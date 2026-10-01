KYK EK YURT BAŞVURU TARİHİ 2026-2027! GSB ek yurt başvuruları ne zaman başlayacak, kimler başvurabilir?

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2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK ek yurt başvurularının başlayacağı kesin tarih henüz açıklanmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, ek kontenjan, yatay ve dikey geçiş, özel yetenek, lisansüstü eğitim ve diğer belirli öğrenci gruplarının yurt başvurularının yükseköğrenim kayıtlarının tamamlanmasının ardından alınacağını duyurdu.



Geçtiğimiz yıl ek kontenjanla üniversitelere yerleşen öğrenciler için KYK ek yurt başvuruları 15-17 Ekim 2025 tarihleri arasında alınmıştı. Başvurular 15 Ekim'de başlamış ve 17 Ekim saat 23.59'da sona ermişti.



Geçen yıl uygulanan takvim göz önüne alındığında 2026-2027 KYK ek yurt başvurularının da ekim ayı içerisinde alınması bekleniyor. Ancak GSB tarafından henüz kesin bir başlangıç tarihi duyurulmadı. Başvuru tarihleri Bakanlığın resmi açıklamasıyla netlik kazanacak.