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MagazinKanseri yenerek hayata yeniden merhaba diyen ünlüler! O halde görünce Levent Kırca ile tanıyamadı...
HaberlerMagazin Haberleri Kanseri yenerek hayata yeniden merhaba diyen ünlüler! O halde görünce Levent Kırca ile tanıyamadı...
• 06 Mayıs 2022 - 15:04 • Son Güncelleme:

Kanseri yenerek hayata yeniden merhaba diyen ünlüler! O halde görünce Levent Kırca ile tanıyamadı...

Günümüzün en fazla rastlanan ve hala kesin tedavisi bulunamayan hastalıklarından olan kanser, her yıl binlerce can alıyor. Bu kişiler arasında ise ünlü isimler de bulunuyor. Ölümcül hastalığı yenen son isim ise Behzat Ç.’deki Savcı Esra rolü ile yıldızı parlayan ve birçok başarılı yapımda yer alan Canan Ergüder oldu. Birçok ünlü de Ergüder gibi kanseri atlattı ve hayata yeniden tutundu. İşte Filiz Akın'dan Arzum Onan'a Yılmaz Morgül'den Defne Samyeli'ne kanseri yenen ünlüler...

• 06 Mayıs 2022 - 15:04 • Son Güncelleme:
1Kanseri yenerek hayata yeniden merhaba diyen ünlüler O halde görünce Levent Kırca ile tanıyamadı...
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Pes etmeyip sonuna kadar kanser hastalığı ile mücadele eden birçok ünlü isim bu savaştan galip çıktı. İşte kanseri yenen 10 ünlü isim...

2DEFNE SAMYELİ – RAHİM KANSERİ

DEFNE SAMYELİ – RAHİM KANSERİ

Haber spikerliğini bırakmasının ardından oyunculuk ve şarkıcılık yapan Defne Samyeli, 2000 yılında rahim kanserine yakalan. Amerika'da tedavi gören Samyeli, kanseri yenmeyi başardı.

3OYA BAŞAR – MEME KANSERİ

OYA BAŞAR – MEME KANSERİ

Ünlü oyuncu Oya Başar meme kanseri ile mücadele eden isimlerden biri oldu. Üçüncü derecedeyken meme kanseri teşhisi konulan Başar'ın sol göğsünün yarısı ve lenfleri alındı. Ameliyatların ardından tedavi gören Oya Başar, meme kanserini atlattı.

4ARZUM ONAN – LENF KANSERİ

ARZUM ONAN – LENF KANSERİ

Mehmet Aslantuğ ile olan mutlu evliliğiyle parmak ısırtan Arzum Onan, ilk önce lenf kanseri daha sonra tiroid kanseri teşhisi konuldu. Tedavi gören Onan, kanseri atlattı.

5YILDIZ TİLBE – RAHİM KANSERİ

YILDIZ TİLBE – RAHİM KANSERİ

Rahatsızlanması nedeniyle hastaneye gittiğinde rahim kanseri olduğunu öğrenen Yıldız Tilbe, ameliyat olmasının ardından bir süre tedavi gördü. Tilbe, daha sonra sağlığına kavuştu.

6DENİZ UĞUR - MEME KANSERİ

DENİZ UĞUR - MEME KANSERİ

Ünlü oyuncu Deniz Uğur da meme kanserine yakalanan isimlerden oldu. Tedavi süreci geçiren Uğur, sevenlerinin desteği ile kanseri yendiğini söyledi.

7YILMAZ MORGÜL – CİLT KANSERİ

YILMAZ MORGÜL – CİLT KANSERİ

Yılmaz Morgül, 1996 yılında cilt kanserine yakalandı. Amerika'da uzun bir tedavi süreci geçiren Morgül, maneviyat ve dualarla kanseri yendiğini söyledi.

8FİLİZ AKIN – NAZOFAREKS KANSERİ

FİLİZ AKIN – NAZOFAREKS KANSERİ

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından olan Filiz Akın'a 2002 yılında Nazofareks kanseri teşhisi kondu. Burun ve ağız arasındaki bir tür kanser olan Nazofareks teşhisi konulan Akın, uzun süre tedavi gördü. Ünlü oyuncu gördüğü tedavilerin ardından kanseri yendi.

9ÖZKAN UĞUR - LENF KANSERİ

ÖZKAN UĞUR - LENF KANSERİ

Ağrılı kitle şikayetiyle başvurduğu hastanede lenfoma teşhisi kondu. Moralini hep yüksek tuttuğunu söyleyen Özkan Uğur tedavisinin ardından kanseri yendi.

10CANAN ERGÜDER - MEME KANSERİ

CANAN ERGÜDER - MEME KANSERİ

2017 yılında meslektaşı Kenan Ece ile nikah masasına oturan ve Demir adında bir oğlu bulunan oyuncu Canan Ergüder de meme kanseriyle mücadele etti. Ergüder, rahatsızlığından dolayı rol aldığı Menajerimi Ara dizisinden de ayrılmak zorunda kaldı.

11NİLÜFER - MEME KANSERİ

NİLÜFER - MEME KANSERİ

Nilüfer, meme kanserine yakalanmasının ardından sol göğsündeki kitleyi aldırdı ve kemoterapi tedavisi görmeye başladı.

12VAHİDE PERÇİN - MEME KANSERİ

VAHİDE PERÇİN - MEME KANSERİ

Ünlü oyuncu Vahide Perçin, meme kanseri teşhisi konulmasının ardından dizi çekimlerine ara vererek kemoterapi tedavisine başladı. Tedavisi olumlu sonuçlanan Perçin, kanserden kurtulurken 'Adını Feriha Koydum' ekibiyle birlikte kutlama yaptı. (Akşam)

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