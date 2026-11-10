MEB ORTAK SINAVLARI YARIN BAŞLIYOR! 11-12 Kasım sınav saatleri, soru sayısı ve hangi sınıfların sınava gireceği belli oldu

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Millî Eğitim Bakanlığı’nın 2026-2027 eğitim öğretim yılı ülke geneli ortak yazılı sınavları için geri sayım sona erdi. MEB 1. dönem 1. ortak sınavları 11 Kasım 2026 Çarşamba günü başlayacak ve 12 Kasım Perşembe günü devam edecek. Sınav tarihinin yaklaşmasıyla birlikte 11 Kasım ortak sınavı hangi sınıflar için yapılacak, 12 Kasım’da hangi dersin sınavı var, MEB ortak sınav saat kaçta başlayacak, kaç soru olacak ve sınav kaç dakika sürecek? soruları öğrencilerin gündemine geldi. Bakanlığın açıkladığı takvime göre 11 Kasım’da 6. sınıf matematik, 12 Kasım’da ise 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı sınavı ülke genelinde ortak olarak uygulanacak.