KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? Okullar cuma günü kapanacak! 2026 MEB takvimi
Kasım ara tatili için geri sayım başladı. Milyonlarca öğrenci ve veli “Kasım ara tatili ne zaman başlayacak, okullar ne zaman kapanacak, ara tatil kaç gün sürecek, okullar ne zaman açılacak?” sorularına yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takviminde birinci dönem ara tatil tarihlerini duyurdu. Öğrenciler cuma günü derslerin tamamlanmasının ardından tatile çıkacak. Hafta sonları da eklendiğinde öğrencileri 9 günlük tatil bekliyor. İşte 2026 Kasım ara tatili başlangıç ve bitiş tarihleri ile MEB çalışma takviminin ayrıntıları...
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2026 Kasım ara tatili ne zaman, ayın kaçında başlayacak? Okullar cuma günü kapanıyor mu, ara tatil 9 gün mü olacak? İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin beklediği birinci dönem ara tatiline sayılı günler kaldı. Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre öğrenciler, 13 Kasım Cuma günü haftanın son derslerine katılacak. Ardından hafta sonuyla birlikte ara tatil süreci başlayacak. MEB takviminde resmi ara tatil ise 16 Kasım Pazartesi ile 20 Kasım Cuma tarihleri arasında uygulanacak.
KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Milli Eğitim Bakanlığının 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre birinci dönem ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak.
Ara tatil, 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler hafta sonunun ardından 23 Kasım Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.
OKULLAR CUMA GÜNÜ KAPANACAK MI?
Öğrenciler 13 Kasım Cuma günü derslerine normal şekilde devam edecek. Cuma günkü derslerin tamamlanmasının ardından öğrenciler için ara tatil öncesindeki son okul günü tamamlanmış olacak.
14-15 Kasım hafta sonunun ardından MEB'in resmi ara tatili 16 Kasım Pazartesi günü başlayacak.
Bu nedenle öğrenciler açısından kesintisiz tatil süreci 14 Kasım Cumartesi günü başlayıp 22 Kasım Pazar günü sona erecek.
KASIM ARA TATİLİ KAÇ GÜN, 9 GÜN MÜ?
MEB takviminde birinci dönem ara tatili 5 iş günü olarak yer alıyor. Ancak ara tatilin öncesindeki ve sonrasındaki hafta sonları da hesaba katıldığında öğrenciler toplam 9 gün boyunca okula gitmeyecek.
Buna göre tatil takvimi şöyle olacak:
Son ders günü: 13 Kasım 2026 Cuma
Tatilin fiilen başlangıcı: 14 Kasım 2026 Cumartesi
MEB ara tatili: 16-20 Kasım 2026
Tatilin son günü: 22 Kasım 2026 Pazar
Okulların açılacağı tarih: 23 Kasım 2026 Pazartesi
ARA TATİLDEN SONRA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Kasım ara tatilinin ardından öğrenciler 23 Kasım 2026 Pazartesi günü yeniden sınıflarına dönecek.
Birinci dönem ise ara tatilin ardından devam edecek ve 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler bu tarihte yarıyıl tatiline hazırlanacak.
15 TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2026-2027 eğitim öğretim yılında yarıyıl tatili, diğer adıyla sömestir tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayacak.
İki haftalık yarıyıl tatili 5 Şubat 2027 Cuma günü sona erecek ve ikinci dönem 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
MEB çalışma takvimine göre eğitim öğretim yılının ikinci ara tatili ise 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü tamamlanacak.
2026-2027 eğitim öğretim yılı ise 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek.
2026-2027 MEB TATİL TAKVİMİ
2026-2027 eğitim öğretim yılında öne çıkan tarihler şöyle:
Birinci dönem başlangıcı: 14 Eylül 2026 Pazartesi
Kasım ara tatili: 16-20 Kasım 2026
Birinci dönem sonu: 22 Ocak 2027 Cuma
Yarıyıl tatili: 25 Ocak-5 Şubat 2027
İkinci dönem başlangıcı: 8 Şubat 2027 Pazartesi
İkinci ara tatil: 8-12 Mart 2027
Okulların kapanışı: 25 Haziran 2027 Cuma