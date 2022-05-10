Meteoroloji'den 38 il için son dakika açıklaması! Çok kuvvetli yağış geliyor, saat verildi! İki il özellikle uyarıldı ve...

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, (Malatya ve Elazığ hariç) bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, bölgenin güneydoğusunda 2500 metre üzeri rakımlı yerlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah ve öğle saatlerinde Hakkâri ve Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



ERZURUM °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KARS °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı