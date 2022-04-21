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DünyaRus donanmasının amiral gemisi Azak Denizi'nde batarken ABD uçağı menzildeydi! 'En büyük darbe' ortaya çıktı
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Rus donanmasının amiral gemisi Azak Denizi'nde batarken ABD uçağı menzildeydi! 'En büyük darbe' ortaya çıktı

Ukrayna savaşında 'Moskova' gemisinin batırılması Rusya'da şok etkisi yarattı. Moskova'nın Ukrayna füzeleri tarafından vurulmasından birkaç saat önce bir ABD uçağının Karadeniz'de devriye gezdiği ortaya çıktı. İngiliz The Times gazetesinin haberine göre Rus kruvazörünün feci hasar gördüğü gün, bir Boeing P8 Poseidon uçağı Moskova'nın 150 kilometre yakınındaydı.

• 21 Nisan 2022 - 09:07 • Son Güncelleme:
• 21 Nisan 2022 - 09:07 • Son Güncelleme:
1Rus donanmasının amiral gemisi Azak Denizinde batarken ABD uçağı menzildeydi En büyük darbe ortaya çıktı

Ukrayna ordusu, Rus donanmasına ilk büyük darbeyi Mart ayı ortasında Azak Denizi kıyısındaki Berdyansk limanında bir Rus savaş gemisini vurarak indirmişti. Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın büyük çıkarma gemisi Orsk'un sulara gömüldüğünü açıklamış ancak daha sonra batırılan geminin Rusya'nın büyük savaş gemilerinden Saratov olduğu aktarılmıştı. Orsk patlamalarda ağır hasar alırken, Caesar Kunikov ve Novocherkassk gibi çıkarma gemileri de hasar görmüştü.

2İLK ANDA YÜZLERCE KİŞİ ÖLDÜ, ABD UÇAĞI MENZİLDEYDİ

İLK ANDA YÜZLERCE KİŞİ ÖLDÜ, ABD UÇAĞI 'MENZİLDEYDİ'

Mart ayındaki ilk saldırıdan sonra Ukraynalılar bu kez Rusya'nın Karadeniz Filosu'ndaki en büyük gemisi Moskova'yı (Moskova) hedef aldı. Ukrayna ordusu, Karadeniz Filosu'nun kalbi Moskova'nın iki Neptün seyir füzesiyle vurulduğunu duyurdu.

3Rus donanmasının amiral gemisi Azak Denizinde batarken ABD uçağı menzildeydi En büyük darbe ortaya çıktı

Rus Karadeniz filosunun amiral gemisi en az bir Ukraynalı Neptün gemisavar füzesi tarafından vurulduğu anda yüzlerce denizcinin öldüğü düşünülüyor.

4Rus donanmasının amiral gemisi Azak Denizinde batarken ABD uçağı menzildeydi En büyük darbe ortaya çıktı

Geminin batması, Odesa'ya denizden çıkartma yapma olasılığını önemli ölçüde azalttı ve Rusya'nın Karadeniz'deki yeteneklerine darbe indirdi.

5Rus donanmasının amiral gemisi Azak Denizinde batarken ABD uçağı menzildeydi En büyük darbe ortaya çıktı

Yaklaşık 430 milyon dolara mal olan P8, ABD cephaneliğindeki en gelişmiş denizaltı avcılık ve savaş gemisi takip uçağı. Düşman gemilerini tespit etmek için su üzerine şamandıra bırakabilen uçak, gelişmiş APY-10 radarına sahip.

6Rus donanmasının amiral gemisi Azak Denizinde batarken ABD uçağı menzildeydi En büyük darbe ortaya çıktı

Uzmanlar bir P8'in 350 kilometreden daha uzak bir mesafede 10 bin metrekarelik radar alanını haritalayabileceğini tahmin ediyordu, bu da Moskova'nın battığı sıralarda menzil içinde olduğu anlamına geliyor.

