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    SağlıkKan şekerini düşürüyor, susuzluğu gideriyor! Etkili bir doğal probiyotik, günde 1 bardak tüketilirse...
    HaberlerSağlık Haberleri Kan şekerini düşürüyor, susuzluğu gideriyor! Etkili bir doğal probiyotik, günde 1 bardak tüketilirse...
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    Kan şekerini düşürüyor, susuzluğu gideriyor! Etkili bir doğal probiyotik, günde 1 bardak tüketilirse...

    Oruçluyken enerji veriyor, sahurda tüketilirse susuzluğu gideriyor. Bağışıklık sistemini güçlendirmede oldukça etkili, günde 1 bardak tüketmek yetiyor. Vücuttaki hücrelerin yenilenmesini sağlıyor ve bu sayede kanser hücrelerinin gelişmesini engelleyerek tümör oluşmasının da önüne geçiyor. Bağırsakta meydana gelen iltihabik durumları, bağırsak kanserini ve kabızlığı iyileştirici özelliği bulunuyor. Tansiyonu dengeleyici özelliğe sahip, içerisinde bulunan B12, B1, biotin ve K vitaminleri genel sağlığa katkıda bulunuyor. Antibiyotik kullanımı sonrasında vücuttaki iyi bakterileri koruyor, tansiyonu düzenliyor, kan şekerini düşürüyor. Kötü kolesterolü düşürerek kan basıncını düzenliyor. Böylece kalp damar hastalıklarına da iyi geliyor. İşte mucizevi besinlerin saymakla bitmeyen faydaları...

    • 03 Nisan 2022 - 09:47 • Son Güncelleme:
    • 03 Nisan 2022 - 09:47 • Son Güncelleme:
    1Kan şekerini düşürüyor, susuzluğu gideriyor Etkili bir doğal probiyotik, günde 1 bardak tüketilirse...

    Kefir, fermente bir süt ürünüdür. Süte kefir tohumlarının eklenmesi sonucunda yararlı bakteri ve mayaların fermantasyonu sayesinde oluşur. Faydaları saymakla bitmeyen kefir hazır alınabildiği gibi evde de yapılabilir. Günde 1 bardak tüketilmesi bağışıklık sistemini güçlendirir, kilo vermeye yardımcı olur. Kefirin probiyotik özelliği ile fermente süt ürünleri içinde önemli bir yere sahiptir. Ancak faydaları kadar aşırı tüketildiğinde zararları olabilir. Peki kefir nedir, nasıl yapılır? İşte kefirin faydaları...

    2Kan şekerini düşürüyor, susuzluğu gideriyor Etkili bir doğal probiyotik, günde 1 bardak tüketilirse...

    Kefir yoğurttan sonra en çok tüketilen süt ürünüdür. İnek, koyun ve keçi sütünden yapılmaktadır. Ev yapımı olarak hazırlanan kefiri günde 1 bardak tüketmek bağışıklık sistemini güçlendirmede oldukça etkili bir içecektir. Uzmanlar tarafından tüketilmesi tavsiye edilen fermente bir içecek olan kefirin sağlık açısından da çeşitli faydaları bulunmaktadır.

    3Kan şekerini düşürüyor, susuzluğu gideriyor Etkili bir doğal probiyotik, günde 1 bardak tüketilirse...

    Çin, Amerika ve çeşitli Avrupa ülkelerinde de sıklıkla tüketilen kefir son zamanlarda ülkemizde de tüketilmeye başlandı. Ancak insanların kafasında kefirle alakalı birçok soru işareti bulunuyor. Biz de bu soru işaretlerini yok edebilmek adına kefirin faydaları, kefirin kullanım şekli gibi bilgileri sizler için araştırdık.

    4KEFİRİN FAYDALARI NELERDİR KEFİR NEYE İYİ GELİR

    KEFİRİN FAYDALARI NELERDİR? KEFİR NEYE İYİ GELİR?

