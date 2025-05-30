Ordu'nun çalışkan kadınlarından örnek davranış! Nerede hasat varsa oradalar
Ordu'nun tarım alanındaki üretim aşamalarında erkeklerden daha çok rol oynayan kadınlar yılın yarısından fazlasını tarlada geçiriyor. Özellikle fındığın hasadında önemli rol oynayan Ordulu kadınlar, son dönemde bölgede ciddi gelir kapısı olan çileğin üretim safhalarında da elini taşın altına koyuyor. Ordulu kadınların tarlada, bağda, bostanda bu kadar etkin bir rol oynamasının tek bir gayesi var; aile ekonomisine katkıda bulunmak. Çileğin hasadında çalışan kadınlardan Tükez Tokgöz, 'İnşallah bereketli bir sezon olur. Burası bizim ekmek kapımız. İnsanlar burada çalışıyor ve faydalanıyorlar. Bence çilek hasadı fındığa göre daha basit. Burada arkadaşlarımız ile birlikte sabah bahçeye giriyoruz ve hasadı gerçekleştiriyoruz. Neredeyse kış aylarına kadar sezon devam ediyor' dedi.
İHA
• 30 Mayıs 2025 - 10:11 • Son Güncelleme:
İHA
• 30 Mayıs 2025 - 10:11 • Son Güncelleme: