Tunceli’de sonbahar şöleni: Munzur Dağları kartpostala dönüştü

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Dağların yamaçlarını kaplayan ağaçlar, sarıdan kızıl tonlara uzanan renkleriyle kartpostallık görüntüler oluştururken, Munzur Nehri de bu eşsiz manzaraya ayrı bir güzellik katıyor. Yıllar önce terör olayları nedeniyle vatandaşların gitmekten çekindiği, birçok doğal güzelliğin keşfedilemediği bölgede bugün farklı bir tablo yaşanıyor.