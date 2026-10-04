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GündemAvcılar'da KPSS adayları aynı isimli okulları karıştırdı! Takılarını bırakacak kimsesi olmayan aday polise teslim etti
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Avcılar'da KPSS adayları aynı isimli okulları karıştırdı! Takılarını bırakacak kimsesi olmayan aday polise teslim etti

04.10.2026 - 12:14Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)-

Avcılar'da KPSS Ön Lisans sınavına giren bazı adaylar, aynı isimdeki bitişik iki okulu karıştırdı. Yan yana bulunan ancak girişleri farklı sokaklarda olan iki okulu karıştıran adaylar, sınava dakikalar kala panik yaşadı.

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1Avcılar'da KPSS adayları aynı isimli okulları karıştırdı! Takılarını bırakacak kimsesi olmayan aday polise teslim etti

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen KPSS Ön Lisans, 81 il ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da saat 10.15'te başladı. Adayların saat 10.00'dan sonra binalara alınmadığı sınavda, adaylar görevlilerin üst araması ve kimlik kontrollerinin ardından salonlara alındı.

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Sınav 130 dakika sürecek ve saat 12.25'te sona erecek. Ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar ise 30 dakikaya kadar ilave süre kullanabilecek. Avcılar'daki Abdulkadir Uztürk İlkokulu ile aynı isimdeki ortaokulun yan yana, ancak farklı sokaklarda bulunması adayların bir bölümünü zor durumda bıraktı.

 

3Avcılar'da KPSS adayları aynı isimli okulları karıştırdı! Takılarını bırakacak kimsesi olmayan aday polise teslim etti

Okulları karıştıran bazı adaylar, son anda salonlardan çıkarılarak yan sokaktaki okula gitmeleri konusunda uyarıldı. Adaylar sınav öncesinde sıkı aramadan geçirilirken, küpe ve kolye gibi takıların içeri alınmasına izin verilmedi. Son anda okula yetişen bir aday, takılarını verecek kimse bulamayınca küpe ve kolyesini karşısındaki polis memuruna teslim etti.

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