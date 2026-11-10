MEB ORTAK SINAVLARI YARIN BAŞLIYOR! 11-12 Kasım sınav saatleri, soru sayısı ve hangi sınıfların sınava gireceği belli oldu
MEB ortak sınavları 11 Kasım Çarşamba günü başlıyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem 1. ülke geneli ortak yazılı sınavları öncesinde öğrenciler ve veliler, “MEB ortak sınavları saat kaçta başlayacak?”, “11-12 Kasım ortak sınavlarda hangi sınıflar sınava girecek?”, “Ortak sınavlarda kaç soru sorulacak?”, “Sınav süresi kaç dakika?” sorularına yanıt arıyor. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuza göre ilk sınava 6. sınıflar, ikinci sınava ise 10. sınıflar girecek. Her iki sınavda da 7 soru yöneltilecek ve öğrencilere 40 dakika süre verilecek.
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Millî Eğitim Bakanlığı’nın 2026-2027 eğitim öğretim yılı ülke geneli ortak yazılı sınavları için geri sayım sona erdi. MEB 1. dönem 1. ortak sınavları 11 Kasım 2026 Çarşamba günü başlayacak ve 12 Kasım Perşembe günü devam edecek. Sınav tarihinin yaklaşmasıyla birlikte 11 Kasım ortak sınavı hangi sınıflar için yapılacak, 12 Kasım’da hangi dersin sınavı var, MEB ortak sınav saat kaçta başlayacak, kaç soru olacak ve sınav kaç dakika sürecek? soruları öğrencilerin gündemine geldi. Bakanlığın açıkladığı takvime göre 11 Kasım’da 6. sınıf matematik, 12 Kasım’da ise 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı sınavı ülke genelinde ortak olarak uygulanacak.
MEB ORTAK SINAVLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem 1. ülke geneli ortak yazılı sınavları 11 Kasım 2026 Çarşamba günü başlayacak.
İlk gün 6. sınıf öğrencileri matematik dersinden sınava girecek. İkinci gün olan 12 Kasım 2026 Perşembe günü ise 10. sınıf öğrencilerine Türk dili ve edebiyatı sınavı uygulanacak.
11 KASIM'DA HANGİ SINIFLAR SINAVA GİRECEK?
11 Kasım Çarşamba günü yapılacak ülke geneli ortak sınava 6. sınıf öğrencileri katılacak.
Öğrencilere 6. sınıf matematik dersinden sorular yöneltilecek.
Sınavda toplam 7 açık uçlu soru bulunacak ve öğrencilere cevaplamaları için 40 dakika süre verilecek.
12 KASIM'DA HANGİ SINIFLAR SINAVA GİRECEK?
12 Kasım Perşembe günü ise 10. sınıf öğrencileri ülke geneli ortak yazılı sınavına katılacak.
sınıflara Türk dili ve edebiyatı dersinden sınav uygulanacak.
Bu sınavda da 7 açık uçlu soru yer alacak ve sınav süresi 40 dakika olacak.
MEB ORTAK SINAVLARI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
MEB ortak sınav saatleri, okulun eğitim şekline göre değişiyor.
Tam gün eğitim yapan okullarda:
Sınavlar 10.30'da başlayacak ve 11.10'da sona erecek.
İkili eğitim yapan okullarda sabahçı öğrenciler:
Sınava 10.30-11.10 saatleri arasında girecek.
İkili eğitim yapan okullarda öğlenci öğrenciler:
Sınavlar 14.30-15.10 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
MEB ORTAK SINAVLARDA KAÇ SORU VAR?
Hem 6. sınıf matematik hem de 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı ortak sınavlarında 7 soru bulunacak.
Sorular açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı şekilde hazırlanacak. Öğrenciler yalnızca seçeneği işaretlemek yerine cevaplarını kendileri oluşturacak.
ORTAK SINAVLAR KAÇ DAKİKA SÜRECEK?
11-12 Kasım'da yapılacak MEB ortak sınavlarının süresi 40 dakika olarak belirlendi.
Bu süre hem 6. sınıf matematik hem de 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı sınavı için geçerli olacak.
11-12 KASIM MEB ORTAK SINAV TAKVİMİ 2026
11 Kasım 2026 Çarşamba
6. sınıf Matematik
Soru sayısı: 7
Süre: 40 dakika
Tam gün/sabahçı: 10.30-11.10
Öğlenci: 14.30-15.10
12 Kasım 2026 Perşembe
10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı
Soru sayısı: 7
Süre: 40 dakika
Tam gün/sabahçı: 10.30-11.10
Öğlenci: 14.30-15.10
ORTAK SINAV SORULARINI KİM HAZIRLAYACAK?
Ülke genelinde uygulanacak sınavların soruları ve cevap anahtarları Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanacak.
Sınavların değerlendirilmesi ise okul müdürlüklerinin kararı doğrultusunda ilgili ders öğretmenleri veya okulun alan zümre öğretmenleri tarafından yapılacak. Sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek ve öğrenci puanları soru bazında e-Okul sistemine işlenecek.
ORTAK SINAVA GİREMEYENLER NE YAPACAK?
Geçerli bir mazeret nedeniyle 11 veya 12 Kasım’daki sınava katılamayan öğrenciler için 25 Kasım 2026 Çarşamba günü mazeret sınavı düzenlenecek.
Velilerin öğrencinin mazeretini sınav tarihinden itibaren en geç beş iş günü içerisinde okul müdürlüğüne yazılı olarak bildirmesi gerekiyor.
MEB ORTAK SINAV TAKVİMİ 2026-2027
MEB, 2026-2027 eğitim öğretim yılı boyunca 6, 7, 9 ve 10. sınıflarda toplam 8 ülke geneli ortak yazılı sınav gerçekleştirecek.
Birinci dönemin ilk ortak sınavları 11-12 Kasım 2026'da yapılırken, ikinci ortak sınavlar 5-6 Ocak 2027 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
İkinci dönemde ise ülke geneli ortak sınavlar 6-7 Nisan 2027 ile 8-9 Haziran 2027 tarihlerinde uygulanacak.