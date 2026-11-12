İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ | 13 Kasım Cuma namazı saat kaçta? Diyanet Cuma hutbesi konusu

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Bu haftaki Cuma hutbesinde sanal medya kullanımı önemli başlıklardan biri olarak öne çıkıyor.



Diyanet, sosyal medyada görünmezlik hissinin bazı kişileri yalan, hakaret ve iftira gibi yanlış davranışlara yöneltebildiğine dikkat çekiyor. Hutbede, ekranın diğer ucunda da incitilmemesi gereken bir insan bulunduğu hatırlatılıyor.



ÇOCUKLAR VE GENÇLER İÇİN DİJİTAL DÜNYA UYARISI



Hutbede çocuklar ve gençlerin dijital dünyayla ilişkisine de özel yer ayrılıyor.



Sosyal medyada geçirilen uzun saatlerin gençlerin dikkatinin dağılmasına, gerçek hayattan uzaklaşmasına ve zaman kaybına yol açabileceği belirtiliyor. Anne ve babalara da çocuklarını bilinçli teknoloji kullanımı konusunda yönlendirme sorumluluğu hatırlatılıyor.