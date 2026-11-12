KASIM 2026 ARA TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? Ara tatil başladı mı? Okullar kaç gün tatil olacak? Ara tatil ne zaman başlayıp ne zaman bitecek?
Kasım 2026 ara tatili ne zaman başlayacak, ara tatil başladı mı, okullar kaç gün tatil olacak? Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre ilk ara tatil için geri sayım başladı. Öğrenciler ve veliler “Kasım ara tatili ne zaman?”, “Ara tatil ayın kaçında başlayacak?”, “Okullar ne zaman kapanacak?”, “Ara tatil 9 gün mü olacak?”, “Okullar ne zaman yeniden açılacak?” sorularına yanıt arıyor. MEB takvimine göre birinci dönem ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek. Hafta sonları da eklendiğinde öğrenciler 9 günlük tatil yapacak. İşte Kasım 2026 ara tatil tarihleri ve 2026-2027 eğitim öğretim yılı takviminin detayları...
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2026-2027 eğitim öğretim yılında ilk ara tatil heyecanı başladı. Eylül ayında ders başı yapan milyonlarca öğrenci, kasım ayında verilecek ilk ara tatilin tarihini merak ediyor. Özellikle “Ara tatil başladı mı?”, “Kasım ara tatili ne zaman başlıyor?”, “14 Kasım Cuma son ders günü mü?”, “Okullar kaç gün kapalı olacak?”, “23 Kasım Pazartesi okullar açılacak mı?” soruları tatil öncesinde yoğun olarak araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan resmi çalışma takvimine göre birinci dönem ara tatili 16 Kasım Pazartesi günü başlayacak. Peki Kasım ara tatili kaç gün sürecek? Ara tatil ne zaman başlayıp ne zaman bitecek?
KASIM 2026 ARA TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
MEB’in 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre Kasım ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak.
Öğrenciler 13 Kasım Cuma günü son derslerine girdikten sonra hafta sonuyla birlikte tatil dönemine girmiş olacak. Resmi ara tatil ise 16-20 Kasım tarihleri arasında uygulanacak.
ARA TATİL BAŞLADI MI?
Hayır. 12 Kasım 2026 Perşembe itibarıyla ara tatil henüz başlamadı.
Öğrenciler 13 Kasım Cuma günü de derslerine devam edecek. Ardından 14-15 Kasım hafta sonu ile başlayan tatil süreci, 16 Kasım Pazartesi günü resmi olarak ara tatil dönemine dönüşecek.
ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLAYIP NE ZAMAN BİTECEK?
Birinci dönem ara tatili 16 Kasım Pazartesi başlayacak ve 20 Kasım Cuma günü sona erecek.
Buna göre resmi ara tatil süresi hafta içi 5 gün olacak. Ancak 14-15 Kasım hafta sonu ile 21-22 Kasım hafta sonu da hesaba katıldığında öğrenciler kesintisiz şekilde toplam 9 gün okula gitmeyecek.
OKULLAR KAÇ GÜN TATİL OLACAK?
Öğrenciler açısından Kasım ara tatili toplam 9 gün sürecek.
Takvim şu şekilde işleyecek:
Son ders günü: 13 Kasım 2026 Cuma
Hafta sonu: 14-15 Kasım
Resmi ara tatil: 16-20 Kasım
Hafta sonu: 21-22 Kasım
Okulların açılışı: 23 Kasım 2026 Pazartesi
Böylece öğrenciler 14 Kasım Cumartesi gününden 22 Kasım Pazar gününün sonuna kadar tatilde olacak.
13 KASIM CUMA GÜNÜ OKULLAR AÇIK MI?
Evet. 13 Kasım Cuma günü okullar açık olacak ve dersler normal şekilde devam edecek.
MEB takviminde ara tatilin başlangıç tarihi 16 Kasım Pazartesi olarak belirlendiği için öğrenciler 13 Kasım Cuma günü derslerine katılacak. Tatil fiilen cuma günkü derslerin tamamlanmasının ardından başlayacak.
16 KASIM PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?
Evet. 16 Kasım Pazartesi günü okullarda ders yapılmayacak. Bu tarih, 2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönem ara tatilinin resmi başlangıç günü olacak.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Kasım ara tatilinin ardından öğrenciler 23 Kasım 2026 Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.
20 Kasım Cuma günü resmi ara tatil sona erecek ancak 21-22 Kasım tarihlerinin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle öğrenciler okullarına pazartesi günü dönecek.
ÖĞRETMENLER ARA TATİLDE OKULA GİDECEK Mİ?
Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin 2026 kasım dönemi mesleki çalışmalarının 16-20 Kasım tarihleri arasında Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden uzaktan yapılacağını açıkladı.
Mesleki çalışma içerikleri 16 Kasım Pazartesi saat 08.00’de erişime açılacak ve öğretmenler eğitimlerini belirtilen süre içerisinde çevrim içi olarak tamamlayabilecek.
KASIM ARA TATİLİ 9 GÜN MÜ?
Resmi ara tatil 5 iş günü sürüyor. Ancak ara tatilin iki hafta sonunun arasına denk gelmesi nedeniyle öğrencilerin okuldan uzak kalacağı toplam süre 9 güne ulaşıyor.
Bu nedenle kamuoyunda “9 günlük ara tatil” ifadesi kullanılsa da MEB takvimindeki resmi tatil tarihleri 16-20 Kasım olarak yer alıyor.
2026-2027 SÖMESTİR TATİLİ NE ZAMAN?
Kasım ara tatilinin ardından öğrencilerin beklediği bir sonraki uzun tatil yarıyıl tatili olacak.
MEB takvimine göre birinci dönem 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Şubat Cuma günü tamamlanacak.
İkinci dönem 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
2026-2027 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatili ise 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
2026-2027 eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2027 Cuma günü tamamlanacak. Öğrenciler bu tarihte karnelerini alarak yaz tatiline çıkacak.
KASIM 2026 ARA TATİL TAKVİMİ
Son ders günü: 13 Kasım Cuma
Ara tatilin başlangıcı: 16 Kasım Pazartesi
Ara tatilin bitişi: 20 Kasım Cuma
Hafta sonlarıyla toplam tatil: 9 gün
Okulların açılışı: 23 Kasım Pazartesi
Yarıyıl tatili: 25 Ocak-5 Şubat 2027
İkinci ara tatil: 8-12 Mart 2027
Okulların kapanışı: 25 Haziran 2027