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GündemMeteoroloji'den 38 il için son dakika açıklaması! Çok kuvvetli yağış geliyor, saat verildi! İki il özellikle uyarıldı ve...
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Meteoroloji'den 38 il için son dakika açıklaması! Çok kuvvetli yağış geliyor, saat verildi! İki il özellikle uyarıldı ve...

Meteoroloji saat vererek son dakika ile duyurdu! Çok kuvvetli yağmur geliyor. İki kente bugün için özellikle uyarı yapıldı. Bugün 28 ilde yağışlar devam ediyor. Yarın ise sayı 38'e yükselecek. Sıcaklıklar baharın geldiğini hissettirse de yağan yağmur 'kış geri döndü' dedirtiyor. Bazı illerde kar yağışı dahi etkili oluyor. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi beklenen iller belli oldu. Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı, önümüzdeki günler için de hava durumu tahminlerini yayınladı. Bugün hava nasıl? Yarın hangi illerde yağış var? Havalar ne zaman düzelecek? İşte son dakika hava durumu açıklamaları...

• 10 Mayıs 2022 - 10:43 • Son Güncelleme:
• 10 Mayıs 2022 - 10:43 • Son Güncelleme:
1Meteorolojiden 38 il için son dakika açıklaması Çok kuvvetli yağış geliyor, saat verildi İki il özellikle uyarıldı ve...

Son dakika hava durumu tahminleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, (Malatya ve Elazığ hariç) Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Bolu ve Eskişehir çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

2Meteorolojiden 38 il için son dakika açıklaması Çok kuvvetli yağış geliyor, saat verildi İki il özellikle uyarıldı ve...

Diğer yerler ise az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların, bu sabah ve öğle saatlerinde Hakkâri ve Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

3Meteorolojiden 38 il için son dakika açıklaması Çok kuvvetli yağış geliyor, saat verildi İki il özellikle uyarıldı ve...

Sıcaklıklar Türkiye genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile zamanla Akdeniz Bölgesinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

4KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların; bu sabah ve öğle saatlerinde Hakkâri ve Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

5Meteorolojiden 38 il için son dakika açıklaması Çok kuvvetli yağış geliyor, saat verildi İki il özellikle uyarıldı ve...

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Bu hafta Çarşamba güney ve iç Ege ile Batı Akdeniz'de, perşembe doğu ve güney doğuda, cumartesi ve pazar Marmara'da yağmur olasılığı var. Sıcaklıklar perşembe gününden sonra artmaya başlayacak." demişti.

6BUGÜN HAVA NASIL EGE

BUGÜN HAVA NASIL? EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 21°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 26°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 24°CParçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 24°CParçalı, zamanla az bulutlu

7MARMARA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 24°CParçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 20°CParçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 22°CParçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 21°CParçalı ve az bulutlu

8İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısının yer yer çok bulutlu, Eskişehir ile Konya'nın batı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 20°CParçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 22°CParçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 17°CParçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 20°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

9AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 28°CAz bulutlu

ANTALYA °C, 24°CParçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 25°CAz bulutlu

ISPARTA °C, 22°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

10ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Ordu'nun iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 19°CParçalı ve az bulutlu

GÜMÜŞHANE °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 15°CParçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

11BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 22°CParçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 18°CParçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 15°CParçalı ve az bulutlu

12DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, (Malatya ve Elazığ hariç) bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, bölgenin güneydoğusunda 2500 metre üzeri rakımlı yerlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah ve öğle saatlerinde Hakkâri ve Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

13Meteorolojiden 38 il için son dakika açıklaması Çok kuvvetli yağış geliyor, saat verildi İki il özellikle uyarıldı ve...

MALATYA °C, 20°CParçalı bulutlu

VAN °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 2500 metre üzeri rakımlı yerler karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

14GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Mardin, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 21°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 21°CParçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 19°CParçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 23°CParçalı, yer yer çok bulutlu

15YARIN HAVA NASIL

YARIN HAVA NASIL?

Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak. 38 ilde yağış bekleniyor.

16PERŞEMBE HAVA DURUMU

PERŞEMBE HAVA DURUMU

17CUMA HAVA DURUMU

CUMA HAVA DURUMU

18CUMARTESİ HAVA DURUMU

CUMARTESİ HAVA DURUMU

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