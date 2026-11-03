Üreticiye büyük destek fırsatı: Son başvuru tarihi açıklandı!
03.11.2026 - 11:21Güncellenme Tarihi:
Bayburt'ta hayvancılıkla uğraşan üreticiler için buzağı, malak, kuzu ve oğlak destekleme başvuruları devam ediyor. Devlet desteklerinden yararlanmak isteyen yetiştiricilerin başvurularını en geç 1 Aralık 2026 Salı günü mesai bitimine kadar tamamlaması gerekiyor.
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Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan duyuruda, birlik üyesi yetiştiricilerin başvurularını üyesi oldukları birlikler aracılığıyla gerçekleştirebilecekleri belirtildi. Herhangi bir birliğe üye olmayan yetiştiriciler ise il veya ilçe tarım ve orman müdürlüklerine başvuruda bulunabilecek.Üreticilerin ekonomik açıdan desteklenmesine katkı sunan destekleme programı başvuruları, 1 Aralık Salı günü mesai bitiminde sona erecek.