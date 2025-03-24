Palandöken'e Nevruz bereketi düştü! İranlı turistler tatili fırsat bilip Türkiye'ye akın etti
Palandöken Kayak Merkezi'nde otellerdeki doluluk oranı, İranlı turistlerin 2 haftalık nevruz tatiliyle birlikte yüzde 60'lara ulaştı. Gündüz kayak yapan, geceleri de otellerin diskolarında eğlenen İranlı turistler, doyasıya tatilin keyfini çıkarıyor. Türkiye'nin yaz ve kış turizm cenneti olduğunu belirten İranlı Fateme Selmanzade, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da buradayız. 21 Mart, bütün varlıklar için uyanış, diriliş ve yaradılış günü olarak kabul edilir. Nevruz Bayramı tatili nedeniyle ülkemize yakın olan Erzurum'u tercih etmemizin en büyük nedeni burada kendimizi ev sahibi gibi görüyoruz. Çok güzel bir kar var ve yine muhteşem bir tatil yaşıyoruz" dedi.
Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)-
• 24 Mart 2025 - 10:45 • Son Güncelleme:
Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)-
• 24 Mart 2025 - 10:45 • Son Güncelleme: