MASTERCHEF ELEME POTASINA KİM GİTTİ? 5 Kasım gecesine damga vuran karar

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MasterChef eleme potasına kim gitti 5 Kasım?

MasterChef Türkiye'nin 5 Kasım 2026 tarihli bölümünde Bahar ve Eyyüp Can eleme potasına gitti.



MasterChef 5 Kasım eleme adayı kim oldu?

5 Kasım gecesinin yeni eleme adayları Bahar ve Eyyüp Can oldu.



MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı 5 Kasım?

MasterChef'te 5 Kasım takım dokunulmazlığını Mavi Takım kazandı.



MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı?

5 Kasım MasterChef bireysel dokunulmazlık oyununu Nurten kazandı.



Nurten eleme potasına kimi gönderdi?

Bireysel dokunulmazlığın sahibi Nurten, Bahar'ı eleme potasına gönderdi.



MasterChef Eyyüp Can potaya gitti mi?

Evet. Takım oylaması sonucunda Eyyüp Can eleme adayı oldu.



MasterChef Bahar eleme adayı oldu mu?

Evet. Bahar, Nurten tarafından eleme potasına gönderildi ve sezon içerisinde ilk kez eleme adayı oldu.



MasterChef 5 Kasım'da kim elendi?

5 Kasım 2026 tarihli MasterChef bölümünde eleme yapılmadı ve yarışmaya veda eden bir isim olmadı.



MasterChef eleme potasında kimler var?

Şu ana kadar eleme potasında Tolgahan, Ayşe, Bahar ve Eyyüp Can bulunuyor.