KYK YURT KAYITLARI NE ZAMAN BİTİYOR? İlk kayıt ücreti ve e-Devlet taahhütname onayı

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2026-2027 eğitim öğretim yılı için GSB yurtlarına yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerini 10 Eylül Perşembe günü saat 23.00’e kadar tamamlaması gerekiyor.



Bu nedenle yurt sonucu olumlu olan öğrencilerin son günü beklemeden ödeme ve taahhütname işlemlerini kontrol etmesinde fayda var.



Yurt kaydının tamamlanabilmesi için iki temel işlem bulunuyor:

İlk kayıt ücretinin ödenmesi

e-Devlet üzerinden taahhütnamenin onaylanması

Bu iki işlem tamamlandıktan sonra öğrencinin yurt kayıt işlemi tamamlanmış oluyor.