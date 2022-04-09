Rusya - Ukrayna savaşıyla ilgili Putin'den yeni hamle! Orduya müdahale etti, büyük değişim!
Rusya Devlet Başkanı Putin Ukrayna'da 9. komutanını kaybetti. 59. Muhafız Tank Alayı'nın komutanı Alexander Bespalov'un öldüğü kız kardeşi tarafından doğrulandı. Ukrayna'ya yönelik düzenlenen işgal harekatının gidişatından memnun olmayan Rus yönetimi, ordunun komuta kademesine müdahale etti, işgalin başına yeni komutan getirildi. Ukrayna birlikleri güneydeki Herson'u Rus işgalcilerden kurtarmak için ilerliyor, Mariupol'de ise Ruslar şehrin merkezini halen ele geçirebilmiş değil. Donbas'taki Rus askerlerinin Rubizhne, Popasna ve Marinka'yı almayı denediğini aktaran ISW'ye göre, cephe hattından dönen Rus taarruz güçleri yeniden savaşa katılmayı reddediyor. Kramatorsk’taki tren istasyonu saldırısında can kaybı 52’ye yükselirken dünya saldırının şokunu henüz üzerinden atamadı. 52 kişinin öldüğü saldırı için Rusya sorumluluğu kabul etmezken emri veren Rus generalin kimliği Batılı kaynaklar tarafından açıklandı…
13.24:
13 KİLOMETRELİK RUS KONVOYU UYDUDAN GÖRÜNTÜLENDİ
ABD merkezli uydu görüntüleme şirketi MAXAR, Ukrayna’nın Velykyi Burluk yerleşim yerinden Harkov bölgesine doğru hareket eden 13 kilometrelik Rus konvoyuna ait fotoğraflar paylaştı.
ABD merkezli uydu görüntüleme şirketi MAXAR, Rusya-Ukrayna savaşına ait yeni uydu fotoğrafları yayınladı. MAXAR'ın yayınladığı fotoğraflarda, Ukrayna’nın Velykyi Burluk yerleşim yerinden Harkov bölgesine doğru ilerleyen 13 kilometre uzunluğundaki Rus konvoyu görüldü. MAXAR, konvoyda zırhlı araçların ve çeşitli destek ekipmanlarının yer aldığını belirtti. Şirket ayrıca Rus konvoyunun 8 Nisan tarihinde görüntülendiğini bildirdi. (İHA)
12.56:
Ukrayna ordusu, insansız hava aracı destekli operasyonda imha edilen Rus ordusuna ait askeri araçların görüntüsünü yayınladı.
Rusya- Ukrayna savaşı 46 gündür sürerken, Rus ordusu Ukrayna’da askeri kayıplar vermeye devam ediyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı 53. Mekanize Taburu, kırsalda İHA destekli operasyonda tank, piyade savaş aracı BMP ve zırhlı personel taşıyıcı MT-LB askeri araçları imha ettiği anlara ait görüntüleri yayınladı.
Öte yandan Ukrayna Savunma Bakanlığı, 24 Şubat - 10 Nisan tarihleri arasında 19 bin 300 Rus askeri personelinin öldüğünü, 722 tank ve 1911 zırhlı askeri aracın imha edildiğini açıkladı. (İHA)
12.31:
UKRAYNA ORDUSU, RUSYA'YA AİT MÜHİMMAT DEPOSUNU HAVAYA UÇURDU
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta 46. güne girildi. Ukrayna'daki birçok bölgeyi hedef alan Rusya'ya ait mühimmat deposu Ukrayna ordusu tarafından vuruldu. Donbass bölgesinde bulunan ve havaya uçurulan mühimmat deposunun görüntülerini paylaşarak açıklama yapan Ukrayna Savunma Bakanlığı, "Rus işgalciler sivil yerleşim alanlarını vurarak insanları öldürmek için mühimmat depoladı. Doğu Operasyon Taktik Grubu bunu gördü ve büyük kalibreli topçu atışlarıyla vurdu. Düşmanlara ölüm yaşasın Ukrayna" ifadelerini kullandı. (İHA)
12.06:
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşmek için dün Ukrayna'ya gelen İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kiev sokaklarında gezdi. Johnson, Zelenski ile Kiev sokaklarında yaptığı gezintide sivillerle de konuştu. Zelenski ve Johnson'a bir grup asker eşlik etti. (DHA)
11.00:
RUS ORDUSU, 'ÇOCUK VE KADIN VAR' YAZILARINA RAĞMEN BOMBALADI
Rus ordusunun, Kiev bölgesine bağlı Andriivka köyüne girmesinden önce evlerinin kapılarına “çocuk ve kadın var” yazan kasaba halkı yine de Rus güçleri tarafından saldırıya uğradı. Rus güçlerinin Ukrayna’nın başkenti Kiev’in çevresinden çekilmesinin ardından yaşanan yıkım gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.
