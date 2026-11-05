MASTERCHEF DÜN AKŞAM NEDEN YOKTU? Yeni bölüm bu akşam mı, 3. ve 4. eleme adayları kim olacak?

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MasterChef Türkiye'nin 4 Kasım 2026 Çarşamba akşamı yeni bölümü beklenen şekilde ekrana gelmedi.



Ancak TV8 veya MasterChef Türkiye yapım ekibi tarafından programın yayınlanmama nedenine ilişkin ayrıntılı ve resmi bir gerekçe açıklanmadı. Bu nedenle yayın değişikliğinin kesin nedenini doğrulanmış bir bilgi olmadan belirli bir olaya bağlamak mümkün değil.



Bazı haberlerde yayın planındaki değişikliğin o akşamki özel yayınlar ve UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarıyla bağlantılı olduğu öne sürüldü. Ancak TV8'in resmi kaynaklarında bu yönde net bir açıklama bulunmuyor.