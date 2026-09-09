KYK YURT KAYITLARI NE ZAMAN BİTİYOR? İlk kayıt ücreti ve e-Devlet taahhütname onayı
2026-2027 KYK yurt yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler için kayıt süreci başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın açıklamasına göre yurda yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerini 10 Eylül Perşembe günü saat 23.00’e kadar tamamlaması gerekiyor. Kayıt için ilk kayıt ücretinin ödenmesi ve ardından e-Devlet üzerinden taahhütnamenin onaylanması şart.
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Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrenciler için şimdi sıra kayıt işlemlerinde.
2026-2027 eğitim öğretim yılı yurt başvuru sonuçları 8 Eylül’de açıklandı. Sonuçlarını öğrenen öğrencilerin yurtlarda barınabilmesi için kayıt sürecini belirtilen süre içerisinde tamamlaması gerekiyor.
GSB tarafından açıklanan takvime göre KYK yurt kayıtları için öğrencilere 10 Eylül 2026 Perşembe günü saat 23.00’e kadar süre verildi.
Kayıt işlemi ise tek adımda tamamlanmıyor. Öğrencinin önce ilk kayıt ücretini ödemesi, ardından e-Devlet üzerinden taahhütnameyi onaylaması gerekiyor.
KYK YURT KAYITLARI NE ZAMAN BİTİYOR?
2026-2027 eğitim öğretim yılı için GSB yurtlarına yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerini 10 Eylül Perşembe günü saat 23.00’e kadar tamamlaması gerekiyor.
Bu nedenle yurt sonucu olumlu olan öğrencilerin son günü beklemeden ödeme ve taahhütname işlemlerini kontrol etmesinde fayda var.
Yurt kaydının tamamlanabilmesi için iki temel işlem bulunuyor:
İlk kayıt ücretinin ödenmesi
e-Devlet üzerinden taahhütnamenin onaylanması
Bu iki işlem tamamlandıktan sonra öğrencinin yurt kayıt işlemi tamamlanmış oluyor.
KYK İLK KAYIT ÜCRETİ NEDİR?
Yurda yerleşmeye hak kazanan öğrencinin ilk olarak ilk kayıt ücretini ödemesi gerekiyor.
GSB’nin açıklamasına göre ilk kayıt ücretinin içinde güvence bedeli ile gün bazında yatak ücreti bulunuyor.
Öğrenciler yurda yerleştikten sonraki dönemde ise aylık yurt ücretini ödemeye devam ediyor.
İlk kayıt aşamasında yapılacak ödeme ile sonraki aylarda ödenecek yurt ücretinin birbirine karıştırılmaması gerekiyor.
KYK İLK KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?
GSB’nin yurt sonuçlarının açıklanmasına ilişkin duyurusunda bütün öğrenciler için geçerli tek bir ilk kayıt ücreti açıklanmadı.
Öğrencilerin kendileri için belirlenen ödeme bilgisini yurt kayıt sürecindeki resmi ekranlardan kontrol etmesi gerekiyor.
İlk kayıt ücretinin içinde güvence bedeli ile kayıt tarihine göre hesaplanan yatak ücreti yer alıyor.
Ödeme tamamlandıktan sonra kayıt işleminin ikinci aşaması olan taahhütname onayına geçiliyor.
KYK TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?
İlk kayıt ücretini ödeyen öğrencilerin daha sonra e-Devlet üzerinden yurt taahhütnamesini onaylaması gerekiyor.
Taahhütname onayı, öğrencinin yurt kayıt işlemini tamamlayan aşamalardan biri.
Öğrenciler e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığının yurt kayıt işlemlerine ilişkin hizmeti üzerinden kendilerine sunulan taahhütnameyi görüntüleyebiliyor.
Taahhütname dikkatlice okunduktan sonra sistem üzerinden onay işlemi gerçekleştiriliyor.
Sadece ilk kayıt ücretinin yatırılması kayıt işleminin tamamlanması için yeterli değil. Ödemenin ardından e-Devlet üzerindeki taahhütname onayının da yapılması gerekiyor.
KYK YURT KAYDI NASIL YAPILIR?
Yurda yerleşmeye hak kazanan öğrenciler için kayıt süreci özetle şöyle ilerliyor:
Öncelikle yurt yerleştirme sonucu e-Devlet üzerinden kontrol ediliyor.
Ardından öğrenci için belirlenen ilk kayıt ücreti ödeniyor.
Ödeme işlemi tamamlandıktan sonra e-Devlet üzerindeki yurt taahhütnamesi onaylanıyor.
Bu işlemlerin 10 Eylül Perşembe günü saat 23.00’e kadar tamamlanması gerekiyor.
e-Devlet Taahhütname Onay İşlemleri
SADECE ÜCRETİ YATIRMAK YETERLİ Mİ?
Hayır. GSB’nin açıkladığı kayıt sürecine göre ilk kayıt ücretinin yatırılmasının ardından e-Devlet’te yer alan taahhütnamenin de onaylanması gerekiyor.
Bu nedenle ödeme yapan öğrencilerin “ücreti yatırdım, kayıt tamamlandı” düşüncesiyle işlemi bırakmaması önemli.
Kayıt sürecinin tamamlanabilmesi için ödeme ve taahhütname onayı birlikte gerçekleştirilmeli.
KYK YURT SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?
2026-2027 KYK yurt yerleştirme sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor.
Öğrenciler Gençlik ve Spor Bakanlığının “Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama” hizmetine girerek yerleştirme sonuçlarını kontrol edebiliyor.
Yurda yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin ise sonuçlarını gördükten sonra kayıt için tanınan süreyi kaçırmadan gerekli işlemleri tamamlaması gerekiyor.
KYK YURT KAYITLARINDA SON SAAT 23.00
Kayıt sürecinde en dikkat edilmesi gereken ayrıntılardan biri de son saat.
GSB, kayıt işlemleri için son tarihi 10 Eylül 2026 Perşembe saat 23.00 olarak açıkladı.
Yurda yerleşen öğrencilerin bu saate kadar ilk kayıt ücretlerini ödemeleri ve e-Devlet üzerinden taahhütname onaylarını tamamlamaları gerekiyor.
Kayıt sırasında sorun yaşayan öğrenciler ise GSB’nin 7 gün 24 saat hizmet veren 444 0 472 numaralı çağrı merkezinden veya KYK_Destek kanalı üzerinden yardım talep edebiliyor.