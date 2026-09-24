'Köyde pizza mı olur?' dediler, tarlaya giden köylülerden şehir dışından gelenlere kadar herkesin gözdesi oldu! Şehir dışından gelenler var

2

İşletmeyi açmadan önce "Köyümüzde kim pizza alacak?" şeklinde tepkiler de aldıklarını anlatan Apaydın, şöyle konuştu:



"Bunun gibi çok duyum aldık. Ama işe başladığın anda 'Bu kız yapıyor, ailesiyle yapıyor.' dediler. Ve o görüntü çok önemli. Şimdi köyde bahçeye giden, tarlaya giden amcalarımız, teyzelerimiz bile pizzamızdan alarak gidiyor. Çok mutluyuz. Şu an hem köylüye hem ailedeki tüm üyelere hem de dışarıdan 9 kişilik personelimize rızık kapısı olduk. Başta şehir merkezi olmak üzere Gaziantep ve Şanlıurfa'dan gelen müşterilerimiz var. Bazen yetiştiremiyoruz ama bu tempodan çok hoşlanıyoruz."



İlerleyen süreçte şubeleşmeyi ve franchise vermeyi hedeflediğini belirten Apaydın, bu konuda umutlu olduğunu söyledi.



İşletmede 9 çeşit pizza hazırladıklarını belirten Apaydın, klasik çeşitlerin yanı sıra kendilerine özgü tarifler de geliştirdiklerini anlattı.