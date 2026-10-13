KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2026 KPSS Ön Lisans sınav sonuç tarihi hangi gün?
KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı mı, 2026 KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS Ön Lisans sonuç tarihi belli oldu mu, sınav sonuçları hangi gün erişime açılacak? 4 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) ardından binlerce adayın gözü ÖSYM'den gelecek sonuç açıklamasına çevrildi. Kamu kurumlarında memur olma hedefiyle sınava katılan adaylar, KPSS Ön Lisans sonuç sorgulama ekranının ne zaman açılacağını araştırıyor. ÖSYM'nin 2026 sınav takviminde sonuçların açıklanacağı tarih netleşti. Peki, KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2026 KPSS Ön Lisans sonuçları 30 Ekim'de mi açıklanacak, hangi güne denk geliyor? İşte ÖSYM KPSS Ön Lisans sonuç tarihi, sonuç öğrenme işlemleri ve merak edilen ayrıntılar...
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4 Ekim 2026 Pazar günü düzenlenen 2026 KPSS Ön Lisans sınavının sonuçları için geri sayım devam ediyor. İki yıllık üniversite mezunlarının kamu kurum ve kuruluşlarında görev alabilmek amacıyla katıldığı sınavın ardından sonuç tarihi gündemin en çok araştırılan konuları arasına girdi. Adaylar, "KPSS Ön Lisans sonuçları bugün açıklanacak mı?", "ÖSYM 2026 KPSS Ön Lisans sonuçlarını ne zaman açıklayacak?", "KPSS Ön Lisans sonuçları saat kaçta belli olacak?" ve "KPSS P93 puanı ne zaman öğrenilecek?" sorularına yanıt arıyor. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar, elde ettikleri puanları öğrenerek kamu personeli alımları için başvuru süreçlerini takip edebilecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimi ise merak edilen tarihi ortaya koydu. İşte 2026 KPSS Ön Lisans sonuç açıklama günü ve sonuç sorgulama sürecine ilişkin bilgiler...
2026 KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
2026 KPSS Ön Lisans sonuçları, 13 Ekim 2026 Salı günü itibarıyla henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından yayımlanan resmî sınav takvimine göre değerlendirme sürecinin ardından sonuçların 30 Ekim 2026 tarihinde adayların erişimine açılması planlanıyor.
4 Ekim'de gerçekleştirilen sınava katılan adaylar, sonuçların açıklanacağı günü bekliyor. ÖSYM'nin sonuç duyurusunun ardından adaylar sınav performanslarını, doğru ve yanlış sayılarını ve KPSS puanlarını öğrenebilecek.
KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, HANGİ GÜN?
ÖSYM'nin 2026 yılı sınav takvimine göre 2026 KPSS Ön Lisans sonuçları 30 Ekim 2026 Cuma günü açıklanacak.
Sınavın 4 Ekim 2026 tarihinde yapılmasının ardından sonuçların ilan edilmesi için 26 günlük bir süre öngörüldü.
ÖSYM'nin takviminde yer alan önemli tarihler şöyle:
KPSS Ön Lisans sınav tarihi: 4 Ekim 2026 Pazar
KPSS Ön Lisans sonuç tarihi: 30 Ekim 2026 Cuma
Sonuçları açıklayacak kurum: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)
Sonuç sorgulama: ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi
Sınav sonuçlarının planlanan tarihte erişime açılması beklenirken adayların olası takvim değişiklikleri için ÖSYM'nin resmî duyurularını takip etmesi gerekiyor.
2026 KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
KPSS Ön Lisans sonuçlarının açıklanacağı tarih belli olmasına rağmen sonuçların hangi saatte erişime açılacağına ilişkin henüz resmî bir saat bilgisi paylaşılmadı.
ÖSYM, sınav değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından sonuçların erişime açıldığı saati duyuruyor.
Bu nedenle 30 Ekim Cuma günü sonuçların hangi saatte açıklanacağı, ÖSYM'nin yapacağı duyuruyla kesinlik kazanacak.
ÖSYM KPSS ÖN LİSANS SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
2026 KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandığında adaylar, ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden puanlarını görüntüleyebilecek.
