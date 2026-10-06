KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU BAŞLADI MI? 2026 Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvuru detayları
KYK burs ve kredi başvurusu başladı mı, 2026-2027 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? KYK burs başvuru tarihleri belli oldu mu? Üniversitelerin yeni eğitim öğretim dönemine başlamasıyla birlikte öğrencilerin gözü Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri KYK burs başvurusu ne zaman, KYK kredi başvurusu nasıl yapılır, e-Devlet KYK burs başvuru ekranı açıldı mı, KYK bursu ne kadar? sorularına yanıt arıyor. Peki, 2026-2027 KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı mı, başvurular nereden ve nasıl yapılacak? İşte Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvuru sürecine ilişkin son durum...
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2026 KYK burs ve kredi başvuruları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Üniversiteye bu yıl yerleşen öğrencilerin yanı sıra öğrenimine ara sınıflarda devam eden öğrenciler de yeni dönem burs ve öğrenim kredisi başvurularını yakından takip ediyor. 6 Ekim 2026 itibarıyla 2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularının başlayacağı tarih henüz resmi olarak açıklanmadı. Başvurular başladığında işlemler e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz eğitim öğretim döneminde başvuruların ekim ayının ortasında alınması nedeniyle yeni dönem takvimi için de gözler Gençlik ve Spor Bakanlığından gelecek duyuruya çevrildi.
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU BAŞLADI MI?
2026-2027 eğitim öğretim dönemi için KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları henüz başlamadı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 6 Ekim 2026 itibarıyla başvuruların başlangıç ve bitiş tarihlerini içeren resmi takvim ilan edilmiş değil. Bu nedenle öğrencilerin internette yer alan tahmini tarihler yerine Bakanlığın açıklayacağı resmi başvuru takvimini dikkate alması gerekiyor.
Başvuruların başlamasının ardından öğrenciler işlemlerini e-Devlet üzerinden yapabilecek.
2026 KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?
2026-2027 KYK burs ve kredi başvurularının başlayacağı kesin tarih henüz belli olmadı.
Geçtiğimiz yıl 2025-2026 eğitim öğretim dönemi için KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları 13 Ekim 2025 tarihinde başlamış, 17 Ekim 2025 saat 23.59'da sona ermişti.
Bu takvim, 2026 başvurularının ne zaman başlayabileceğine ilişkin fikir verse de yeni dönem için kesin tarih anlamına gelmiyor. Başlangıç ve son başvuru tarihleri Gençlik ve Spor Bakanlığının resmi duyurusuyla netleşecek.
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor.
Başvuru dönemi başladığında öğrenciler e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığının “Burs / Öğrenim Kredisi Başvurusu” hizmeti üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek.
Başvuru sırasında öğrencilerden eğitim, ekonomik, sosyal ve aile durumlarına ilişkin çeşitli bilgiler istenebiliyor. Başvuru tamamlanmadan önce ekrandaki bilgilerin dikkatli şekilde kontrol edilmesi önem taşıyor.
KYK BURS BAŞVURUSUNDA YÖKSİS BİLGİLERİNE DİKKAT
Burs ve öğrenim kredisi başvurularında öğrencilerin eğitim bilgileri önem taşıyor. Bu nedenle başvuru yapacak öğrencilerin e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerini kontrol etmeleri gerekiyor.
Öğrenim bilgisinde yanlışlık ya da eksiklik bulunan öğrencilerin üniversiteleriyle görüşerek bilgilerinin güncellenmesini sağlamaları önem taşıyor.
Özellikle üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerin başvuru öncesinde eğitim bilgilerinin sisteme doğru şekilde yansıyıp yansımadığını kontrol etmesi faydalı olacaktır.
2026 KYK BURSU NE KADAR?
2026 yılında uygulanmakta olan aylık KYK burs ve öğrenim kredisi tutarları eğitim seviyesine göre değişiyor.
Buna göre;
Ön lisans ve lisans öğrencileri: 4.000 TL
Yüksek lisans öğrencileri: 8.000 TL
Doktora öğrencileri: 12.000 TL
tutarında aylık burs veya öğrenim kredisi ödemesi alıyor.