Kiev bölgesine bağlı Andriivka köyünün halkı, evlerinin kapısına “çocuk ve kadınlar var” yazmasına rağmen Rus ordusunun saldırılarına maruz kaldı. Rus güçlerinin birçok eve yerleştirdiği bombalar, mayın tuzakları ve gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle köy neredeyse tamamen yıkıldı. Yaşanan çatışmaların izlerini köydeki cadde boyunca görmek mümkün. Olay yerinde bulunan bir kadın yıkılan evleri göstererek, “Ben burada yaşıyorum. Yıkılan evlerin sahiplerinin komşusuyum” dedi. (İHA)
07.00:
Ukrayna'da büyük kayıp veren ve hüsrana uğrayan Rus ordusunun işgal harekatının başına yeni bir komutan geldi. İstasyon katliamının emrini verdiği öne sürülen yeni komutanın ‘Donbas'ta başarı’ için seçildiği belirtiliyor.
Savaşta beklediği ilerlemeyi sağlayamadığı belirtilen Rusya’nın işgalin başına Güney Askeri Bölge Komutanı General Aleksandr Dvornikov’u getirdiği belirtiliyor.
KATLİAM EMRİ!
Göreve başlayan komutanın, Kramatorsk tren istasyonundaki katliamın da emrini verdiği iddia ediliyor. Saldırıda Donbas bölgesinden kaçmaya çalışan 52 sivil hayatını yitirmiş, çok sayıda kişi yaralanmış ve uzuvlarını kaybetmişti.
01:10
Ukrayna’nın doğusunda bulunan Harkov kentine Rus ordusu tarafından füze saldırısı düzenlenmesinin ardından Harkov Valisi Oleg Sinegubov, “Harkov’un Rus ordusundan temizlenen bölgelerinde sivil halka Bucha’daki gibi davranıldı” dedi.
23:20
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile Kiev’de düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, “Ukrayna halkının kazanacağından şüphem yok” dedi. Ayrıca Johnson, Buça’da sivillerin öldürülmesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in itibar kaybettiğini belirtti ve "Rusya Kiev’in birkaç saat içinde düşeceğini düşünüyordu. Onlar çok fazla yanıldılar ve Ukraynalılar gücünü gösterdi." dedi.
22:00
Rusya’nın Ukrayna’da saldırıları devam ederken, bugün iki ülke arasında üçüncü esir takası gerçekleştirildi. Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, iki ülke arasında gerçekleştirilen esir takasının ardından yaptığı açıklamasında, “Ukrayna, Rusya ile üçüncü esir takasını gerçekleştirdi ve 12 Ukraynalı asker evine döndü. Anlaşma kapsamında 14 sivil vatandaşımız da Ukrayna’ya geri döndü” ifadelerini kullandı.
19:30
Rus ordusunun, Ukrayna'nın Luhansk Bölgesi’ndeki bir nitrik asit tankını vurması sonucu Luhansk Bölgesel Askeri Yönetimi Başkanı Sergey Gaigai, halka zehirlenmemesi için pencerelerin kapatılması uyarısında bulundu.
