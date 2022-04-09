Rusya - Ukrayna savaşıyla ilgili Putin'den yeni hamle! Orduya müdahale etti, büyük değişim!

Rusya ve Ukrayna arasında 45 gündür süren savaş süresince birçok siyasi liderle görüşen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, başkent Kiev’de Avusturya Başbakanı Karl Nehammer’i ağırladı. Ziyaret esnasında ikili görüşme öncesinde açıklama yapan Zelenskiy, “Bizim için Avusturya’nın Rusya karşısında bizi desteklemesi önemli bir sinyal. Yapılan yardımlar için size teşekkür ederim. Bugün yardımlara ilişkin detaylıca konuşacağız. Meydanlara inen ve bizi destekleyen halkınıza da çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. İkili görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen liderler görüşmeye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Zelenskiy görüşmeye dair yaptığı açıklamada, “Başbakan Nehammer, Bucha’yı da ziyaret etti. Görüşmede ikili ilişkilerimizi, Ukrayna’nın Avrupa Birliği’ne girmesine ilişkin desteği, Rusya’ya uygulanması gereken yaptırımları da konuştuk. İnsani yardımlar ve silah yardımları için de teşekkür ederim. Avrupalı liderlerin hepsi olmasa da bazıları Ukrayna’ya geliyor bu güzel bir sinyal. Rusya’dan arta kalanları kendileri görüyor” dedi.