2026-2027 döneminde başvurusu kabul edilen öğrencilerin ödeme sürecine ilişkin ayrıntılar ise sonuçların açıklanmasının ardından netleşecek.
KYK BURS VE ÖĞRENİM KREDİSİ ARASINDAKİ FARK NEDİR?
KYK bursu ile öğrenim kredisi arasındaki en önemli fark geri ödeme konusunda ortaya çıkıyor.
Burs, gerekli şartları sağlayarak burs almaya hak kazanan öğrencilere karşılıksız olarak verilen maddi destek niteliği taşıyor.
Öğrenim kredisi ise yükseköğrenim gören öğrencilere öğrenimleri süresince sağlanan ve mevzuatta belirlenen esaslara göre geri ödeme yükümlülüğü bulunan maddi destek olarak uygulanıyor.
Başvuru ve değerlendirme sürecinin ardından öğrenciye burs veya öğrenim kredisi tahsis edilebiliyor.
KYK BURS BAŞVURUSUNU KİMLER YAPABİLİR?
KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları yükseköğrenim öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştiriliyor. Yeni üniversite kazanan öğrencilerin yanı sıra gerekli şartları taşıyan ara sınıf, yüksek lisans ve doktora öğrencileri de başvuru dönemindeki koşullara göre başvuruda bulunabiliyor.
Kesin başvuru şartları ve değerlendirme esaslarının yeni dönem duyurusuyla birlikte takip edilmesi gerekiyor.
KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026-2027 KYK burs ve kredi başvuruları henüz başlamadığı için sonuçların açıklanacağı tarih de belli olmadı.
Öncelikle Gençlik ve Spor Bakanlığının başvuru takvimini duyurması ve başvuruların tamamlanması gerekiyor. Değerlendirme sürecinin ardından burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları öğrencilere duyurulacak.
Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin sonraki aşamada yapılacak duyuruları ve gerekli onay işlemlerini takip etmeleri gerekecek.
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU SIKÇA SORULAN SORULAR
KYK burs başvurusu başladı mı?
Hayır. 6 Ekim 2026 itibarıyla 2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularının başladığına ilişkin resmi duyuru yapılmadı.
2026 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?
Gençlik ve Spor Bakanlığı henüz kesin başlangıç tarihini açıklamadı. Bir önceki eğitim öğretim döneminde başvurular 13-17 Ekim arasında alınmıştı. 2026 takvimi Bakanlığın açıklamasıyla kesinleşecek.
KYK burs başvurusu nereden yapılacak?
Başvurular açıldığında e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı Burs / Öğrenim Kredisi Başvurusu hizmetinden yapılabilecek.
KYK burs başvurusu için e-Devlet gerekli mi?
Başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden gerçekleştirildiği için öğrencilerin sisteme giriş yapabilmeleri gerekiyor.
KYK bursu 2026'da kaç TL?
2026 yılında ön lisans ve lisans öğrencileri için aylık burs ve öğrenim kredisi tutarı 4.000 TL, yüksek lisans öğrencileri için 8.000 TL, doktora öğrencileri için ise 12.000 TL olarak uygulanıyor.
KYK bursu geri ödeniyor mu?
Hayır. Burs karşılıksız verilen bir maddi destektir. Öğrenim kredisi ise bursla aynı nitelikte değildir ve geri ödeme yükümlülüğü bulunur.
Üniversiteye yeni başlayanlar KYK bursuna başvurabilir mi?
Başvuru şartlarını taşıyan ve yükseköğrenime yeni başlayan öğrenciler KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru döneminde başvuruda bulunabilir.
Ara sınıf öğrencileri KYK burs başvurusu yapabilir mi?
Gerekli koşulları sağlayan ara sınıf öğrencileri de başvuru sürecinde KYK burs ve öğrenim kredisi için başvuruda bulunabilir.
KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
2026-2027 dönemi başvuruları henüz başlamadığı için sonuç tarihi de açıklanmadı. Başvurular tamamlandıktan ve değerlendirme süreci gerçekleştirildikten sonra sonuçlar duyurulacak.