19:30
Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken, Rus ordusu bu kez Ukrayna’nın Luhansk Bölgesi'ndeki Rubijne kentine havadan saldırı gerçekleştirdi. Saldırılar sırasında 1 petrol tesisinin yanı sıra 1 bina ve kimya tesisinin de vurulduğu öğrenildi. Luhansk Bölgesel Askeri Yönetimi Başkanı Sergey Gaigai sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırıyı doğrulayarak, "Yine bir kimyasal saldırı. Roketler Rubijne yakınlarındaki nitrik asit tankına isabet etti. Kendinizi koruyun. Kapalı bir ortamdaysanız kapı ve pencereleri kapatın" diyerek halkı uyardı. Ukrayna basını da halk arasında kezzap olarak bilinen nitrik asidin iç organlar, cilt ve gözleri tahrip ettiğini anlatarak nitrik asidin zararlarına karşı halkı bilinçlendirmeye çalışıyor.
16.58
Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gelerek Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşen Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, “İşlenen savaş suçlarını görmezden gelemeyiz” dedi.
Rusya ve Ukrayna arasında 45 gündür süren savaş süresince birçok siyasi liderle görüşen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, başkent Kiev’de Avusturya Başbakanı Karl Nehammer’i ağırladı. Ziyaret esnasında ikili görüşme öncesinde açıklama yapan Zelenskiy, “Bizim için Avusturya’nın Rusya karşısında bizi desteklemesi önemli bir sinyal. Yapılan yardımlar için size teşekkür ederim. Bugün yardımlara ilişkin detaylıca konuşacağız. Meydanlara inen ve bizi destekleyen halkınıza da çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. İkili görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen liderler görüşmeye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Zelenskiy görüşmeye dair yaptığı açıklamada, “Başbakan Nehammer, Bucha’yı da ziyaret etti. Görüşmede ikili ilişkilerimizi, Ukrayna’nın Avrupa Birliği’ne girmesine ilişkin desteği, Rusya’ya uygulanması gereken yaptırımları da konuştuk. İnsani yardımlar ve silah yardımları için de teşekkür ederim. Avrupalı liderlerin hepsi olmasa da bazıları Ukrayna’ya geliyor bu güzel bir sinyal. Rusya’dan arta kalanları kendileri görüyor” dedi.
“İşlenen savaş suçlarını görmezden gelemeyiz”
Avusturya Başbakanı Nehammer görüşme sonrası yaptığı açıklamasında, "Ukrayna halkı çok zor zamanlardan geçiyor. Avusturya Avrupa Birliği’nin bir parçasıdır. İşlenen savaş suçlarını görmezden gelemeyiz. Adalet nerde yok olduysa oraya yardım etmek gerekir. Avusturya yaptırımları tamamen destekliyor ve kendi imkanlarıyla yardım ediyor. Yaptırımları artıracağız. Yeni yaptırım paketi kabul edildi ve bu sonuncusu olmayacak. Avusturya Mariupol’de insani koridorların açılması konusunda destek verecek. Ukrayna’dan savaştan kaçarak ülkemize gelenlere yardım edeceğiz. Bucha’da korkunç şeyler yaşandı. Bu savaş suçlarıyla uluslararası ceza adalet sistemi ilgilenmeli" açıklamasını yaptı.
15.29
Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırıların ardından birçok ülke Rusya'ya yaptırımlar uygularken, son adım Amerikan teknoloji şirketi Google'a ait olan çevrimiçi video paylaşım ve sosyal medya platformu Youtube'tan geldi. Youtube, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın resmi kanalına erişimi engelledi. Duruma Rusya'dan ise tepki gecikmedi. Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Roskomnadzor, Amerikalı şirket Google'dan Duma'nın Youtube kanalı Duma TV'ye erişimi derhal yeniden başlatmasını ve bu tür kısıtlamaların getirilmesinin nedenini açıklamasını talep etti" denildi. Açıklamada Google'ın yaptırımlar çerçevesinde böyle bir karar alamayacağı ve gerekçe sunulmadığı da belirtilirken, Google tarafından daha önce de benzer bir girişimde bulunulduğu hatırlatıldı.
