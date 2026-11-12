KASIM 2026 ARA TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? Ara tatil başladı mı? Okullar kaç gün tatil olacak? Ara tatil ne zaman başlayıp ne zaman bitecek?

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2026-2027 eğitim öğretim yılında ilk ara tatil heyecanı başladı. Eylül ayında ders başı yapan milyonlarca öğrenci, kasım ayında verilecek ilk ara tatilin tarihini merak ediyor. Özellikle “Ara tatil başladı mı?”, “Kasım ara tatili ne zaman başlıyor?”, “14 Kasım Cuma son ders günü mü?”, “Okullar kaç gün kapalı olacak?”, “23 Kasım Pazartesi okullar açılacak mı?” soruları tatil öncesinde yoğun olarak araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan resmi çalışma takvimine göre birinci dönem ara tatili 16 Kasım Pazartesi günü başlayacak. Peki Kasım ara tatili kaç gün sürecek? Ara tatil ne zaman başlayıp ne zaman bitecek?