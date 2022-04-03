Kan şekerini düşürüyor, susuzluğu gideriyor! Etkili bir doğal probiyotik, günde 1 bardak tüketilirse...

- Çok nadiren de görülse, kefir, bağırsak, mide krampları ve kabızlığa yol açabilmektedir.



- Kefir, AIDS ve benzeri türde bağışıklık hastalıklarından muzdarip kişiler için de zararlı olabilir. Bu tip hastalıklar genelde zayıf bağışıklık sistemlerinde ortaya çıkabildiği üzere, kefir, aktif büyüyen bakteri ve maya içerir, bu yüzden de maya ve bakterilerin, bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde farklı enfeksiyonlara yol açabildiği bilinmektedir.



- Hamile veya emziren kadınların tüketmemesi tavsiye edilmektedir.



- Şeker hastalarının tüketmemesi gerekmektedir.



- 1 yaşını doldurmamış bebeklere verilmemesi gerekmektedir.