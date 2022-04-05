Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki'nin Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a söylediği sözler dünya gündemine bomba gibi düştü!

FRANSA VE ALMANYA'DAN RUSYA HAMLESİ

Öte yandan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock yaptığı açıklamada, 40 Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan ettiklerini duyurarak, söz konusu diplomatlardan ülkeyi 5 gün içinde terk etmelerini istedi. Baerbock ayrıca, Rusya'ya karşı mevcut yaptırımların daha da sıkılaştırılacağını, Almanya’nın Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine desteğini artıracağını ve NATO'nun doğu kanadının güçlendirileceğine vurgu yaptı.