Tarlada rengi dönen toplanıyor: Şifa deposu bal kabağı hasadı başladı!

2

Besin değeriyle de öne çıkan bal kabağı, özellikle sonbahar ve kış aylarında sofralarda farklı şekillerde tüketiliyor.



Tatlı yapımında yaygın olarak kullanılan ürün, çorba, püre ve çeşitli yemeklerin yanı sıra çekirdekleriyle de değerlendiriliyor.



İçeriğinde beta-karoten, lif ve çeşitli vitaminler bulunan bal kabağı, mutfaklarda farklı tariflerde kullanılan tarımsal ürünler arasında yer alıyor. Üretimden hasada kadar emek isteyen bal kabağı yetiştiriciliği, Erzincan'da sonbahar döneminin tarımsal faaliyetleri arasında bulunuyor.