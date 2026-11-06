MASTERCHEF ELEME POTASINA KİM GİTTİ? 5 Kasım gecesine damga vuran karar
MasterChef eleme potasına kim gitti, 5 Kasım MasterChef eleme adayı kim oldu? MasterChef Türkiye'de dün gece dokunulmazlığı hangi takım kazandı, bireysel dokunulmazlığı kim aldı? TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin 5 Kasım 2026 Perşembe akşamı bölümünde takım dokunulmazlığı, bireysel dokunulmazlık ve eleme potası heyecanı yaşandı. Mavi ve kırmızı takımın karşı karşıya geldiği gecenin ardından potaya gönderilen yeni yarışmacılar belli oldu. Peki, MasterChef'te eleme potasına kim gitti? Bahar potaya mı gitti, Eyyüp Can eleme adayı mı oldu? MasterChef haftanın eleme adayları kimler? İşte 5 Kasım MasterChef'te yaşananlar ve eleme potasında son durum...
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MasterChef Türkiye'de 5 Kasım gecesi neler yaşandı? MasterChef eleme adayları kimler oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun değerlendirmeleriyle devam eden yarışmada haftanın kritik dokunulmazlık mücadelelerinden biri daha tamamlandı. Takım oyununda kaybeden taraf bireysel dokunulmazlık için yeniden tezgâh başına geçerken, gecenin sonunda Bahar ve Eyyüp Can eleme potasına giden yeni isimler oldu.
MASTERCHEF 5 KASIM DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye'de 5 Kasım akşamının ilk büyük mücadelesi takım dokunulmazlığı için verildi. Mavi takım ile kırmızı takım, şeflerin istediği uskumru dolması için mutfağa girdi.
Yarışmacılar verilen süre içerisinde en başarılı tabağı çıkarmaya çalıştı. Tadımların ardından şeflerin kararı açıklandı ve takım dokunulmazlığını Mavi Takım kazandı. Böylece mavi takım yarışmacıları eleme potası tehlikesinden kurtulurken kırmızı takımda bireysel dokunulmazlık mücadelesi başlad.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Takım oyununu kaybeden kırmızı takım yarışmacıları bu kez bireysel dokunulmazlığı kazanmak için karşı karşıya geldi.
Şefler yarışmacılardan zeytinyağlı kuru incir dolması hazırlamalarını istedi. Gecenin sonunda öne çıkan isim Nurten oldu. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda Nurten bireysel dokunulmazlığın sahibi olarak eleme potasına girmekten kurtuldu.
MASTERCHEF ELEME POTASINA KİM GİTTİ?
MasterChef izleyicilerinin en çok merak ettiği “5 Kasım MasterChef eleme adayı kim oldu?” sorusu da gecenin sonunda yanıt buldu.
Bireysel dokunulmazlığı kazanan Nurten, eleme potasına Bahar'ı gönderdi. Böylece Bahar haftanın üçüncü eleme adayı oldu.
Ardından kırmızı takım yarışmacıları arasında eleme oylaması gerçekleştirildi. Oylamanın sonucunda en fazla oyu alan Eyyüp Can da eleme potasına girdi.
Böylece 5 Kasım gecesinin eleme adayları Bahar ve Eyyüp Can olarak açıklandı.
BAHAR İLK KEZ ELEME POTASINDA
5 Kasım MasterChef bölümünün dikkat çeken ayrıntılarından biri de Bahar'ın eleme adayı olmasıydı.
Bahar, sezon boyunca uzun süre eleme potasından uzak kalmayı başarmıştı. 13 hafta boyunca potaya gitmeyen Bahar, bu sezon ilk kez eleme adayı oldu. Bu gelişme gecenin öne çıkan anlarından biri olarak dikkat çekti.
MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER?
5 Kasım gecesinin ardından MasterChef eleme potasında şu ana kadar dört yarışmacı bulunuyor.
Haftanın ilk eleme mücadelesinin ardından Tolgahan ve Ayşe eleme adayı olmuştu. 5 Kasım bölümünde ise bu isimlere Bahar ve Eyyüp Can eklendi.
Buna göre MasterChef'te şu ana kadar eleme potasına giren yarışmacılar:
Tolgahan
Ayşe
Bahar
Eyyüp Can
5 KASIM MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?
5 Kasım MasterChef bölümünde yarışmaya veda eden bir isim olmadı. Gecede takım ve bireysel dokunulmazlık oyunları oynandı ve yeni eleme adayları belirlendi.
Dolayısıyla 5 Kasım gecesi MasterChef'te kimse elenmedi. Bahar ve Eyyüp Can'ın potaya girmesiyle haftanın eleme yarışmacıları şekillenmeye devam etti.
5 KASIM MASTERCHEF'TE NELER YAŞANDI?
Gecenin kısa özeti şöyle oldu: Takım dokunulmazlığını Mavi Takım, bireysel dokunulmazlığı ise Nurten kazandı. Nurten'in tercihiyle Bahar eleme potasına gönderilirken, takım oylamasından Eyyüp Can çıktı.
Böylece MasterChef Türkiye'de haftanın eleme potasında Tolgahan, Ayşe, Bahar ve Eyyüp Can yer aldı.
MASTERCHEF SIKÇA SORULAN SORULAR
MasterChef eleme potasına kim gitti 5 Kasım?
MasterChef Türkiye'nin 5 Kasım 2026 tarihli bölümünde Bahar ve Eyyüp Can eleme potasına gitti.
MasterChef 5 Kasım eleme adayı kim oldu?
5 Kasım gecesinin yeni eleme adayları Bahar ve Eyyüp Can oldu.
MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı 5 Kasım?
MasterChef'te 5 Kasım takım dokunulmazlığını Mavi Takım kazandı.
MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı?
5 Kasım MasterChef bireysel dokunulmazlık oyununu Nurten kazandı.
Nurten eleme potasına kimi gönderdi?
Bireysel dokunulmazlığın sahibi Nurten, Bahar'ı eleme potasına gönderdi.
MasterChef Eyyüp Can potaya gitti mi?
Evet. Takım oylaması sonucunda Eyyüp Can eleme adayı oldu.
MasterChef Bahar eleme adayı oldu mu?
Evet. Bahar, Nurten tarafından eleme potasına gönderildi ve sezon içerisinde ilk kez eleme adayı oldu.
MasterChef 5 Kasım'da kim elendi?
5 Kasım 2026 tarihli MasterChef bölümünde eleme yapılmadı ve yarışmaya veda eden bir isim olmadı.
MasterChef eleme potasında kimler var?
Şu ana kadar eleme potasında Tolgahan, Ayşe, Bahar ve Eyyüp Can bulunuyor.