KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2026 KPSS Ön Lisans sınav sonuç tarihi hangi gün?

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4 Ekim 2026 Pazar günü düzenlenen 2026 KPSS Ön Lisans sınavının sonuçları için geri sayım devam ediyor. İki yıllık üniversite mezunlarının kamu kurum ve kuruluşlarında görev alabilmek amacıyla katıldığı sınavın ardından sonuç tarihi gündemin en çok araştırılan konuları arasına girdi. Adaylar, "KPSS Ön Lisans sonuçları bugün açıklanacak mı?", "ÖSYM 2026 KPSS Ön Lisans sonuçlarını ne zaman açıklayacak?", "KPSS Ön Lisans sonuçları saat kaçta belli olacak?" ve "KPSS P93 puanı ne zaman öğrenilecek?" sorularına yanıt arıyor. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar, elde ettikleri puanları öğrenerek kamu personeli alımları için başvuru süreçlerini takip edebilecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimi ise merak edilen tarihi ortaya koydu. İşte 2026 KPSS Ön Lisans sonuç açıklama günü ve sonuç sorgulama sürecine ilişkin bilgiler...