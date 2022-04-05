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DünyaPolonya Başbakanı Mateusz Morawiecki'nin Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a söylediği sözler dünya gündemine bomba gibi düştü!
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Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki'nin Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a söylediği sözler dünya gündemine bomba gibi düştü!

Rus ordusunun Bucha'daki katliamı tüm dünyayı şok etmişti. Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesi yapan Fransa Cumhurbaşkanı Macron çok sert bir tepki ile karşılaştı. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki'nin Macron'a hitaben söylediği sözler tabiri caizse gündeme bomba gibi düştü.

• 05 Nisan 2022 - 09:33 • Son Güncelleme:
• 05 Nisan 2022 - 09:33 • Son Güncelleme:
1Polonya Başbakanı Mateusz Morawieckinin Fransa Cumhurbaşkanı Macrona söylediği sözler dünya gündemine bomba gibi düştü

Rus ordusunun Ukrayna topraklarını işgal etmesiyle başlayan kanlı savaştan dünyayı dehşete düşüren haberler gelmeye devam ediyor. Ukrayna’nın Kiev bölgesindeki Bucha kentinin kontrolünü bir ay boyunca elinde tutan Rus güçleri geçtiğimiz gün kentten geri çekilmiş, kentte giren Ukrayna ordusu sokaklarda ve evlerde çok sayıda sivilin cansız bedeni ile karşılaşmıştı.

2Polonya Başbakanı Mateusz Morawieckinin Fransa Cumhurbaşkanı Macrona söylediği sözler dünya gündemine bomba gibi düştü

Bucha’daki vahşetin ardından dünya ayağa kalkarken, Polonya'dan çok sert bir tepki geldi.

3Polonya Başbakanı Mateusz Morawieckinin Fransa Cumhurbaşkanı Macrona söylediği sözler dünya gündemine bomba gibi düştü

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, sivillerin katledilmesine ilişkin uluslararası bir tepkinin ortasında Rus lider Putin ile telefon görüşmesi yapan Macron'u sert sözlerle eleştirdi.

4Polonya Başbakanı Mateusz Morawieckinin Fransa Cumhurbaşkanı Macrona söylediği sözler dünya gündemine bomba gibi düştü

Düzenlediği basın toplantısında Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a hitap eden Morawiecki, 'Putin ile kaç kez görüştünüz, neyi başardınız? Gerçekleşen eylemlerden herhangi birini durdurdunuz mu?' ifadelerini kullandı

5Polonya Başbakanı Mateusz Morawieckinin Fransa Cumhurbaşkanı Macrona söylediği sözler dünya gündemine bomba gibi düştü

Düzenlediği basın toplantısında Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a hitap eden Morawiecki, 'Putin ile kaç kez görüştünüz, neyi başardınız? Gerçekleşen eylemlerden herhangi birini durdurdunuz mu?' ifadelerini kullandı

6FRANSA VE ALMANYADAN RUSYA HAMLESİ

FRANSA VE ALMANYA'DAN RUSYA HAMLESİ

Öte yandan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock yaptığı açıklamada, 40 Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan ettiklerini duyurarak, söz konusu diplomatlardan ülkeyi 5 gün içinde terk etmelerini istedi. Baerbock ayrıca, Rusya'ya karşı mevcut yaptırımların daha da sıkılaştırılacağını, Almanya’nın Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine desteğini artıracağını ve NATO'nun doğu kanadının güçlendirileceğine vurgu yaptı.

7Polonya Başbakanı Mateusz Morawieckinin Fransa Cumhurbaşkanı Macrona söylediği sözler dünya gündemine bomba gibi düştü

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, Rusya‘nın Almanya Büyükelçisi Sergei J. Nechayev'i Bakanlığa çağırılarak, 40 Rus diplomatın istenmeyen ilan edildiği konusunda bilgilendirildiği belirtildi. Almanya'da akredite edilmiş 104 Rus Diplomat bulunuyor.

8Polonya Başbakanı Mateusz Morawieckinin Fransa Cumhurbaşkanı Macrona söylediği sözler dünya gündemine bomba gibi düştü

Almanya hükümeti ayrıca, Rusya’nın Ukrayna'nın Buça kentindeki katliamına yanıt olarak Rusya'ya karşı yeni cezai tedbirler almaya karar verdiğini açıkladı. Fransa ise ülkede görev yapan 35 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı.

9RUSYADAN İLK YANIT GELDİ

RUSYA'DAN İLK YANIT GELDİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Almanya’nın 40 Rus diplomatı sınır dışı ettiğini doğrulayarak, “Alman siyasi mekanizmasına gerekli yanıtı vereceğiz” dedi.

10Polonya Başbakanı Mateusz Morawieckinin Fransa Cumhurbaşkanı Macrona söylediği sözler dünya gündemine bomba gibi düştü

Almanya’nın çok sayıda Rus diplomatı sınır dışı etmesinin ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Zaharova Rus basınına verdiği demeçte, Almanya’nın 40 Rus diplomatı sınır dışı ettiğini doğrulayarak, “Alman siyasi mekanizmasına gerekli yanıtı vereceğiz” dedi.

11Polonya Başbakanı Mateusz Morawieckinin Fransa Cumhurbaşkanı Macrona söylediği sözler dünya gündemine bomba gibi düştü

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock yaptığı açıklamada, 40 Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan ettiklerini duyurmuş, söz konusu diplomatlardan ülkeyi 5 gün içinde terk etmelerini istemişti.

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