Adayların sonuçlarını öğrenebilmek için T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sisteme giriş yapmaları gerekecek. Sonuç ekranında adayların sınav performanslarına ilişkin bilgiler ve hesaplanan KPSS puanları yer alacak.
KPSS Ön Lisans sonuç belgesi, kamu personeli alımlarında kullanılacak puanın öğrenilmesi açısından önem taşıyor.
KPSS ÖN LİSANS P93 PUANI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
KPSS Ön Lisans sınavına katılan adayların merak ettiği konulardan biri de KPSS P93 puanının açıklanacağı tarih oldu. Ön lisans mezunları için kullanılan KPSS P93 puanı, sınav sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte öğrenilebilecek.
Adaylar, 30 Ekim 2026 tarihinde açıklanması planlanan sonuçlar üzerinden puanlarını kontrol edebilecek. Kamu personeli alımlarında ise ilgili kurumun ilanında belirtilen şartlar ve puan türü esas alınacak.
KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDIKTAN SONRA NE OLACAK?
2026 KPSS Ön Lisans sonuçlarının ilan edilmesinin ardından adaylar, elde ettikleri puanlara göre başvurabilecekleri kamu kadrolarını araştırmaya başlayacak.
Ancak sınav sonucunun açıklanması, doğrudan atama veya tercih işlemlerinin başladığı anlamına gelmiyor. Merkezi yerleştirmeler ve kurumların personel alımları için yayımlanacak başvuru takvimleri, kadro koşulları ve tercih kılavuzları belirleyici olacak.
Adayların KPSS puanlarının yanı sıra mezuniyet alanlarına, nitelik kodlarına ve başvuru koşullarına da dikkat etmesi gerekecek.
SIKÇA SORULAN SORULAR
2026 KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı mı?
Hayır. 13 Ekim 2026 itibarıyla 2026 KPSS Ön Lisans sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar için ÖSYM'nin belirlediği tarih bekleniyor.
KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM'nin resmî sınav takvimine göre 2026 KPSS Ön Lisans sonuçları 30 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.
30 Ekim 2026 hangi güne denk geliyor?
30 Ekim 2026 tarihi cuma gününe denk geliyor. KPSS Ön Lisans sonuçlarının cuma günü erişime açılması planlanıyor.
KPSS Ön Lisans sonuçları saat kaçta belli olacak?
ÖSYM tarafından sonuçların açıklanacağı saat henüz duyurulmadı. Kesin saat, sonuçların yayımlanmasına ilişkin resmî açıklamayla belli olacak.
2026 KPSS Ön Lisans sınavı ne zaman yapıldı?
2026 KPSS Ön Lisans sınavı, 4 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirildi.
KPSS Ön Lisans sonuçları nereden öğrenilecek?
Adaylar, sonuçların açıklanmasının ardından ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sonuçlarını öğrenebilecek.
KPSS P93 puanı ne zaman açıklanacak?
KPSS P93 puanı, KPSS Ön Lisans sınav sonuçlarıyla birlikte 30 Ekim 2026 tarihinde açıklanması planlanan sonuç ekranından öğrenilebilecek.
KPSS Lisans ve KPSS Ön Lisans sonuçları aynı tarihte mi açıklanıyor?
Hayır. 2026 KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde açıklandı. KPSS Ön Lisans sonuçları için belirlenen tarih ise 30 Ekim 2026.
KPSS Ön Lisans sonuçları erken açıklanabilir mi?
ÖSYM'nin duyurduğu resmî tarih 30 Ekim 2026'dır. Sonuçların daha erken açıklanacağına ilişkin kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor.
KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandıktan sonra tercihler başlayacak mı?
Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih işlemleri otomatik olarak başlamayacak. Adaylar, ÖSYM'nin merkezi yerleştirme duyurularını ve kamu kurumlarının personel alım ilanlarını takip edecek.
KPSS Ön Lisans sonuçları memur atamalarında kullanılacak mı?
Evet. KPSS Ön Lisans puanları, ilgili kamu personeli alımlarında ilan edilen nitelik ve başvuru şartlarının karşılanması koşuluyla kullanılabilecek.