Sarıkamış'ta sezon öncesi rezervasyon patlaması: Yüzde yüz kar garantisini duyan akın etti!
Türkiye’nin ve dünyanın en önemli kış turizm merkezleri arasında yer alan, sarıçam ormanlarıyla kaplı 2 bin 634 rakımlı Sarıkamış Kayak Merkezi, yeni sezon öncesinde yerli ve yabancı kayakseverlerin akınına uğruyor. Geçtiğimiz yıl hizmete alınan ve hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye düşmesiyle yağış beklenmeksizin devreye giren suni karlama sistemi, kayak tutkunlarına "kesin kar garantisi" sunarak rezervasyon taleplerinde patlama yaşanmasını sağladı. Toplam uzunluğu 30 kilometreyi bulan 10 pisti ve 5 modern telesiyejiyle aralık ayı başında sezonu açmaya hazırlanan merkezde oteller şimdiden dolmaya başladı.
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Sarıkamış Kayak Merkezi'nde suni karlama sisteminin sağladığı kar güvencesi, yeni sezon öncesinde rezervasyon taleplerinde hareketlilik yaşanmasını sağladı.
Kars il merkezine 54, Sarıkamış ilçesine 2 kilometre uzaklıktaki kayak merkezinde, 5 telesiyej ve toplam uzunluğu 30 kilometreyi bulan 10 pist bulunuyor.
Sarıçam ormanları ve uzun pistleriyle öne çıkan 2 bin 634 rakımlı kayak merkezinde, yeni sezon hazırlıkları sürüyor.
Havaların zaman zaman gece sıfırın altında düştüğü ve geçtiğimiz günlerde yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olduğu ilçedeki kayak merkezinde, geçen yıl suni karlama sistemi hizmete alındı.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye düşmesiyle yağış beklenmeden suni karlamanın yapılabileceği merkezin sunduğu kar güvencesi, rezervasyonlara da yansıdı.
Kayak merkezindeki oteller, aralık ayının başında başlaması beklenen kayak sezonu için şimdiden rezervasyon almaya başladı.
"REZERVASYON TALEPLERİ DE YOĞUN"
Sarıkamış Kayak Otelleri Derneği Başkanı Halit Taş, AA muhabirine, yüksek kesimlere erken yağan karın turizmcileri sevindirdiğini söyledi.
Meteorolojik verilere göre önümüzdeki hafta kar yağışı beklendiğini ifade eden Taş, "Karlama sistemimiz de bunun için aktif, oteller, mekanik tesisler hazırlanıyor. Bu sezon rezervasyon talepleri de yoğun şekilde gelmekte, bu da bizi ayrıca mutlu ediyor." dedi.
Türkiye'nin en önemli kayak merkezleri arasında yer alan Sarıkamış Kayak Merkezi'nin Kafkas bölgesinden de ilgi gördüğünü anlatan Taş, "Biz turizm otelcileri olarak ekim ayının ilk haftası Azerbaycan ülkesinin Bakü şehrine bir seyahat düzenledik. Orada acentelerle yaptığımız görüşmeler neticesinde Sarıkamış Kayak Merkezi'ne yabancı misafirlerin gelmesini de teşvik ederek, bölgedeki pazar payının, turist sayısının artmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Sezonun bereketli, kazasız, belasız olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.
"KAYAK GARANTİSİ VERDİĞİMİZ İÇİN BU SENE BELİRGİN ŞEKİLDE TALEP VAR"
Turizm işletmecisi Kürşad Gemalmaz ise bu yıl hem kar yağışının erken yağması hem de suni karlama sayesinde sezonu erken açacaklarını belirterek, "Sezona en hazır şekilde çıkmak istiyoruz. Bu sene rezervasyonlarımızda belirgin artış görüyoruz. Özellikle de suni karlama tesisinin yapılmasından sonra 2 sene önce bu sene aralık ayına ve yılbaşına olan rezervasyonlarımızda bir talep artışı görüyoruz, bu belirgin bir şekilde görülüyor. Özellikle biz arayan misafirlerimize, kayakseverlere garanti verebildiğimiz için böyle bir gelişme oldu." dedi.
Gemalmaz, Sarıkamış'taki kayak merkezinin çığ tehlikesi olmayan en güvenli merkezlerden birisi olduğunu vurgulayarak, "Sarıkamış zaten dünyada artık bilinen bir kayak merkezi. Kendini bu anlamda ispat etmiştir. Burada ne bir fırtına, ne bir çığ düşmesi riski var. Bütün kayakseverleri Sarıkamış'a otellerimize bekliyoruz." ifadelerini kullandı.