14.42
Belarus sınırında bulunan Çernihiv kentine bağlı köylerde yapılan çalışmalarda çok sayıda sivilin cansız bedeni bulundu. Öte yandan, Rus ordusunun karargah olarak kullandığı öğrenilen bir kilisede harabeye dönmüş halde bulundu. Konuya ilişkin açıklama yapan Ukrayna Acil Durumlar Servisi, "Rus askerlerinden arındırılan Yagida ve Lubnıy köylerinde arama ve patlayıcı madde temizleme çalışmaları sürüyor. Burada işgalcilerin karargah olarak kullandıkları kilise de mevcut. Patlayıcı maddelerin yanı sıra Rus ordusunun bıraktığı çöpler ve öldürdükleri insanlara ait cesetler bulunuyor. Böyle bir şey affedilebilir mi? Kurtarıcılar (!) ne kadar acı getirirler topraklarımıza. Affetmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
14.14: PUTİN 9. KOMUTANINI KAYBETTİ
45 gündür süren savaşta şimdiye kadar 8 komutanın öldüğü doğrulanmıştı. Dün listeye bir Komutan daha eklendi. 59. Muhafız Tank Alayı'nın komutanı Alexander Bespalov'un hayatını kaybettiği ve Özersk'te defnedildiği yerel kaynaklar tarafından doğrulandı.
Komutanın kız kardeşi Tatyana Karsakova da ölümü doğrulayarak “Yakın birini kaybettiğinizde hissettiğiniz acıyı kelimelerle ifade etmek imkansız. Sevgili kardeşim, her zaman kalbimizde yaşayacaksın” açıklamasında bulundu.
ÖLDÜRÜLEN KOMUTANLARIN ÜZERİNE ÇARPI ATILIYOR
Öldürülen üst düzey askerlerin fotoğraflarını üstüne çarpı atarak paylaşan Ukraynalı yetkililer Rusya'nın çatışmalarda ciddi kayıplar verdiğini iddia ediyor.
Ukrayna Ordusu son olarak 30 Mart'ta Rusya'nın Harkov'daki kanlı saldırısını yöneten Albay Denis Kurilo'yu 'ortadan kaldırdığını' açıklamıştı.
19 Mart'ta da Rus Güney Askeri Bölgesi 8. birlik komutanı olan Mordviçev'in Çernobayevka kasabasındaki top atışı sonucu hayatını kaybettiği açıklanmış komutanın üzerinde çarpı olan fotoğrafı yayınlanmıştı.
13.18
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgal edeceği tarihi neredeyse tam olarak tahmin eden Liberal Demokrat Parti lideri Vladimir Jirinovski 5 Nisan'da koronavirüse yenik düştü. Rusya’da Devlet Başkanı Vladimir Putin’den sonra en karizmatik siyasi figür olarak tanınan ve asıl mesleği Türkologluk olan 75 yaşındaki Jirinovski koronavirüse yakalanmasına rağmen evde tedaviyi tercih etmiş ancak durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırılmıştı.
PUTİN VE MEDVEDEV KATILDI
Rus siyasetinin tanınmış isimlerinden biri olan Jirinovski'nin Cenaze töreni dün Moskova'da gerçekleştirildi. Cenaze törenine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve eski Cumhurbaşkanı Dmitri Medvedev de katıldı.
PUTİN 'NÜKLEER ÇANTA' İLE GELDİ
Rus lider cenazeye geniş güvenlik önlemleri ile katıldı. Putin'in yanındaki siyah takım elbiseli adamlardan birinin elinde 'Nuclear football' olarak bilinen 'Nükleer Çanta' olması dikkatlerden
SALONA AKRABALARI BİLE ALINMADI
Telegram kanalı VCHK-OGPU, Putin'in tabutun başına gelip Jirinovski'ye veda ettiği sırada salonun tamamen boşaltıldığı hatta akrabalarının bile içeri alınmadığını iddia etti.
Ajanslara düşen görüntülerde Putin'in bir demet kırmızı gülü tabutun dibine yerleştirdiği görülüyor ancak salonun geri kalanına dair herhangi bir fotoğraf yok.
SUİAKST KORKUSU
Rus liderin cenazeye yanında 'Nükleer çanta' olan geniş bir koruma ekibi ile katılması ve salonun tamamen boşaltılması 'Putin'in suikast girişimlerinden korkması' olarak yorumlandı.
