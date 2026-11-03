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GündemTarlada rengi dönen toplanıyor: Şifa deposu bal kabağı hasadı başladı!
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Tarlada rengi dönen toplanıyor: Şifa deposu bal kabağı hasadı başladı!

03.11.2026 - 10:14Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Doğu Anadolu’nun bereketli tarım merkezlerinden Erzincan’da, sonbahar ve kış aylarının vazgeçilmez şifa deposu bal kabağında tarladan sofraya uzanan zorlu ve tatlı mesai devam ediyor. Sıcak iklim koşullarını seven, tohumun toprakla buluştuğu ilk andan itibaren büyük bir bakım ve emek isteyen bal kabağı, olgunlaşma sürecini tamamlamasının ardından Erzincanlı üreticiler tarafından özenle toplanıyor. Kabuk sertliği, renginin doymuş turuncuya dönmesi ve sap kısmındaki kuruma belirtileriyle tam kıvamında hasat edilen bal kabakları, hem kentin sebze halini renklendiriyor hem de Türkiye’nin dört bir yanındaki mutfaklara gönderiliyor.

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1Tarlada rengi dönen toplanıyor: Şifa deposu bal kabağı hasadı başladı!

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Sıcak iklim koşullarını seven bal kabağında üretim süreci, tohumların toprakla buluşmasıyla başlıyor.

Bitkinin gelişim döneminde sulama, yabancı ot mücadelesi ve bitki bakımı yapılırken hastalık ve zararlılara karşı da kontroller gerçekleştiriliyor.

Tarlada gelişimini tamamlayan bal kabakları, olgunlaşma döneminin ardından hasat ediliyor.

Hasat zamanının belirlenmesinde kabuğun sertleşmesi, renginin belirginleşmesi ve sap kısmındaki değişimler dikkate alınıyor.

2Tarlada rengi dönen toplanıyor: Şifa deposu bal kabağı hasadı başladı!

SOFRALARDA FARKLI ŞEKİLLERDE DEĞERLENDİRİLİYOR

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Besin değeriyle de öne çıkan bal kabağı, özellikle sonbahar ve kış aylarında sofralarda farklı şekillerde tüketiliyor.

Tatlı yapımında yaygın olarak kullanılan ürün, çorba, püre ve çeşitli yemeklerin yanı sıra çekirdekleriyle de değerlendiriliyor.

İçeriğinde beta-karoten, lif ve çeşitli vitaminler bulunan bal kabağı, mutfaklarda farklı tariflerde kullanılan tarımsal ürünler arasında yer alıyor. Üretimden hasada kadar emek isteyen bal kabağı yetiştiriciliği, Erzincan'da sonbahar döneminin tarımsal faaliyetleri arasında bulunuyor.

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