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DünyaRusya-Ukrayna arasında arabulucu olan Türkiye NATO'dan daha fazlasını yaptı: Ankara sayesinde Odessa’yı kurtarabildik...
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Rusya-Ukrayna arasında arabulucu olan Türkiye NATO'dan daha fazlasını yaptı: Ankara sayesinde Odessa’yı kurtarabildik...

Ukrayna ile Rusya arasındakiler çatışmalar ülkenin doğusundaki Donbass bölgesinde yoğunlaştı. Mariupol, Odessa ve Mıkolayiv kentleri kilit yerler durumunda. Fransız Le Monde gazetesi, Rusya-Ukrayna arasında arabulucu olan Türkiye’nin, Ukrayna için de diğer NATO ülkelerinden daha fazlasını yaptığını yazdı. Haberde görüşlerine yer verilen Ukraynalı bir diplomat, Boğazların savaş gemilerine kapatıldığını hatırlatarak, “Ankara sayesinde Odessa’yı kurtarabildik” dedi.

• 20 Nisan 2022 - 09:45 • Son Güncelleme:
• 20 Nisan 2022 - 09:45 • Son Güncelleme:
1Rusya-Ukrayna arasında arabulucu olan Türkiye NATOdan daha fazlasını yaptı: Ankara sayesinde Odessa’yı kurtarabildik...

Fransa’nın önde gelen gazetelerinden Le Monde, Rusya-Ukrayna savaşında müzakerelere ev sahipliği yapmanın yanı sıra bir dizi diplomasi trafiği yürüten Türkiye’nin krizdeki kilit rolünü manşete taşıdı.

2Rusya-Ukrayna arasında arabulucu olan Türkiye NATOdan daha fazlasını yaptı: Ankara sayesinde Odessa’yı kurtarabildik...

“Türkiye neden Karadeniz’deki ihtilafın hakemi oldu?” başlıklı haberde, Moskova ve Kiev’le olan ayrıcalıklı ilişkilerinin gücüyle Ankara’nın, kendisini çatışmanın ana arabulucusu olarak konumlandırdığı ve özellikle iki kamp arasında iki müzakere oturumuna ev sahipliği yaptığının altı çizildi.

3Rusya-Ukrayna arasında arabulucu olan Türkiye NATOdan daha fazlasını yaptı: Ankara sayesinde Odessa’yı kurtarabildik...

Haberde görüşlerine yer verilen Ukraynalı bir diplomatın, “Ankara sayesinde Odessa’yı kurtarabildik” dediği aktarıldı.

4Rusya-Ukrayna arasında arabulucu olan Türkiye NATOdan daha fazlasını yaptı: Ankara sayesinde Odessa’yı kurtarabildik...

Türkiye’nin diğer NATO ülkelerinden daha fazlasını yaptığının vurgulandığı haberde, “Türkiye, savaşın dördüncü gününde Boğazları tüm savaş gemilerine kapatarak ‘Boğazların koruyucusu’ rolünü oynamasaydı, Rusya bölgeye ek deniz takviyesi gönderebilirdi.

5Rusya-Ukrayna arasında arabulucu olan Türkiye NATOdan daha fazlasını yaptı: Ankara sayesinde Odessa’yı kurtarabildik...

O zaman Ukrayna şehirleri Mariupol, Çernihiv veya Harkiv kaderine mahkum edilirdi” ifadeleri yer aldı.

6Rusya-Ukrayna arasında arabulucu olan Türkiye NATOdan daha fazlasını yaptı: Ankara sayesinde Odessa’yı kurtarabildik...

ABD Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Donbass bölgesinde ve ülkenin güneydoğusunda 76 Rus taburunun bulunduğunu, bunların 11'inin son birkaç günde eklendiğini duyurdu.

7Rusya-Ukrayna arasında arabulucu olan Türkiye NATOdan daha fazlasını yaptı: Ankara sayesinde Odessa’yı kurtarabildik...

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ukrayna içindeki (Donbass) toplam Rus taburlarının sayısı 76'ya kadar çıkıyor. Son birkaç günde 11 tabur eklendi. Şu anda tam olarak nerede oldukları söylenemiyor ancak tüm bu taburlar doğuda ve güneyde bulunuyor. Kuzeyde, Ruslar Harkiv civarını bombalamaya devam ediyor. Ukrayna'nın İzyum kentinin güneyi ve güneydoğusunda da çatışmalar devam ediyor" denildi.

8KARA KÖPRÜSÜ OLUŞTURMA PLANI

KARA KÖPRÜSÜ OLUŞTURMA PLANI

Nisan ayının başında düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesi basın mensuplarına konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Putin'in amacı, Donbass'ın tamamını kontrol etmeye çalışmak ve Donbass ile Rusya arasında bir kara köprüsü kurmaktır. Başkan Putin'in tüm Ukrayna'yı kontrol etme arzusundan vazgeçtiğine dair hiçbir belirti görmedik. Bu yüzden hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bu uzun bir süre devam edebilir" ifadelerini kullanmıştı.

9Rusya-Ukrayna arasında arabulucu olan Türkiye NATOdan daha fazlasını yaptı: Ankara sayesinde Odessa’yı kurtarabildik...

Rusyanın doğu ve güneyden başlattığı taarruzda Mariupol, Odessa ve Mıkolayiv kentlerinin kilit kentler olduğu düşünülüyor.

10Rusya-Ukrayna arasında arabulucu olan Türkiye NATOdan daha fazlasını yaptı: Ankara sayesinde Odessa’yı kurtarabildik...
11Rusya-Ukrayna arasında arabulucu olan Türkiye NATOdan daha fazlasını yaptı: Ankara sayesinde Odessa’yı kurtarabildik...

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