Rusya-Ukrayna arasında arabulucu olan Türkiye NATO'dan daha fazlasını yaptı: Ankara sayesinde Odessa’yı kurtarabildik...

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ukrayna içindeki (Donbass) toplam Rus taburlarının sayısı 76'ya kadar çıkıyor. Son birkaç günde 11 tabur eklendi. Şu anda tam olarak nerede oldukları söylenemiyor ancak tüm bu taburlar doğuda ve güneyde bulunuyor. Kuzeyde, Ruslar Harkiv civarını bombalamaya devam ediyor. Ukrayna'nın İzyum kentinin güneyi ve güneydoğusunda da çatışmalar devam ediyor" denildi.