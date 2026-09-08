SON DAKİKA: KYK YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI | KYK yurt sonuçları e-Devlet sorgulama ekranı
KYK yurt başvurusu yapan öğrencilerin 2026-2027 eğitim öğretim dönemi için bekleyişi sona erdi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak canlı yayında yurt yerleştirme sonuçlarınıın belli olduğunu duyurdu. Peki GSB yurt başvuru sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır? İşte 2026 KYK yurt sonuçları e-Devlet sorgulama ekranı ve son durum...
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KYK YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2026?
GSB KYK YURT SONUÇLARINDA SON DURUM
8 Eylül Salı günü saat 10:00 itibariyle GSB’nin resmi yurt sonucu sorgulama sayfası erişime açıldı. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için GSB yurtlarına başvuran öğrencilerin gözü yurt yerleştirme sonuçlarına çevrildi.
8 Eylül 2026 itibarıyla Bakan Osman Aşkın Bak KYK sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde “2026-2027 Eğitim Öğretim Dönemi Yurt Başvuru Sonucu” başlıklı sorgulama sayfası erişimde bulunuyor. Sayfa, öğrencileri e-Devlet'teki “Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama” hizmetine yönlendiriyor.
KYK YURT SONUÇLARI E-DEVLET’TEN NASIL SORGULANIR?
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi sitesinde 2026-2027 eğitim öğretim dönemi için “Yurt Başvuru Sonucu” sayfası erişime açıldı..
8 Eylül itibarıyla milyonlarca öğrencinin beklediği KYK sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açıldı.
Öğrenciler e-Devlet'teki GSB Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama hizmetine girerek kendi durumlarını kontrol edebilir.
GSB KYK YURT SONUÇ EKRANI
KYK yurt yerleştirme sonuçlarını kontrol etmek isteyen öğrenciler e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın “Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama” hizmetine ulaşabiliyor.
Sorgulama için:
e-Devlet sistemine giriş yapın.
Arama bölümüne “Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama” yazın.
Gençlik ve Spor Bakanlığı hizmetini açın.
Yerleştirme durumunuzu kontrol edin.
E-DEVLET KYK YURT SONUCU SORGULAMA
KYK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yurda yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin kendilerine bildirilen süre içerisinde kayıt işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.
Kayıt sürecinde ilk kayıt ücretinin yatırılması ve e-Devlet üzerinden yurt taahhütnamesinin onaylanması gerekiyor. Öğrencilerin kayıt için tanınan süreyi ve kendilerinden istenen işlemleri sonuç ekranından kontrol etmeleri önem taşıyor.
Kayıt süresinin kaçırılması durumunda yurt hakkının kaybedilmesi söz konusu olabileceğinden, sonuç ekranındaki resmi bilgilendirmeler esas alınmalı.
KYK YURDUNA YERLEŞENLER NE YAPACAK?
Yurda yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin belirlenen süre içerisinde kayıt işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Kayıt sürecinde yurt taahhütnamesinin onaylanması ve gerekli ödemelerin yapılması istenecek.
Süresi içerisinde kayıt yaptırmayan öğrencilerin haklarını kaybedebileceği için sonuç ekranında yayımlanacak duyuruların dikkatle takip edilmesi önem taşıyor.
KYK YEDEK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İlk yerleştirmede yurda yerleşemeyen öğrenciler için süreç tamamen sona ermiyor. Kayıt yaptırmayan öğrencilerden doğacak boş kontenjanlar yedek adaylar için değerlendiriliyor.
Bu nedenle ilk sonuçlarda yurda yerleşemeyen öğrencilerin de e-Devlet üzerinden yapılacak yeni duyuruları düzenli olarak takip etmeleri gerekiyor.
ÖĞRENCİLERİN GÖZÜ SON DAKİKA AÇIKLAMALARINDA
Üniversite eğitimine başlayacak ya da yeni dönemde öğrenimini sürdürecek öğrenciler için barınma sürecinin en önemli aşamalarından biri olan KYK yurt yerleştirme sonuçları merakla bekleniyor. "KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak 2026?", "GSB yurt başvuru sonuçları belli oldu mu?", "KYK yurt sonuçları e-Devlet'ten nasıl sorgulanır?" soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.
Resmi açıklamanın yapılmasının ardından öğrenciler sonuçlarını e-Devlet üzerinden öğrenebilecek ve yerleşen adaylar kayıt işlemlerini başlatabilecek. Gözler şimdi Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelecek son dakika duyurusunda.