    İlk olarak kefirin faydaların bahsetmek gerekirse şu şekilde özetleyebiliriz:

    5BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİYOR

    BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİYOR

    Ev yapımı olarak hazırlanan kefiri günde 1 bardak tüketmek bağışıklık sistemini güçlendirmede oldukça etkili bir içecek. Hatta İrlandalı bilim adamları tarafından yapılan bir çalışma sonucunda kefirin bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

    6KANSERE NEDEN OLAN TÜMÖRLER ÜZERİNDE ETKİLİ

    KANSERE NEDEN OLAN TÜMÖRLER ÜZERİNDE ETKİLİ

    Kefir vücutta ki hücrelerin yenilenmesini sağlama da oldukça etkili bir içecektir. Bu sayede de kanserli hücreler üzerinde de oldukça etkili olduğu söyleniyor. Düzenli olarak tüketilen kefir kanser hücrelerinin gelişmesini engelleyerek tümör oluşmasının da önüne geçiyor.

    7ALERJİ VE ASTIMA İYİ GELİYOR

    ALERJİ VE ASTIMA İYİ GELİYOR

    Düzenli olarak tüketilen kefir alerji ve astım hastalıklarında da oldukça etkili bir içecek.

    8KEMİK GELİŞİMİ VE SAĞLIĞI AÇISINDAN ÖNEMLİ

    KEMİK GELİŞİMİ VE SAĞLIĞI AÇISINDAN ÖNEMLİ

    Özellikle gelişme çağındaki çocuklarda kefirin kemik gelişimi üzerinde inanılmaz etkileri bulunuyor. Düzenli olarak tüketilen kefir aynı zamanda menopoz dönemine giren kadınlarda kemik erimesinin de önüne geçiyor.

    9BAĞIRSAK FLORASINI DÜZENLİYOR

    BAĞIRSAK FLORASINI DÜZENLİYOR

    Bağırsakta meydana gelen iltihabik durumları, bağırsak kanserini ve kabızlığı kefirin iyileştirici özelliği olduğu söyleniyor.

    10Kan şekerini düşürüyor, susuzluğu gideriyor Etkili bir doğal probiyotik, günde 1 bardak tüketilirse...

    Kefirin diğer faydalarından madde madde bahsetmek gerekirse şu şekilde sıralayabiliriz; 1- Kolesterolü azaltır 2- Sindirim sistemini güçlendirir 3- genç kalmayı ve uzun yaşamayı sağlar 4- tansiyonu dengeleyici özelliğe sahiptir 5- Kefirde bulunan B12, B1, biotin ve K vitaminleri genel sağlığa katkıda bulunur.

    11Kefirin diğer faydalarından madde madde bahsetmek gerekirse şu şekilde sıralayabiliriz;

    Kefirin diğer faydalarından madde madde bahsetmek gerekirse şu şekilde sıralayabiliriz;

    1- Kolesterolü azaltır

    2- Sindirim sistemini güçlendirir

    3- genç kalmayı ve uzun yaşamayı sağlar

    4- tansiyonu dengeleyici özelliğe sahiptir

    5- Kefirde bulunan B12, B1, biotin ve K vitaminleri genel sağlığa katkıda bulunur.

    12Kan şekerini düşürüyor, susuzluğu gideriyor Etkili bir doğal probiyotik, günde 1 bardak tüketilirse...

    6- İyileşme sürecini hızlandırır.

    7- Kanser hücrelerinin büyümesini engeller.

    8- Sedef hastalığına iyi gelir.

    9- Egzama tedavisinde kullanılır.

    10- Enflamatuvar hastalıklara karşı etkilidir.

    13Kan şekerini düşürüyor, susuzluğu gideriyor Etkili bir doğal probiyotik, günde 1 bardak tüketilirse...

    11- Tümörlerin büyüklüğünü azaltır.

    12- Kalp hastalıklarını tedavi eder.

    13- Bağırsaklardaki tıkanıklığı tersine çevirir.

    14- Kan damarlarını temizler.

    15- Enerji verir.

    16- Kendinizi iyi hissetmenizi sağlar.

    14Kan şekerini düşürüyor, susuzluğu gideriyor Etkili bir doğal probiyotik, günde 1 bardak tüketilirse...

    17- Akciğer enfeksiyonlarına karşı etkilidir.

    18- Metabolizmayı çalıştırır.

    19- Kilo vermeye yardımcıdır.

    20- Aknelere iyi gelir.

    21- Saçı canlandırır.

    22- Diş eti hastalıklarının tedavisinde etkilidir.

