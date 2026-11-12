İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ | 13 Kasım Cuma namazı saat kaçta? Diyanet Cuma hutbesi konusu
İzmir Cuma namazı saati kaçta, 13 Kasım 2026 Cuma namazı ne zaman kılınacak? Diyanet İşleri Başkanlığı namaz vakitleri ile bu haftaki Cuma hutbesi, cuma günü camiye gidecek vatandaşlar tarafından araştırılıyor. “İzmir Cuma namazı saat kaçta?”, “13 Kasım Cuma namazı kaçta?”, “İzmir’de öğle ezanı saat kaçta okunacak?”, “Bu haftaki Cuma hutbesinin konusu ne?”, “Diyanet Cuma hutbesi yayımlandı mı?” soruları öne çıkıyor. Diyanet takvimine göre İzmir’de 13 Kasım Cuma günü öğle vakti 13.01’de giriyor. Bu haftaki hutbede ise dijital dünyada ahlak, sorumluluk ve sanal medya kullanımı ele alınıyor. İşte İzmir Cuma namazı saati ve Diyanet Cuma hutbesinin detayları...
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13 Kasım Cuma günü İzmir’de Cuma namazına katılacak vatandaşlar, Diyanet tarafından açıklanan namaz vakitlerini ve haftanın hutbe konusunu yakından takip ediyor. Özellikle “İzmir Cuma namazı saati”, “Cuma namazı saat kaçta İzmir”, “13 Kasım İzmir Cuma vakti”, “Diyanet Cuma hutbesi”, “bu haftaki hutbe konusu” aramaları cuma günü öncesinde yoğunlaşıyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi namaz vakitleri takvimine göre İzmir’de 13 Kasım 2026 Cuma günü öğle vakti saat 13.01’de başlıyor. Cuma namazı da öğle namazı vaktinde kılınıyor.
Bu haftaki Diyanet Cuma hutbesinin başlığı ise “Dijital Mecrada Ahlak” oldu. Hutbede dijital ortamların kullanımında doğruluk, mahremiyet, kul hakkı, sorumluluk ve bilinçli teknoloji kullanımı üzerinde duruluyor.
İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Diyanet’in resmi namaz vakitlerine göre İzmir’de 13 Kasım 2026 Cuma günü öğle namazı vakti saat 13.01’de giriyor.
Cuma namazı öğle vaktinde kılındığı için İzmir’de cuma namazına gidecek vatandaşların bu saate göre hazırlık yapması gerekiyor.
13 KASIM İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ
Diyanet takvimine göre İzmir için 13 Kasım 2026 namaz vakitleri şöyle:
İmsak: 06.19
Güneş: 07.43
Öğle: 13.01
İkindi: 15.44
Akşam: 18.08
Yatsı: 19.27
13 KASIM CUMA NAMAZI NE ZAMAN?
13 Kasım Cuma günü İzmir’de Cuma namazı için esas alınan öğle vakti 13.01 olarak açıklandı.
Cuma namazında hutbe, farz namazından önce okunuyor. Bu nedenle camiye gidecek vatandaşların öğle vaktinden önce hazır bulunması gerekiyor.
CUMA NAMAZI ÖĞLE EZANIYLA MI KILINIYOR?
Cuma namazı, cuma günü öğle namazı vaktinde kılınıyor. Diyanet’in namaz vakitleri ekranındaki “Öğle” saati bu nedenle Cuma namazı vakti için esas alınıyor.
İzmir’de 13 Kasım Cuma günü öğle vakti 13.01 olarak gösteriliyor.
DİYANET CUMA HUTBESİ YAYIMLANDI MI?
Evet. Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 13 Kasım 2026 tarihli Cuma hutbesi yayımlandı.
Bu haftaki hutbenin başlığı “Dijital Mecrada Ahlak” olarak belirlendi.
13 KASIM CUMA HUTBESİNİN KONUSU NE?
13 Kasım Cuma hutbesinde dijital dünyanın günlük hayattaki etkileri ve sanal ortamda ahlaki sorumluluk konusu ele alınıyor.
Hutbede, gerçek hayatta olduğu gibi sanal medyada da ilkeli ve kontrollü hareket edilmesi gerektiği vurgulanıyor. Ayrıca paylaşım yapılırken doğruluk, mahremiyet ve insan onurunun gözetilmesi gerektiğine dikkat çekiliyor.
HUTBEDE SANAL MEDYA UYARISI
Bu haftaki Cuma hutbesinde sanal medya kullanımı önemli başlıklardan biri olarak öne çıkıyor.
Diyanet, sosyal medyada görünmezlik hissinin bazı kişileri yalan, hakaret ve iftira gibi yanlış davranışlara yöneltebildiğine dikkat çekiyor. Hutbede, ekranın diğer ucunda da incitilmemesi gereken bir insan bulunduğu hatırlatılıyor.
ÇOCUKLAR VE GENÇLER İÇİN DİJİTAL DÜNYA UYARISI
Hutbede çocuklar ve gençlerin dijital dünyayla ilişkisine de özel yer ayrılıyor.
Sosyal medyada geçirilen uzun saatlerin gençlerin dikkatinin dağılmasına, gerçek hayattan uzaklaşmasına ve zaman kaybına yol açabileceği belirtiliyor. Anne ve babalara da çocuklarını bilinçli teknoloji kullanımı konusunda yönlendirme sorumluluğu hatırlatılıyor.
DİJİTAL ORTAMDA MAHREMİYET VE SORUMLULUK VURGUSU
Hutbede dijital mecralarda yapılan her paylaşımın ve yorumun bir sorumluluk taşıdığı mesajı veriliyor.
Paylaşılan bilgilerin ve yapılan yorumların doğuracağı sonuçların hesaba katılması gerektiği belirtilirken, dijital mecraların doğruluk, kardeşlik ve güzel ahlakın yayılması için kullanılması gerektiği ifade ediliyor.
TELEFON VE EKRAN KULLANIMINA DİKKAT
13 Kasım Cuma hutbesinin son bölümünde telefon ve ekran kullanımına da dikkat çekiliyor.
Dijital akışın insanların vaktinin büyük bölümünü alabildiği, bunun aile içi iletişimi ve sosyal ilişkileri zayıflatabileceği vurgulanıyor. Hutbede ekran karşısında geçirilen zamanın daha bilinçli yönetilmesi gerektiği mesajı veriliyor.
CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?
Cuma namazının iki rekât farzı cemaatle kılınır. Cuma namazından önce ve sonra sünnet namazları da eda edilir.
Cuma namazının farzından önce hutbe okunur.
CUMA NAMAZI KİMLERE FARZDIR?
Cuma namazı, gerekli şartları taşıyan Müslüman erkeklere farzdır. Hastalık, yolculuk veya benzeri mazeretlerin bulunması durumunda farklı hükümler uygulanabilir.
Dini hükümler konusunda Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi açıklamaları esas alınabilir.
13 KASIM İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ
Tarih: 13 Kasım 2026 Cuma
İzmir Cuma namazı vakti: 13.01
Diyanet Cuma hutbesi: Dijital Mecrada Ahlak
İmsak: 06.19
Güneş: 07.43
Öğle: 13.01
İkindi: 15.44
Akşam: 18.08
Yatsı: 19.27