek, "Sezona en hazır şekilde çıkmak istiyoruz. Bu sene rezervasyonlarımızda belirgin artış görüyoruz. Özellikle de suni karlama tesisinin yapılmasından sonra 2 sene önce bu sene aralık ayına ve yılbaşına olan rezervasyonlarımızda bir talep artışı görüyoruz, bu belirgin bir şekilde görülüyor. Özellikle biz arayan misafirlerimize, kayakseverlere garanti verebildiğimiz için böyle bir gelişme oldu." dedi.



Gemalmaz, Sarıkamış'taki kayak merkezinin çığ tehlikesi olmayan en güvenli merkezlerden birisi olduğunu vurgulayarak, "Sarıkamış zaten dünyada artık bilinen bir kayak merkezi. Kendini bu anlamda ispat etmiştir. Burada ne bir fırtına, ne bir çığ düşmesi riski var. Bütün kayakseverleri Sarıkamış'a otellerimize bekliyoruz." ifadelerini kullandı.