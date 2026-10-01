KYK EK YURT BAŞVURU TARİHİ 2026-2027! GSB ek yurt başvuruları ne zaman başlayacak, kimler başvurabilir?
KYK ek yurt başvuru tarihi 2026-2027 ne zaman, GSB KYK ek yurt başvuruları başladı mı? YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversiteye yerleşen öğrencilerin gözü Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelecek yurt başvurusu duyurusuna çevrildi. GSB, ek kontenjanla yerleşen öğrencilerin yanı sıra yatay-dikey geçiş, özel yetenek ve lisansüstü öğrencilerinin de aralarında bulunduğu gruplar için başvuruların ilerleyen tarihlerde alınacağını açıklamıştı. Peki, KYK ek yurt başvuruları ne zaman başlayacak, başvurular e-Devlet'ten mi yapılacak, kimler başvurabilecek? İşte 2026-2027 GSB KYK ek yurt başvuru takvimindeki son durum...
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2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK ek yurt başvurularının başlayacağı kesin tarih henüz açıklanmadı. GSB Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün 22 Eylül tarihli resmi duyurusunda; ek kontenjan, yatay ve dikey geçiş, özel yetenek, lisansüstü eğitim ve diğer belirli öğrenci gruplarının yurt başvurularının yükseköğrenim kayıtlarının tamamlanmasını takiben alınacağı bildirildi. Başvuruların Yükseköğretim Kurumu takvimiyle uyumlu şekilde gerçekleştirileceği de belirtildi.
KYK EK YURT BAŞVURULARI 2026-2027 NE ZAMAN?
2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK ek yurt başvurularının başlayacağı kesin tarih henüz açıklanmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, ek kontenjan, yatay ve dikey geçiş, özel yetenek, lisansüstü eğitim ve diğer belirli öğrenci gruplarının yurt başvurularının yükseköğrenim kayıtlarının tamamlanmasının ardından alınacağını duyurdu.
Geçtiğimiz yıl ek kontenjanla üniversitelere yerleşen öğrenciler için KYK ek yurt başvuruları 15-17 Ekim 2025 tarihleri arasında alınmıştı. Başvurular 15 Ekim'de başlamış ve 17 Ekim saat 23.59'da sona ermişti.
Geçen yıl uygulanan takvim göz önüne alındığında 2026-2027 KYK ek yurt başvurularının da ekim ayı içerisinde alınması bekleniyor. Ancak GSB tarafından henüz kesin bir başlangıç tarihi duyurulmadı. Başvuru tarihleri Bakanlığın resmi açıklamasıyla netlik kazanacak.
YKS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI
KYK ek yurt başvurularını bekleyen öğrenciler açısından önemli gelişmelerden biri YKS ek yerleştirme sürecinde yaşandı. ÖSYM, 2026-YKS ek yerleştirme sonuçlarını 28 Eylül 2026 tarihinde açıkladı. Böylece ek kontenjanlardan bir yükseköğretim programına yerleşen öğrenciler belli oldu.
Ek yerleştirme sonucunda üniversiteye yerleşmeye hak kazanan adayların kayıtları ise 2-9 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Elektronik kayıt işlemleri 2-4 Ekim tarihleri arasında yapılabilecek. GSB'nin ek yurt başvurularının yükseköğrenim kayıtlarının tamamlanmasını takiben alınacağını açıklaması nedeniyle gözler kayıt sürecinin ardından Bakanlıktan gelecek duyuruya çevrildi. Ancak şu aşamada başvurular için belirli bir gün söylemek doğru olmaz.
KYK EK YURT BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU MU?
Hayır. KYK ek yurt başvurularının başlangıç tarihi GSB tarafından henüz ilan edilmedi. Bakanlığın son resmi açıklamasında herhangi bir başlangıç veya bitiş tarihi verilmeden başvuruların öğrencilerin yükseköğrenim kayıtlarının tamamlanmasından sonra alınacağı belirtildi.
Dolayısıyla “KYK ek yurt başvuruları 2 Ekim'de başlayacak” veya “9 Ekim'den sonra kesin başlayacak” şeklinde bir ifade kullanmak için şu an resmi dayanak bulunmuyor. Bilinen tarih, YKS ek yerleştirmeyle üniversiteye yerleşenlerin kayıtlarının 2-9 Ekim arasında yapılacağı ve GSB'nin yurt başvurularını kayıtların tamamlanmasının ardından alacağını açıklamış olması.
KYK EK YURT BAŞVURULARI NEREDEN YAPILACAK?
GSB'nin resmi duyurusuna göre söz konusu grupların yurt başvuruları e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak. Öğrencilerin başvuru dönemi açıldıktan sonra e-Devlet üzerinden ilgili yurt başvuru hizmetine giriş yaparak işlemlerini tamamlamaları gerekecek.
2026-2027 döneminin ilk yurt başvuruları da e-Devlet üzerinden yapılmıştı. GSB'nin 19 Ağustos tarihli duyurusuna göre ana dönem başvuruları 25 Ağustos saat 10.00'da başlamış ve 29 Ağustos saat 23.59'da sona ermişti. Ek kontenjan ve diğer özel durumdaki öğrencilerin ise daha sonraki tarihlerde başvuru yapacağı daha o tarihte açıklanmıştı.
KYK EK YURT BAŞVURUSUNU KİMLER YAPABİLECEK?
GSB'nin açıklamasına göre daha sonra yurt başvurusu alınacak öğrenci grupları şöyle:
Ek kontenjan öğrencileri
Yatay ve dikey geçiş öğrencileri
Özel yetenek öğrencileri
Lisansüstü eğitim öğrencileri
Normal öğrenim süresi içinde öğrenimini tamamlayamayan artık yıl öğrencileri
Bir yükseköğretim programından mezun olup ikinci üniversitesine devam eden öğrenciler
Af kapsamında yeniden öğrenim hakkı kazanan öğrencilerSenato kararı doğrultusunda YÖKSİS'te aktif görünen öğrencilerBu gruplardaki öğrencilerin başvuru ekranının açılabilmesi için GSB tarafından yapılacak resmi duyuruyu takip etmesi gerekiyor. Bakanlık, başvuruların yükseköğrenim kayıtlarının tamamlanmasını takiben e-Devlet üzerinden alınacağını bildirdi.
2026-2027 KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILDI?
Yeni eğitim öğretim yılındaki ana dönem KYK yurt başvuruları 25-29 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi.
GSB aynı dönemde ek kontenjan öğrencileri, yatay-dikey geçiş yapanlar, özel yetenek öğrencileri ve lisansüstü öğrencileri gibi grupların başvurularının ise ilerleyen tarihlerde alınacağını bildirmişti.
Bakanlık daha sonra yaptığı açıklamayla söz konusu öğrencilerin yurt başvurularının yükseköğrenim kayıtları tamamlandıktan sonra alınacağını duyurdu.
KYK EK YURT BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDIĞINDA NE YAPILACAK?
Başvuru tarihleri GSB tarafından ilan edildiğinde öğrenciler işlemlerini e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirecek. Özellikle başvuru yapacak öğrencilerin üniversite ve öğrenim bilgilerinin güncel olmasına dikkat etmesi önem taşıyor.
1 Ekim itibarıyla son durum şöyle: YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı, ek yerleştirme üniversite kayıtları 2 Ekim'de başlayacak ancak GSB KYK ek yurt başvurularının kesin başlangıç tarihi henüz duyurulmadı.