Ukrayna işgali sonrası Putin'e yönelik 'suiakst iddiaları' ayyuka çıkarken Rus lider dört farklı güvenlik katmanından oluşan özel bir birlik tarafından korunuyor. Koruma ordusu Rus liderin ziyaretlerinden önce mümkün olan her yeri araştırıyor. Putin'in geleceği alana keskin nişancılar yerleştiriliyor.
Rus liderin zehirlenmesi ihtimaline karşılık Putin'in her yediğini tadan özel bir çeşnicibaşı bile var.
TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERDE FARKLI ROLLE ÜSTLENDİ
Putin'in cenazesine katıldığı Jirinovski, Türkiye ile Rusya arası ilişkilerde farklı roller üstlenmişti. 90’lı yılları başında takındığı aşırı milliyetçi tavırla kendisini Türkiye düşmanı ilan etmişti.Sergilediği PKK sempatizanı tavrının doruk noktası Yunanistan’dan Rusya’ya kaçan terörist başı Abdullah Öcalan’ı konuk etmesi olmuştu.
2000’lı yıllarda Türkiye’ye karşı daha ılımlı tavır takınan Jirinovski’nin özellikle Rusya ile Türkiye arasında 2015’te patlak veren uçak krizinde rol oynadığı, Rusya lideri Putin ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın barışmasına katkı sağladığı öne sürülmüştü.
13.05
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus ordusunun 24 Şubat-9 Nisan arasındaki kayıplarına dair bilgi verildi. Açıklamada, Rus ordusundan 19 bin 100 askerin hayatını kaybettiği ifade edildi. Rusya'nın ayrıca 705 tank, bin 895 zırhlı araç, 335 topçu sistemi, 108 çoklu roketatar sistemi, 55 hava savunma sistemi, 151 uçak ve 136 helikopterinin imha edildiği belirtildi. Rus güçlerinin 7 gemi-tekne, 76 yakıt aracı, 112 insansız hava aracı ve bin 363 aracını da kaybettiği aktarıldı.
12.56
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarında 45. güne girilirken, can kaybı da artıyor. Ukrayna Başsavcılığı tarafından yapılan son açıklamada, saldırıların başladığı 24 Şubat'tan bu yana 176 çocuğun hayatını kaybettiği, 324 çocuğun ise yaralandığı belirtildi. Dün Donetsk bölgesinin Kramatorsk kentinde 4 binden fazla kişinin tahliye edilmeyi beklediği tren istasyonuna gerçekleştirilen saldırıda ise 5 çocuğun yaşamını yitirdiği, 16'sının da yaralandığı aktarıldı.Rus birliklerinin sivil alt yapı ve yerleşim bölgelerine düzenlediği saldırılarda 928 eğitim kurumunun hasar gördüğü, bunlardan 84'ünün tamamen yıkıldığı ifade edildi.
12.13
Rusya-Ukrayna savaşı 45. gününde devam ediyor. Ukraynalı askerler bir yandan topraklarını savunurken, bir yandan da halka destek veriyor. Davul, saksafon ve çeşitli müzik aletlerini alarak sokağa inen Ukraynalı askerler, halka destek olmak için konser verdi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserde askerler, şarkılar çalıp dans etti. Birçok vatandaş, kendisini müziğin ritmine bırakarak askerlerle birlikte ritim tuttu.
10.37
Rusya-Ukrayna savaşında 45. güne girilirken Ukrayna’nın Bucha kentinden dünya kamuoyunu dehşete düşüren görüntüler gelmeye devam ediyor. Sivillere yönelik katliamın boyutunun her geçen gün arttığı Bucha'da bugüne kadar yüzlerce ceset bulundu. Ekipler sürdükleri çalışmalarında evlerden sivillere ait cansız bedenleri çıkarmaya devam ediyor. Sivillerin bazılarının uyudukları yatağında vurulduğu, bazılarının ise evlerinin bodrum katlarında hayatını kaybettikleri görülüyor. Evlerde bulunan cesetlere tuzaklanmış olma ihtimaline karşı önce bomba imha uzmanları müdahale ediyor. Daha sonra ceset toplama işlemini gerçekleştiren ekipler, torbalara koydukları cansız bedenleri soğutucu bulunan kamyonetlere yükleyerek kimlik tespiti ve kayıt işlemleri için mezarlığa götürüyor.