    23- İlaçların yan etkilerini azaltır.

    24- Antibiyotik kullanımı sonrasında vücuttaki iyi bakterileri korur.

    25- Sindirim sistemindeki mikrofloranın korumada görev yapar.

    15Kan şekerini düşürüyor, susuzluğu gideriyor Etkili bir doğal probiyotik, günde 1 bardak tüketilirse...

    26- Tansiyonu düzenler.

    27- Kan şekerini düşürür.

    28- Yağ asidi ve kolesterol seviyesini düşürür.

    29- İshale iyi gelir.

    30- Şişkinliği azaltır.

    31- Bağırsak hareketlerini hızlandırır.

    32- Strese karşı etkilidir.

    33- Uyku sorunlarını çözer

    34- Depresyon sürecinde kullanılabilir.

    16KEFİR NASIL YAPILIR

    KEFİR NASIL YAPILIR?

    Kefir tanelerini büyük marketler ya da aktarlardan temin edebilirsiniz.

    Malzemeler:

    1 litre süt

    1 yemek kaşığı kefir tanesi

    Cam kavanoz

    Plastik süzgeç

    17KEFİRİN ZARARLI OLABİLECEĞİ DURUMLAR NELERDİR

    KEFİRİN ZARARLI OLABİLECEĞİ DURUMLAR NELERDİR?

    Faydaları saymakla bitmeyen kefirin aşırı tüketiminin zarar verici etkisi olduğu durumlar da söz konusu olabilir. Bu tür durumlarda, kefiri mutlaka doktorunuza danışarak tüketmelisiniz.

    18Kan şekerini düşürüyor, susuzluğu gideriyor Etkili bir doğal probiyotik, günde 1 bardak tüketilirse...

    - Çok nadiren de görülse, kefir, bağırsak, mide krampları ve kabızlığa yol açabilmektedir.

    - Kefir, AIDS ve benzeri türde bağışıklık hastalıklarından muzdarip kişiler için de zararlı olabilir. Bu tip hastalıklar genelde zayıf bağışıklık sistemlerinde ortaya çıkabildiği üzere, kefir, aktif büyüyen bakteri ve maya içerir, bu yüzden de maya ve bakterilerin, bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde farklı enfeksiyonlara yol açabildiği bilinmektedir.

    - Hamile veya emziren kadınların tüketmemesi tavsiye edilmektedir.

    - Şeker hastalarının tüketmemesi gerekmektedir.

    - 1 yaşını doldurmamış bebeklere verilmemesi gerekmektedir.

    19KEFİR NEDİR

    KEFİR NEDİR?

    Kefir, çok eski yıllardan beri özellikle Kafkasya bölgesinde yapılan[kaynak belirtilmeli], bugün ise Avrupa ve Amerika ülkelerinde ticari amaçla üretilen süt asidi ve alkol fermantasyonu yardımıyla yapılan köpüklü, koyu kıvamlı (yoğurt kıvamında), hafif ekşimsi fermente bir süt ürünüdür.

    20KEFİRİN BESİN DEĞERİ NEDİR

    KEFİRİN BESİN DEĞERİ NEDİR?

    Kefirin sağlığımıza olan faydalarını okuduğunuza göre ne kadar faydalı bir içecek olduğunu az çok tahmin edebilirsiniz. 1 bardak kefir, günlük A vitamini ihtiyacının yüzde 20'sini, C vitamini ihtiyacının yüzde 4'ünü, kalsiyum ihtiyacının ise yüzde 30'unu karşılar.

    21RAMAZANDA SUSUZLUĞA İYİ GELEN DİĞER BESİNLER

    RAMAZANDA SUSUZLUĞA İYİ GELEN DİĞER BESİNLER

    Ramazan ayının gelmesiyle birlikte herkesin aklında nasıl beslenmeliyiz sorusu yer edinmeye başladı. Ramazan ayında vücut direncimizin düşmemesi için yediklerimize her zamankinden daha çok dikkat etmemiz gerekiyor. Peki iftar ve sahurda neler tüketilmeli, hangi besinler susuzluğa iyi geliyor? İşte cevabı...

