Kanseri yenerek hayata yeniden merhaba diyen ünlüler! O halde görünce Levent Kırca ile tanıyamadı...

CANAN ERGÜDER - MEME KANSERİ

2017 yılında meslektaşı Kenan Ece ile nikah masasına oturan ve Demir adında bir oğlu bulunan oyuncu Canan Ergüder de meme kanseriyle mücadele etti. Ergüder, rahatsızlığından dolayı rol aldığı Menajerimi Ara dizisinden de ayrılmak zorunda kaldı.