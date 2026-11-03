Trabzon Sera Vadisi'nde dev proje! Sera Gölü koruma altına alınıyor, sel kabusu sona erecek!

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Proje kapsamında hayata geçirilecek dere ıslahı duvarları, tersip bentleri, köprüler ve geçiş menfezlerinin vadideki ıslah sürecinin önemli bir parçası olacağını belirten Ekim, "Sera Vadisi bizim için hem taşkınlar hem de turizm açısından önemli bir bölge. Turizmin gelişebilmesi adına bu bölgenin ıslah edilmesi gerekiyor. Bununla ilgili ihale süreci 5 Kasım'da başlayacak. İnşallah ihale süreci hayırlısıyla tamamlandıktan sonra bölgedeki ıslah çalışmalarını belli bir oranda tamamlamış olacağız. Bu konuda, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere şehrimize katkı sunan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Sera Vadisi'nin başlangıcından yukarıya doğru Uçarsu Şelalesi'ne ve Akçaköy tarafına kadar doğal güzellikleriyle görülmesi gereken birçok yerimiz var. Bu ıslah çalışmaları da söz konusu güzellikleri destekleyecek bir proje. İnşallah hayırlısıyla tamamlanmış olacak. Bu çalışmalar kapsamında dere ıslahı için duvarlar, tersip bentleri, köprüler ve geçiş menfezleri gibi projeler yer alıyor. Bunlar, vadideki ıslah sürecini tamamlayarak çalışmaları nihayete erdirecek projelerin bir parçası" dedi.