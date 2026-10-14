SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN? 2026-2027 okul ara tatilleri ve yaz tatili tarihleri! Okullarda ara tatil ne zaman?

1

2026-2027 sömestr tatili ve okul ara tatil tarihleri, milyonlarca öğrenci ve velinin gündemindeki yerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan akademik takvimle birlikte birinci dönem ara tatili, yarıyıl tatili, ikinci dönem ara tatili ve yaz tatili başlangıç tarihleri kesinleşti. 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayan eğitim öğretim yılında öğrenciler ilk olarak kasım ayında ara tatile çıkacak. Ocak ayında karnelerini alacak öğrenciler, iki haftalık sömestr tatilinin ardından şubat ayında yeniden dersbaşı yapacak. 15 tatil ne zaman, okulların kasım ara tatili hangi tarihte, ikinci dönem ne zaman başlayacak, yaz tatiline ne zaman girilecek? İşte 2026-2027 MEB okul tatil takviminin tüm ayrıntıları...