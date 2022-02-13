• 13 Şubat 2022 - 12:16 • Son Güncelleme:
Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'in ayrılık nedeni ortaya çıktı! İddialı sevişme sahneleri...
2021 yılına aşklarıyla damga vuran çiftlerden Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç kısa süreli ayrılığın ardından ilişkilerine bir şans daha vermişlerdi. Çiftinin ayrılma sebebinin Aşk Taktikleri isimli filmdeki sevişme sahneleri olduğu ortaya çıktı. Oğuzhan Koç'un sevgilisi Demet Özdemir'in Şükrü Özyıldız ile sevişme sahnesini görünce küplere bindiği iddia edildi.
• 13 Şubat 2022 - 12:16 • Son Güncelleme:
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Yaz aylarında başlayan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç aşkı, geçtiğimiz haftalarda Paris tatili dönüşü sürpriz bir şekilde sona erdi. Sessiz sedasız ayrılan ikili sosyal medyadan birbirini takip etmeyi bıraktı.
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Ünlü çiftin kısa süreli ayrılık yaşamasına Demet Özdemir ve Şükrü Özyıldız'ın 'Aşk Taktikleri' adlı filmdeki sevişme ve öpüşme sahneleri neden olmuş.
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