7BİR ANDA RADARDAN KAYBOLDU

BİR ANDA RADARDAN KAYBOLDU

13 Nisan'da, AE681B hex kodlu bir P8, Sicilya'daki ABD Deniz Hava Üssü'nden Karadeniz yönüne doğru uçtu. İlk olarak, Kiev saatiyle 13.32'de Akdeniz üzerinde tespit edildi.

8Rus donanmasının amiral gemisi Azak Denizinde batarken ABD uçağı menzildeydi En büyük darbe ortaya çıktı

FlightRadar24'ten alınan veriler, P8'in öğleden sonra Romanya'nın Karadeniz kıyılarına ulaşmadan önce Balkanlar ve Bulgaristan üzerinden uçtuğunu gösteriyor.

9Rus donanmasının amiral gemisi Azak Denizinde batarken ABD uçağı menzildeydi En büyük darbe ortaya çıktı

Uçağın son kaydedilen konumu, Romanya'nın Valea Nucarilor kasabasının üzerinde, Ukrayna sınırından yaklaşık 20 kilometre uzakta, saat 15:27'deydi. Bu noktada P8, Moskova'nın felakete uğradığı yerden 150 kilometre kadar uzaktaydı.

10Rus donanmasının amiral gemisi Azak Denizinde batarken ABD uçağı menzildeydi En büyük darbe ortaya çıktı

FlightRadar24 monitörlerinden kaybolduğu zaman, P8 29 binden 11 bin 900 feet'e inmişti. Sonraki 2 saat 56 dakika boyunca P8'in yeri bilinmiyordu. Sonunda, 18.23'te Romanya'daki Casimcea kasabasının üzerinde Karadeniz kıyılarına doğru uçarak teyit edilen son konumundan yaklaşık 60 kilometre uzakta yeniden ortaya çıktı.

11Rus donanmasının amiral gemisi Azak Denizinde batarken ABD uçağı menzildeydi En büyük darbe ortaya çıktı

Savunma uzmanlarına göre bir P8 uçağı çatışma bölgesine girdiğinde, konumunu kaydeden cihaz olan transponderini kapatıyor.

12RUS DONANMASINA EN BÜYÜK DARBE, ABDLİ YETKİLİ TEMKİNLİ KONUŞTU

RUS DONANMASINA EN BÜYÜK DARBE, ABD'Lİ YETKİLİ TEMKİNLİ KONUŞTU

Moskova'nın vurulduğuna dair bilinen ilk haber, saat 20:42'de orduyla bağlantısı olan Ukraynalı bir gönüllünün Facebook mesajıyla geldi. Ukrayna'nın Odesa valisi 22.31'de saldırıyı ilk kez resmi olarak doğruladı.

13Rus donanmasının amiral gemisi Azak Denizinde batarken ABD uçağı menzildeydi En büyük darbe ortaya çıktı

Karadeniz Filosu'nun en büyük gemisi Moskova'nın batırılması Ukrayna'nın iki aya yaklaşık işgalde Rus donanmasına indirdiği en büyük darbe oldu. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, bu ay Amerika'nın Donbas bölgesindeki Ukrayna ordusuna istihbarat sağladığını itiraf etti, bu ise gizli bilgilerin Kiev ile paylaşıldığına dair ilk kamu itirafı oldu.

14Rus donanmasının amiral gemisi Azak Denizinde batarken ABD uçağı menzildeydi En büyük darbe ortaya çıktı

Üst düzey bir ABD savunma yetkilisi şunları söyledi:“NATO'nun doğu kanadına verdiğimiz desteğin yanı sıra, Romanya kıyılarında bazı sınırlı hava devriyeleri yürütüyoruz. Ancak operasyonel konuların ayrıntılarını konuşmayacağız.”

15Rus donanmasının amiral gemisi Azak Denizinde batarken ABD uçağı menzildeydi En büyük darbe ortaya çıktı

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