Bucha ve çevresinde siviller arasındaki can kaybı henüz netlik kazanmazken, sürdürülen aramalarla askerlerden çok sivillere ait cesetlere ulaşılıyor.
10.12
Rus lider Vladimir Putin cephedeki hezimetin ardından işgal güçlerinin komutanını değiştirdi. Rus birliklerinin haftalardır yoğun bombardımana tuttuğu Azak Denizi kıyısındaki Mariupol kentinin merkezi halen Ukrayna güçlerinin elinde. Savaş Çalışmaları Enstitüsü (ISW), Rus saldırılarının Mariupol çevresinde devam ettiğini ancak liman şehrinde kontrolün Ukrayna'da olduğunu bildiriyor.
Ukrayna'nın güneyindeki bir başka şehir Herson'da ise misilleme saldırısı sonuç veriyor. Ukrayna birlikleri, savaşın başında Rusya'nın eline geçen şehri kurtarmak için saldırıyor ve Rus işgalciler tehdit altında.
Karadeniz kıyısındaki Ukrayna'nın en stratejik kenti Odesa'da Cumartesi akşamdan Pazartesi akşamına kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Odesalı yetkililer, Rusya'nın füze saldırıları düzenleyebileceğini söylüyor.
İngiltere, bu sabah yayınladığı bilgi notunda Rus ordusunun Ukrayna'nın güneyi ve doğusunda hava saldırılarını artırmasını beklediğini kaydetti. İngiltere'ye göre, Ruslar özellikle güneydeki Mariupol ve Mykolaiv'e odaklanmış durumda.
Doğudaki İzyum çevresinde Rus saldırıları sürüyor ancak Rusya bölgede henüz yeni toprak kazanabilmiş değil.
Donbas'taki Rus askerlerinin Rubizhne, Popasna ve Marinka'yı ele geçirmeye çalıştığını aktaran ISW'ye göre, cephe hattından dönen Rus taarruz güçleri yeniden savaşa katılmayı reddediyor.
PUTİN YENİ KOMUTAN ATADI
Kremlin'in ilk kez hafta içinde Ukrayna'da verilen ağır kayıpları kabul ettiği Rusya'da, Vladimir Putin işgal güçlerinin komutanını değiştirdi. General seviyesinde en az yedi komutanını kaybeden ve öldürülen askerlerinin beşte birinin subay olduğu Rus ordusunu artık Ukrayna'da Alexander Dvornikov yönetecek.
BBC'ye konuşan batılı bir yetkili, Rus ordusunun Ukrayna'ya tekrar saldırmak için yeniden organize olduğunu, General Alexander Dvornikov'un ise Suriye'de çok fazla savaş tecrübesi bulunduğunu söyledi. BBC'nin haberine göre, Putin Rusya'da 9 Mayıs'ta kutlanacak Zafer Günü öncesi Ukrayna'da bazı başarılar elde etmeyi hedefliyor.
09.00
Rus ordusunun Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde bulunan Kramatorsk şehrinde tahliyeleri bekleyen sivillerin bulunduğu tren istasyonuna gerçekleştirdiği saldırının bilançosu artmaya devam ediyor.
Donetsk Valisi Pavlo Kyrylenko, Ukrayna’nın Kramatorsk kentinde sivillerin beklediği tren istasyonuna yapılan saldırı hakkında yaptığı açıklamada, "Bugün tüm dünya Kramatorsk’taki tren garı saldırısında ölen 5’i çocuk 52 vatandaşın yakınlarına başsağlığı diliyor" ifadelerini kullandı.
“KÖTÜLÜKLERİNİN SINIRI YOK”
Çok sayıda yaralının da bulunduğu saldırı tüm dünyada şok etkisi yaratırken Ukrayna bu saldırının çok büyük bir savaş suçu olduğunu söyledi ve Zelenski de saldırıyı “Rusların yaptığı kötülüklerin sınırı yok” diyerek kınadı.
