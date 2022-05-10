Meteoroloji'den 38 il için son dakika açıklaması! Çok kuvvetli yağış geliyor, saat verildi! İki il özellikle uyarıldı ve...
Meteoroloji saat vererek son dakika ile duyurdu! Çok kuvvetli yağmur geliyor. İki kente bugün için özellikle uyarı yapıldı. Bugün 28 ilde yağışlar devam ediyor. Yarın ise sayı 38'e yükselecek. Sıcaklıklar baharın geldiğini hissettirse de yağan yağmur 'kış geri döndü' dedirtiyor. Bazı illerde kar yağışı dahi etkili oluyor. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi beklenen iller belli oldu. Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı, önümüzdeki günler için de hava durumu tahminlerini yayınladı. Bugün hava nasıl? Yarın hangi illerde yağış var? Havalar ne zaman düzelecek? İşte son dakika hava durumu açıklamaları...
Son dakika hava durumu tahminleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, (Malatya ve Elazığ hariç) Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Bolu ve Eskişehir çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Diğer yerler ise az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların, bu sabah ve öğle saatlerinde Hakkâri ve Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Sıcaklıklar Türkiye genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile zamanla Akdeniz Bölgesinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:
Yağışların; bu sabah ve öğle saatlerinde Hakkâri ve Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Bu hafta Çarşamba güney ve iç Ege ile Batı Akdeniz'de, perşembe doğu ve güney doğuda, cumartesi ve pazar Marmara'da yağmur olasılığı var. Sıcaklıklar perşembe gününden sonra artmaya başlayacak." demişti.
BUGÜN HAVA NASIL? EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 21°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 26°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 24°CParçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 24°CParçalı, zamanla az bulutlu
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 24°CParçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 20°CParçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 22°CParçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 21°CParçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısının yer yer çok bulutlu, Eskişehir ile Konya'nın batı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 20°CParçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 22°CParçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KAYSERİ °C, 17°CParçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 20°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 28°CAz bulutlu
ANTALYA °C, 24°CParçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 25°CAz bulutlu
ISPARTA °C, 22°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Ordu'nun iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 19°CParçalı ve az bulutlu
GÜMÜŞHANE °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 15°CParçalı, yer yer çok bulutlu
TRABZON °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 22°CParçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 18°CParçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 15°CParçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, (Malatya ve Elazığ hariç) bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, bölgenin güneydoğusunda 2500 metre üzeri rakımlı yerlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah ve öğle saatlerinde Hakkâri ve Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 20°CParçalı bulutlu
VAN °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 2500 metre üzeri rakımlı yerler karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Mardin, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 21°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 21°CParçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 19°CParçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 23°CParçalı, yer yer çok bulutlu
YARIN HAVA NASIL?
Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak. 38 ilde yağış bekleniyor.