KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? Okullar cuma günü kapanacak! 2026 MEB takvimi

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2026 Kasım ara tatili ne zaman, ayın kaçında başlayacak? Okullar cuma günü kapanıyor mu, ara tatil 9 gün mü olacak? İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin beklediği birinci dönem ara tatiline sayılı günler kaldı. Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre öğrenciler, 13 Kasım Cuma günü haftanın son derslerine katılacak. Ardından hafta sonuyla birlikte ara tatil süreci başlayacak. MEB takviminde resmi ara tatil ise 16 Kasım Pazartesi ile 20 Kasım Cuma tarihleri arasında uygulanacak.