    22Kan şekerini düşürüyor, susuzluğu gideriyor Etkili bir doğal probiyotik, günde 1 bardak tüketilirse...

    Vitamin ve mineral bakımından zengin olan; kiraz, kayısı, çilek ve erik gibi meyveler oruç saatlerinde yaşanan susuzluğa iyi gelir. Bu meyvelerden yapılan komposto soğuk tüketildiğinde vücudun günlük su ihtiyacını fazlasıyla karşılar. Uzmanlar, bu meyvelerden yapılan kompostonun iftar ve sahurda birer kase tüketilmesi öneriyor.

    23Kan şekerini düşürüyor, susuzluğu gideriyor Etkili bir doğal probiyotik, günde 1 bardak tüketilirse...

    Su oranının yanı sıra şeker oranında yüksek olduğu kavun ve karpuz gibi meyvelerin iftar ve sahurda tüketilmesi gerekir. Bu sayede oruç saatlerinde vücutta yaşanabilecek su ve şeker kaybı engellenmiş olur.

    24Kan şekerini düşürüyor, susuzluğu gideriyor Etkili bir doğal probiyotik, günde 1 bardak tüketilirse...

    Soğuk çorbalar, serinletici ve tok tutma özelliği sayesinde, özellikle sahurda tüketilmesi gereken besinlerdendir.

    25Kan şekerini düşürüyor, susuzluğu gideriyor Etkili bir doğal probiyotik, günde 1 bardak tüketilirse...

    Salatalık yüzde 96 oranda sıvı içermektedir. En yüksek sıvı oranına sahip olan bu besinden günde iki tane tüketerek vücudun günlük ihtiyacı oaln sıvının yüzde 40'ını karşılar. Aynı zamanda salatalık C,K ve B vitaminleri bakımından zengindir.

    26Kan şekerini düşürüyor, susuzluğu gideriyor Etkili bir doğal probiyotik, günde 1 bardak tüketilirse...

    Salatalıktan sonra sıvı oranı yüksek oaln besin kabaktır. Ancak kabaktaki sıvı oranındna yaralanmak için kaynatılıp tüketilmesi gerekir. Kızartılan kabak su miktarını çok çabuk kaybeder. Özellikle diyet ve düzenli spor yapan kişilerin hafta da iki tabak kaynatılmış olarak yapılan kabak yemeği tüketerek vücudun ihtiyacı oaln sıvının yüzde 50'sini karşılayabilir.

    27Kan şekerini düşürüyor, susuzluğu gideriyor Etkili bir doğal probiyotik, günde 1 bardak tüketilirse...

    En çok tüketilen besinlerden biri olan domates sıvı oranı yüksektir. Ancak domatesin içerisinde aynı zamdan asit içerikli maddelerde varır. Bu yüzden günde 3 ya da 4'ten fazla tüketilmemelidir. Ayrıca domates sadece sıvı oranı için fayda sağlayan bir besin değil aynı zamanda içerdiği flavanoid madde sayesinde antioksidan etkisi de göstererek vücudu kanserli hücrelere karşı korur.

    28Kan şekerini düşürüyor, susuzluğu gideriyor Etkili bir doğal probiyotik, günde 1 bardak tüketilirse...

    Yüzyıllardır hem zayıflamak hem de vücuttaki toksinleri temizlemede etkili olduğu bilinen göbek marul, bu faydasını içerdiği sıvı oranı sayesinde yaptığı ortaya çıkarıldı. Düzenli tüketilen marul vücudun bağışıklığını güçlendirerek hastalıklara karşı bir kalkan oluşturur.

    29Kan şekerini düşürüyor, susuzluğu gideriyor Etkili bir doğal probiyotik, günde 1 bardak tüketilirse...

    İçeriğinde yüzde 90'dan fazla su bulunduran limon, yaz aylarında şekersiz limonata şeklinde tüketilebilir.

    30Kan şekerini düşürüyor, susuzluğu gideriyor Etkili bir doğal probiyotik, günde 1 bardak tüketilirse...

    Biber, bol miktarda A ve C vitamini içerir. Yine içeriğindeki su miktarı, yüzde 90'dan fazladır. İçeriğindeki vitaminlerle, hücrelerin sağlıklı çalışmasını sağlar. (Milliyet-CNN Türk)

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