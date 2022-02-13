Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'in ayrılık nedeni ortaya çıktı! İddialı sevişme sahneleri...

Sevilen çift, ayrılık nedenine dair açıklama yapmaktan kaçındı. Ancak ikilinin ayrılığı yalnızca 1 ay sürdü. Oğuzhan Koç'un sevgilisine 14 Şubat için çok özel ve unutamayacağı bir parti hazırladığı ve barıştıkları ortaya çıktı.