Rusya ise, Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Kramatorsk şehrinde sivillerin tahliye için beklediği tren istasyonuna düzenlenen füze saldırısıyla "ilgisi olmadığını" savundu.
Rusya Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada "Rusya'nın tren istasyonuna saldırdığına yönelik iddialar provokasyondur ve kesinlikle yanlıştır." dedi.
Telegram hesabından paylaşım yapan Vali Pavlo Kyrylenko, saldırı sırasında binlerce sivilin tren istasyonunda olduğunu, bu kişilerin Ukrayna'nın daha güvenli bölgelerine tahliye edilmek üzere trenlere binmek için beklediğini yazmıştı.
Ukrayna’nın, Rusya saldırıların yönünü Donbass’a çevirmeye karar verince bu bölgelerde yaşayan sivillere tahliye çağrısı yaptığı biliniyor. Tren istasyonunda biriken kalabalığın da Rusların hedefi olmak istemeyen çok sayıdaki sivilden kaynaklandığı açıkça görülüyor.
EMRİ VEREN İSMİ AÇIKLADILAR!
Batılı kaynaklar Rusya saldırıyı düzenlediğini inkâr etse de saldırı emrinin Rus General Aleksandr Dvornikov tarafından verildiğini açıkladı. Aleksandr Dvornikov, Rusya’nın Suriye’ye gönderdiği birliklerde görev yapmış bir komutan.
Dvornikov, 2015’te Rusya tarafından Suriye’ye gönderilen ilk yüksek rütbeli subay olarak tanınıyor. Aleksandr Dvornikov, Suriye’de gösterdiği başarıların ardından 2016 yılında ‘Kahramanlık’ ödülü almış ve sonrasında da Güney Bölge Komutanı olarak atanmıştı.
General Dvornikov’un Rusya’nın Kiev ve çevresindeki şehirlerden çekilip savaşın yönünü Donbass’a çevirdikten sonra Putin tarafından görevlendirildiği düşünülüyor. Donetsk ve Luhansk çevresinde yoğunlaşacak savaşta önümüzdeki günlerde komutanın Dvornikov olacağı tahmin ediliyor.
NATO ANALİZE BAŞLADI
NATO’da görevli askerler ise şimdiden Aleksandr Dvornikov’un geçmişteki emirlerini ve taktik kararlarını inceleyen bir dosya oluşturmaya başladı. Tanınmış bir asker olan Rus Generalin geçmiş yıllardaki savaş deneyimleri analiz edilerek Rusya’nın önümüzdeki günlerde atacağı adımlar tahmin edilmeye çalışılacak.
Öte yandan Rus lider Putin ile arasının iyi olduğu söylenen, onun elinden ödüller ve kahramanlık madalyaları aldığı bilinen Dvornikov’un Putin’i memnun etmesinin zor olduğu yorumları da yapıldı. Vladimir Putin’in yaşanan başarısızlıkların ardından çok öfkeli olduğu ve en güvendiği kişileri bile bir anda silerek isimlerinin üstünü çizmeye başladığı belirtiliyor.
01.08
Ukrayna’nın Donetsk bölgesinin valiliği, Kramatorsk kentinde sivillerin beklediği tren istasyonuna gerçekleştirilen saldırıda can kaybının 52'ye yükseldiğini duyurdu.
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta 45. güne girildi. Rusya sivilleri hedef almayı sürdürüyor. Rus ordusunun Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde bulunan Kramatorsk şehrinde tahliyeleri bekleyen sivillerin bulunduğu tren istasyonuna gerçekleştirdiği saldırının bilançosu artmaya devam ediyor. Donetsk Valisi Pavlo Kyrylenko, Ukrayna’nın Kramatorsk kentinde sivillerin beklediği tren istasyonuna yapılan saldırı hakkında yaptığı açıklamada, "Bugün tüm dünya Kramatorsk’taki tren garı saldırısında ölen 5’i çocuk 52 vatandaşın yakınlarına başsağlığı diliyor" ifadelerini kullandı. Donetsk Valisi Kyrylenko daha önce yaptığı açıklamada tren istasyonuna yapılan saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 50 olduğunu bildirmişti.