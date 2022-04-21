Rus donanmasının amiral gemisi Azak Denizi'nde batarken ABD uçağı menzildeydi! 'En büyük darbe' ortaya çıktı

Karadeniz Filosu'nun en büyük gemisi Moskova'nın batırılması Ukrayna'nın iki aya yaklaşık işgalde Rus donanmasına indirdiği en büyük darbe oldu. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, bu ay Amerika'nın Donbas bölgesindeki Ukrayna ordusuna istihbarat sağladığını itiraf etti, bu ise gizli bilgilerin Kiev ile paylaşıldığına dair ilk kamu itirafı oldu.