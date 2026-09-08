SON DAKİKA: KYK YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI | KYK yurt sonuçları e-Devlet sorgulama ekranı

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Üniversite eğitimine başlayacak ya da yeni dönemde öğrenimini sürdürecek öğrenciler için barınma sürecinin en önemli aşamalarından biri olan KYK yurt yerleştirme sonuçları merakla bekleniyor. "KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak 2026?", "GSB yurt başvuru sonuçları belli oldu mu?", "KYK yurt sonuçları e-Devlet'ten nasıl sorgulanır?" soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.



Resmi açıklamanın yapılmasının ardından öğrenciler sonuçlarını e-Devlet üzerinden öğrenebilecek ve yerleşen adaylar kayıt işlemlerini başlatabilecek. Gözler şimdi Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelecek son dakika duyurusunda.