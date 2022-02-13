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MagazinOğuzhan Koç ve Demet Özdemir'in ayrılık nedeni ortaya çıktı! İddialı sevişme sahneleri...
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• 13 Şubat 2022 - 12:16 • Son Güncelleme:

Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'in ayrılık nedeni ortaya çıktı! İddialı sevişme sahneleri...

2021 yılına aşklarıyla damga vuran çiftlerden Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç kısa süreli ayrılığın ardından ilişkilerine bir şans daha vermişlerdi. Çiftinin ayrılma sebebinin Aşk Taktikleri isimli filmdeki sevişme sahneleri olduğu ortaya çıktı. Oğuzhan Koç'un sevgilisi Demet Özdemir'in Şükrü Özyıldız ile sevişme sahnesini görünce küplere bindiği iddia edildi.

• 13 Şubat 2022 - 12:16 • Son Güncelleme:
1Oğuzhan Koç ve Demet Özdemirin ayrılık nedeni ortaya çıktı İddialı sevişme sahneleri...
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Yaz aylarında başlayan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç aşkı, geçtiğimiz haftalarda Paris tatili dönüşü sürpriz bir şekilde sona erdi. Sessiz sedasız ayrılan ikili sosyal medyadan birbirini takip etmeyi bıraktı.

2Oğuzhan Koç ve Demet Özdemirin ayrılık nedeni ortaya çıktı İddialı sevişme sahneleri...

Sevilen çift, ayrılık nedenine dair açıklama yapmaktan kaçındı. Ancak ikilinin ayrılığı yalnızca 1 ay sürdü. Oğuzhan Koç'un sevgilisine 14 Şubat için çok özel ve unutamayacağı bir parti hazırladığı ve barıştıkları ortaya çıktı.

3Oğuzhan Koç ve Demet Özdemirin ayrılık nedeni ortaya çıktı İddialı sevişme sahneleri...

Ünlü çiftin kısa süreli ayrılık yaşamasına Demet Özdemir ve Şükrü Özyıldız'ın 'Aşk Taktikleri' adlı filmdeki sevişme ve öpüşme sahneleri neden olmuş.

4KÜPLERE BİNDİ

KÜPLERE BİNDİ

Oğuzhan Koç, sevgilisi Demet Özdemir'in 'Aşk Taktikleri' adlı filmde Şükrü Özyıldız ile sevişme sahnesini görünce küplere binmiş.

5İLİŞKİLERİNE BİR ŞANS DAHA VERDİLER

İLİŞKİLERİNE BİR ŞANS DAHA VERDİLER

Demet Özdemir, 'Aşk Taktikleri' adlı filmdeki sevişme sahneleri sonrası çılgına dönen sevgilisi Oğuzhan Koç'un gönlünü zor da olsa almayı başardı.

6Oğuzhan Koç ve Demet Özdemirin ayrılık nedeni ortaya çıktı İddialı sevişme sahneleri...

İkili, ilişkilerine bir şans daha verdi.

7Oğuzhan Koç ve Demet Özdemirin ayrılık nedeni ortaya çıktı İddialı sevişme sahneleri...

Oğuzhan Koç'un sevgilisine 14 Şubat için çok özel ve unutamayacağı bir parti hazırladığı ve barıştıkları iddiası da gündemde.

8Oğuzhan Koç ve Demet Özdemirin ayrılık nedeni ortaya çıktı İddialı sevişme sahneleri...

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