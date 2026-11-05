MASTERCHEF DÜN AKŞAM NEDEN YOKTU? Yeni bölüm bu akşam mı, 3. ve 4. eleme adayları kim olacak?
MasterChef dün akşam neden yoktu, MasterChef yeni bölüm bu akşam mı yayınlanacak? TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye'nin 4 Kasım Çarşamba akşamı yeni bölümüyle ekrana gelmemesi izleyicilerin dikkatini çekti. “MasterChef neden yayınlanmadı?”, “MasterChef 5 Kasım Perşembe var mı?”, “MasterChef yeni bölüm saat kaçta?”, “MasterChef 3. ve 4. eleme adayları kim olacak?” ve “MasterChef eleme potasında kimler var?” soruları araştırılmaya başlandı. İşte MasterChef Türkiye 2026'nın yeni bölüm tarihi, yayın saati ve haftanın eleme adaylarında son durum…
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MasterChef Türkiye'de eleme haftası devam ederken 4 Kasım akşamı yaşanan yayın değişikliği gündem oldu. Yarışmanın yeni bölümünü bekleyen izleyiciler TV8 ekranlarında yeni bölümü göremeyince MasterChef neden yok, MasterChef yayından mı kaldırıldı, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? sorularına yanıt aramaya başladı.
TV8'in resmi MasterChef sayfasında 5 Kasım 2026 tarihli yeni bölüm tanıtımının yayımlanması, yarışmanın bu akşam kaldığı yerden devam edeceğini gösteriyor. TV8'in canlı yayın bilgisinde de MasterChef Türkiye'nin saat 20.00'de yeni bölümle ekrana geleceği belirtiliyor.
MASTERCHEF DÜN AKŞAM NEDEN YOKTU?
MasterChef Türkiye'nin 4 Kasım 2026 Çarşamba akşamı yeni bölümü beklenen şekilde ekrana gelmedi.
Ancak TV8 veya MasterChef Türkiye yapım ekibi tarafından programın yayınlanmama nedenine ilişkin ayrıntılı ve resmi bir gerekçe açıklanmadı. Bu nedenle yayın değişikliğinin kesin nedenini doğrulanmış bir bilgi olmadan belirli bir olaya bağlamak mümkün değil.
Bazı haberlerde yayın planındaki değişikliğin o akşamki özel yayınlar ve UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarıyla bağlantılı olduğu öne sürüldü. Ancak TV8'in resmi kaynaklarında bu yönde net bir açıklama bulunmuyor.
MASTERCHEF YAYINDAN KALDIRILDI MI?
Hayır. MasterChef Türkiye'nin yayından kaldırıldığına veya final yaptığına ilişkin bir açıklama bulunmuyor.
Aksine TV8, 5 Kasım 2026 tarihli MasterChef Türkiye yeni bölüm tanıtımını yayımladı. Bu nedenle 4 Kasım'daki durumun geçici bir yayın değişikliği olduğu anlaşılıyor.
MASTERCHEF YENİ BÖLÜM BU AKŞAM MI?
Evet. MasterChef Türkiye'nin yeni bölümü 5 Kasım 2026 Perşembe akşamı ekrana gelecek.
TV8'in güncel yayın bilgilerine göre MasterChef Türkiye saat 20.00'de yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.
Yeni bölümde haftanın ikinci takım dokunulmazlık mücadelesinin oynanması ve ardından 3. ve 4. eleme adaylarının belirlenmesi bekleniyor.
MASTERCHEF BU AKŞAM SAAT KAÇTA?
MasterChef Türkiye yeni bölümü 5 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de TV8'de başlayacak.
Yarışmada Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun değerlendirmeleri sonucunda dokunulmazlık mücadelesinin kazananı belli olacak.
MASTERCHEF 3. VE 4. ELEME ADAYLARI KİM OLACAK?
MasterChef'te haftanın 3. ve 4. eleme adayları henüz belli olmadı.
Bu isimler 5 Kasım Perşembe akşamı yayınlanacak yeni bölümde oynanacak dokunulmazlık oyununun ardından netleşecek.
Takım oyununu kaybeden ekip önce bireysel dokunulmazlık için mücadele edecek. Ardından yapılacak değerlendirme ve oylamalar sonucunda haftanın üçüncü ve dördüncü eleme adayları potaya gönderilecek.
MASTERCHEF İLK 2 ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef Türkiye'de haftanın ilk dokunulmazlık oyunu 3 Kasım Salı akşamı oynandı.
Takım oyununda kırmızı takım dokunulmazlığı kazanırken, kaybeden mavi takım bireysel dokunulmazlık mücadelesine çıktı. Bireysel dokunulmazlığın sahibi Kübra oldu.
Gecenin sonunda Tolgahan ve Ayşe, haftanın ilk iki eleme adayı olarak potaya gönderildi.
MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
5 Kasım'daki yeni bölüm öncesinde MasterChef eleme potasında şu isimler bulunuyor:
1. eleme adayı: Tolgahan
2. eleme adayı: Ayşe
Haftanın 3. ve 4. eleme adayları ise bu akşam oynanacak dokunulmazlık mücadelesinin ardından belli olacak.
MASTERCHEF 5 KASIM'DA NELER OLACAK?
MasterChef'in yeni bölümünde mavi ve kırmızı takım yeniden karşı karşıya gelecek.
Takımlar şeflerin belirlediği konsept doğrultusunda en başarılı tabakları hazırlamak için mücadele edecek. Dokunulmazlığı kaybeden ekipte ise eleme potasına gidecek yeni yarışmacılar belirlenecek.
Bu nedenle gecenin sonunda MasterChef 3. eleme adayı ve MasterChef 4. eleme adayı belli olacak.