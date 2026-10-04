KPSS ÖNLİSANS SORULARI VE CEVAPLARI 2026 YAYIMLANDI! ÖSYM KPSS Ön Lisans soru kitapçığı ve cevap anahtarı görüntüleme ekranı
KPSS önlisans soruları ve cevapları 2026 sınavının ardından adayların gündemindeki yerini aldı. 4 Ekim Pazar günü gerçekleştirilen 2026-KPSS Ön Lisans sınavının ardından beklenen açıklama ÖSYM'den geldi. KPSS Ön Lisans Temel Soru Kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u erişime açıldı. Peki, 2026 KPSS önlisans soruları ve cevapları nereden görüntülenir? KPSS Ön Lisans soru kitapçığının tamamı yayımlandı mı? İşte ÖSYM KPSS Ön Lisans soruları ve cevap anahtarı görüntüleme detayları...
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KPSS önlisans soruları, sınavın tamamlanmasıyla birlikte günün en çok merak edilen konularından biri oldu. Kamu kurumlarında görev almak isteyen ön lisans mezunu adayların katıldığı 2026-KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirildi. Sınavdan çıkan adaylar, verdikleri cevapları kontrol etmek ve yaklaşık netlerini hesaplamak için "KPSS önlisans soruları yayımlandı mı?", "KPSS cevap anahtarı 2026 açıklandı mı?" ve "KPSS Ön Lisans sorularının tamamı nereden görüntülenir?" sorularına yanıt aramaya başladı. ÖSYM, sınavın ardından Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı'nın yüzde 10'unu erişime açtığını duyurdu.
KPSS ÖNLİSANS SORULARI VE CEVAPLARI 2026 YAYIMLANDI MI?
Evet. ÖSYM, 4 Ekim 2026 tarihinde uygulanan 2026-KPSS Ön Lisans sınavının Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı'nın yüzde 10'unu yayımladı. Böylece adaylar, kamuoyuna açılan soruları ve doğru cevaplarını kontrol edebiliyor.
ÖSYM'nin duyurusunda, sınava başvuran adayların Temel Soru Kitapçığı diziliminde yer alan sınav sorularının tamamına da erişebileceği belirtildi.
KPSS ÖNLİSANS SORULARININ TAMAMI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
2026 KPSS Ön Lisans sınavına başvuran adaylar, soruların tamamını 4 Ekim 2026 saat 13.30'dan itibaren ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden görüntüleyebiliyor.
Adayların sisteme T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yapmaları gerekiyor.
Soruların tamamına erişim kamuya açık şekilde gerçekleştirilmiyor. ÖSYM kamuoyuna Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı'nın yüzde 10'unu sunarken, sınava başvuran adaylar kendi AİS hesapları üzerinden soru kitapçığının tamamına ulaşabiliyor.
2026-KPSS ÖN LİSANS SINAVI TEMEL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI
KPSS ÖNLİSANS SORULARI NE ZAMANA KADAR GÖRÜNTÜLENEBİLECEK?
ÖSYM'nin açıklamasına göre adayların Temel Soru Kitapçığı'nı görüntüleme süresi 14 Ekim 2026 saat 23.59'da sona erecek.
Bu nedenle soruların tamamını incelemek isteyen adayların belirtilen tarihe kadar AİS'e giriş yapması gerekiyor.
KPSS ÖNLİSANS CEVAP ANAHTARI 2026 NEREDEN BAKILIR?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2026-KPSS Ön Lisans Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı'nın yüzde 10'luk bölümü kurumun resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Adaylar yayımlanan soruları inceleyerek sınavda verdikleri yanıtlarla karşılaştırabilecek.
Soruların tamamını görmek isteyen sınava başvurmuş adayların ise ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ni kullanması gerekiyor.
2026-KPSS ÖN LİSANS TEMEL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI (% 10)
ÖSYM'DEN KPSS ÖNLİSANS SORULARI AÇIKLAMASI
ÖSYM, 4 Ekim tarihli resmi duyurusunda 2026-KPSS Ön Lisans Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı'nın yüzde 10'unun erişime açıldığını bildirdi.
Kurum ayrıca adayların sınav sorularının tamamına 4 Ekim saat 13.30'dan itibaren erişebileceğini ve görüntüleme süresinin 14 Ekim saat 23.59'da sona ereceğini açıkladı.
ÖSYM, sınav sorularının Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olduğunu ve telif haklarının kuruma ait bulunduğunu da belirtti. Soruların ÖSYM'nin yazılı izni olmadan çoğaltılması, dağıtılması veya yayımlanması yasak.