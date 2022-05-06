Kanseri yenerek hayata yeniden merhaba diyen ünlüler! O halde görünce Levent Kırca ile tanıyamadı...
Günümüzün en fazla rastlanan ve hala kesin tedavisi bulunamayan hastalıklarından olan kanser, her yıl binlerce can alıyor. Bu kişiler arasında ise ünlü isimler de bulunuyor. Ölümcül hastalığı yenen son isim ise Behzat Ç.’deki Savcı Esra rolü ile yıldızı parlayan ve birçok başarılı yapımda yer alan Canan Ergüder oldu. Birçok ünlü de Ergüder gibi kanseri atlattı ve hayata yeniden tutundu. İşte Filiz Akın'dan Arzum Onan'a Yılmaz Morgül'den Defne Samyeli'ne kanseri yenen ünlüler...
Pes etmeyip sonuna kadar kanser hastalığı ile mücadele eden birçok ünlü isim bu savaştan galip çıktı. İşte kanseri yenen 10 ünlü isim...
DEFNE SAMYELİ – RAHİM KANSERİ
Haber spikerliğini bırakmasının ardından oyunculuk ve şarkıcılık yapan Defne Samyeli, 2000 yılında rahim kanserine yakalan. Amerika'da tedavi gören Samyeli, kanseri yenmeyi başardı.
ARZUM ONAN – LENF KANSERİ
Mehmet Aslantuğ ile olan mutlu evliliğiyle parmak ısırtan Arzum Onan, ilk önce lenf kanseri daha sonra tiroid kanseri teşhisi konuldu. Tedavi gören Onan, kanseri atlattı.
YILMAZ MORGÜL – CİLT KANSERİ
Yılmaz Morgül, 1996 yılında cilt kanserine yakalandı. Amerika'da uzun bir tedavi süreci geçiren Morgül, maneviyat ve dualarla kanseri yendiğini söyledi.
FİLİZ AKIN – NAZOFAREKS KANSERİ
Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından olan Filiz Akın'a 2002 yılında Nazofareks kanseri teşhisi kondu. Burun ve ağız arasındaki bir tür kanser olan Nazofareks teşhisi konulan Akın, uzun süre tedavi gördü. Ünlü oyuncu gördüğü tedavilerin ardından kanseri yendi.