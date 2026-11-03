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Gündem4 asırdır aynı derede hizmet veriyor: Taş değirmen unu için kuyruğa giriyorlar!
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4 asırdır aynı derede hizmet veriyor: Taş değirmen unu için kuyruğa giriyorlar!

03.11.2026 - 10:53Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

4 asırdır aynı derede hizmet veriyor: Taş değirmen unu için kuyruğa giriyorlar!

Ordu’nun Altınordu ilçesinde yaklaşık 400 yıllık bir geçmişe sahip olduğu değerlendirilen tarihi su değirmeni, aradan geçen asırlara ve gelişen teknolojiye rağmen aynı dere yatağında hizmet vermeye devam ediyor. Karacaömer Mahallesi Kilocağı mevkiinde derenin şırıl şırıl akan suyuyla çarkı ve devasa değirmen taşını döndüren mekanizma, dededen toruna aktarılan asırlık bir mirası yaşatıyor. Özçelik ve Öner kardeşler tarafından işletilen değirmende geleneksel yöntemlerle öğütülen mısır unu, düşük devirde taşta ısınmadan öğütüldüğü için lezzetiyle Karadeniz mutfağının vazgeçilmezi olmayı sürdürüyor.

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