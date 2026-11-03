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Tunceli’de sonbahar şöleni: Munzur Dağları kartpostala dönüştü

03.11.2026 - 11:32Güncellenme Tarihi:

Tunceli'nin Munzur Dağları, sonbaharın eşsiz renkleriyle göz kamaştırıyor.

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1Tunceli’de sonbahar şöleni: Munzur Dağları kartpostala dönüştü

Tunceli'nin dört bir yanında sonbaharın etkisi hissedilirken, özellikle Munzur Dağları ve çevresindeki ormanlık alanlar mevsimin en güzel renklerine büründü.

2Tunceli’de sonbahar şöleni: Munzur Dağları kartpostala dönüştü

Dağların yamaçlarını kaplayan ağaçlar, sarıdan kızıl tonlara uzanan renkleriyle kartpostallık görüntüler oluştururken, Munzur Nehri de bu eşsiz manzaraya ayrı bir güzellik katıyor. Yıllar önce terör olayları nedeniyle vatandaşların gitmekten çekindiği, birçok doğal güzelliğin keşfedilemediği bölgede bugün farklı bir tablo yaşanıyor.

3Tunceli’de sonbahar şöleni: Munzur Dağları kartpostala dönüştü

Munzur Dağları artık terörle değil, sahip olduğu doğal zenginlikler, eşsiz manzaraları ve dört mevsim sunduğu güzelliklerle anılıyor.

4Tunceli’de sonbahar şöleni: Munzur Dağları kartpostala dönüştü

Türkiye'nin terörsüz bir geleceğe yönelik attığı adımların Tunceli'deki yansımaları, kentin doğal güzelliklerinde de kendini gösteriyor. Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte bölgede huzur ve güven ortamının güçlenmesi, Tunceli'nin yıllarca yeterince görülemeyen doğal güzelliklerinin daha fazla ön plana çıkmasına imkan sağlıyor.

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