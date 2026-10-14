SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN? 2026-2027 okul ara tatilleri ve yaz tatili tarihleri! Okullarda ara tatil ne zaman?
Sömestr tatili ne zaman, 2026-2027 eğitim öğretim yılında 15 tatil hangi tarihte başlayacak? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimiyle birlikte okulların ara tatil, yarıyıl tatili ve yaz tatili tarihleri netleşti. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ile veliler, kasım ara tatili ve ocak ayında başlayacak sömestr tatili için geri sayıma başladı. Peki, 2027 sömestr tatili ne zaman başlayacak, 15 tatil kaç gün sürecek? Kasım ara tatili hangi gün, ikinci dönem ara tatili mart ayında ne zaman yapılacak? Okullar ne zaman kapanacak, 2027 yaz tatili hangi tarihte başlayacak? İşte MEB 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre tüm tatil tarihleri...
kaynak olarak ekleyin
2026-2027 sömestr tatili ve okul ara tatil tarihleri, milyonlarca öğrenci ve velinin gündemindeki yerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan akademik takvimle birlikte birinci dönem ara tatili, yarıyıl tatili, ikinci dönem ara tatili ve yaz tatili başlangıç tarihleri kesinleşti. 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayan eğitim öğretim yılında öğrenciler ilk olarak kasım ayında ara tatile çıkacak. Ocak ayında karnelerini alacak öğrenciler, iki haftalık sömestr tatilinin ardından şubat ayında yeniden dersbaşı yapacak. 15 tatil ne zaman, okulların kasım ara tatili hangi tarihte, ikinci dönem ne zaman başlayacak, yaz tatiline ne zaman girilecek? İşte 2026-2027 MEB okul tatil takviminin tüm ayrıntıları...
SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN 2027? 15 TATİL TARİHLERİ BELLİ OLDU
Milli Eğitim Bakanlığının 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre sömestr tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Şubat 2027 Cuma günü sona erecek.
Öğrenciler, 22 Ocak 2027 Cuma günü birinci dönem karnelerini alacak. Hafta sonlarının da eklenmesiyle toplam 16 gün ders yapılmayacak.
İkinci dönem ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.
KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN? 2026 İLK ARA TATİL TARİHLERİ
2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili, 16-20 Kasım 2026 tarihleri arasında yapılacak.
Öğrenciler 13 Kasım Cuma günü derslerin tamamlanmasının ardından ara tatile çıkacak. Hafta sonlarıyla birlikte 9 gün sürecek tatilin ardından 23 Kasım 2026 Pazartesi günü dersler yeniden başlayacak.
İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN? MART 2027 TATİL TARİHLERİ
Milli Eğitim Bakanlığının açıklamasına göre ikinci dönem ara tatili 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü tamamlanacak.
Ramazan Bayramı haftasına denk gelen ikinci dönem ara tatilinin ardından öğrenciler, 15 Mart 2027 Pazartesi günü yeniden okullarına dönecek.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK? 2027 YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
MEB'in resmî çalışma takvimine göre 2026-2027 eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek.
Öğrenciler karnelerini 25 Haziran Cuma günü alarak yaz tatiline çıkacak. Böylece yaz tatili, ders yılının tamamlanmasının ardından başlayacak.
MEB 2026-2027 OKUL TATİL TAKVİMİ
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre önemli tarihler şöyle:
Okulların açılışı: 14 Eylül 2026 Pazartesi
Birinci dönem ara tatili: 16-20 Kasım 2026
Birinci dönem karne günü: 22 Ocak 2027 Cuma
Sömestr (15 tatil): 25 Ocak-5 Şubat 2027
İkinci dönem başlangıcı: 8 Şubat 2027 Pazartesi
İkinci dönem ara tatili: 8-12 Mart 2027
Okulların kapanışı: 25 Haziran 2027 Cuma
Yaz tatili başlangıcı: 25 Haziran'da derslerin tamamlanmasının ardından
SÖMESTR TATİLİ VE OKUL ARA TATİLLERİ HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR
1. Sömestr tatili 2027 ne zaman başlayacak?
2026-2027 eğitim öğretim yılının yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Şubat Cuma günü sona erecek.
2. 2026 Kasım ara tatili ne zaman?
Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Öğrenciler 23 Kasım Pazartesi günü dersbaşı yapacak.
3. 15 tatil kaç gün sürecek?
Sömestr tatili 10 iş günü olacak. Hafta sonlarıyla birlikte öğrenciler toplam 16 gün boyunca ders yapmayacak.
4. Mart 2027 ara tatili hangi tarihte?
İkinci dönem ara tatili 8-12 Mart 2027 tarihleri arasında yapılacak. Okullar 15 Mart Pazartesi günü yeniden açılacak.
5. 2027 yaz tatili ne zaman başlayacak?
Okullar 25 Haziran 2027 Cuma günü kapanacak. Öğrenciler aynı gün karnelerini alarak yaz tatiline başlayacak.