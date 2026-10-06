KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU BAŞLADI MI? 2026 Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvuru detayları

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KYK burs başvurusu başladı mı?

Hayır. 6 Ekim 2026 itibarıyla 2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularının başladığına ilişkin resmi duyuru yapılmadı.



2026 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı henüz kesin başlangıç tarihini açıklamadı. Bir önceki eğitim öğretim döneminde başvurular 13-17 Ekim arasında alınmıştı. 2026 takvimi Bakanlığın açıklamasıyla kesinleşecek.



KYK burs başvurusu nereden yapılacak?

Başvurular açıldığında e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı Burs / Öğrenim Kredisi Başvurusu hizmetinden yapılabilecek.



KYK burs başvurusu için e-Devlet gerekli mi?

Başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden gerçekleştirildiği için öğrencilerin sisteme giriş yapabilmeleri gerekiyor.



KYK bursu 2026'da kaç TL?

2026 yılında ön lisans ve lisans öğrencileri için aylık burs ve öğrenim kredisi tutarı 4.000 TL, yüksek lisans öğrencileri için 8.000 TL, doktora öğrencileri için ise 12.000 TL olarak uygulanıyor.



KYK bursu geri ödeniyor mu?

Hayır. Burs karşılıksız verilen bir maddi destektir. Öğrenim kredisi ise bursla aynı nitelikte değildir ve geri ödeme yükümlülüğü bulunur.



Üniversiteye yeni başlayanlar KYK bursuna başvurabilir mi?

Başvuru şartlarını taşıyan ve yükseköğrenime yeni başlayan öğrenciler KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru döneminde başvuruda bulunabilir.



Ara sınıf öğrencileri KYK burs başvurusu yapabilir mi?

Gerekli koşulları sağlayan ara sınıf öğrencileri de başvuru sürecinde KYK burs ve öğrenim kredisi için başvuruda bulunabilir.



KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026-2027 dönemi başvuruları henüz başlamadığı için sonuç tarihi de açıklanmadı. Başvurular tamamlandıktan ve değerlendirme süreci gerçekleştirildikten sonra sonuçlar duyurulacak.