KPSS ÖNLİSANS SORULARI VE CEVAPLARI 2026 YAYIMLANDI! ÖSYM KPSS Ön Lisans soru kitapçığı ve cevap anahtarı görüntüleme ekranı

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KPSS önlisans soruları, sınavın tamamlanmasıyla birlikte günün en çok merak edilen konularından biri oldu. Kamu kurumlarında görev almak isteyen ön lisans mezunu adayların katıldığı 2026-KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirildi. Sınavdan çıkan adaylar, verdikleri cevapları kontrol etmek ve yaklaşık netlerini hesaplamak için "KPSS önlisans soruları yayımlandı mı?", "KPSS cevap anahtarı 2026 açıklandı mı?" ve "KPSS Ön Lisans sorularının tamamı nereden görüntülenir?" sorularına yanıt aramaya başladı. ÖSYM, sınavın ardından Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı'nın yüzde 10'unu erişime açtığını duyurdu.