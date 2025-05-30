Ordu'nun çalışkan kadınlarından örnek davranış! Nerede hasat varsa oradalar

"Burayı dikeli 3 sene oldu. Bu yıl yağmurdan dolayı biraz gecikme oldu ama çilekler şuanda güzelleşti, aroması çok güzel. Havaların durumuna göre kasım ayına kadar hasat sürüyor, biz de burada çalışıyoruz, çileklerimiz organik, yaza doğru daha da tatlı oluyor. Ortam da güzel, hem ekmek parası kazanıyoruz, hem de eğleniyoruz."